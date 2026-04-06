Porsche представя първото по рода си 911 GТ3 без покрив

Porsche предизвиква бурни дебати сред верните почитатели на Porsche, след като компанията от Щутгарт официално определи 14 април за световната премиера на нов вариант на модела 911. Въпреки че тийзър изображението остава скрито под копринено покривало, автомобилният свят е почти сигурен, че става дума за първия в историята 911 GT3 Sport Cabriolet. Предвиден за дигитално представяне, този модел представлява радикална промяна във философията на GT3, заменяйки ориентирана към пистата силует на купето с високопроизводително преживяване с отворен покрив, което обещава да бъде най-емоционалното 911 в настоящата гама 992.2.

Техническите спецификации, както се съобщава от вътрешни източници и се потвърждава от скорошни наблюдения, подсказват, че това не е просто Carrera с боди кит. Очаква се GT3 Sport Cabriolet да използва 4,0-литров атмосферен шестцилиндров двигател от лимитираната серия 911 S/T. Този двигател развива 518 к.с. и достига максимални обороти от 9 000 об/мин, като вероятно ще бъде съчетан изключително с шестстепенна ръчна спортна скоростна кутия. Тийзър изображенията и шпионските снимки разкриват задна част без крило, използваща сгъваем спойлер, подобен на този на GT3 Touring, но съчетан с агресивните предни калници и странични въздухоотводи от 911 S/T и GT3 RS. Вместо да преследва времената за обиколка на Нюрбургринг, Sport Cabriolet се позиционира като по-практична и луксозна алтернатива на хардкор моделите Speedster, насочена към шофьори, които искат механичния рев на двигател GT3, без да правят компромис с постоянния покрив.

За много фенове емблемата GT3 винаги е била синоним на състезателната писта, където структурната твърдост е от първостепенно значение. Версията кабриолет – по своята същност по-тежка и по-малко твърда поради механизма на сгъваемия мек покрив – е отклонение от тази традиция. Въпреки това, неотдавнашният успех на Porsche с 911 Dakar и S/T доказа, че съществува огромен, високопечеливш пазар за емоционални варианти, които дават приоритет на удоволствието от шофирането пред сухите статистически данни. Използвайки обновеното шаси на 992.2 и последните итерации на 4,0-литровия двигател, преди да влязат в сила по-строгите емисионни норми, Porsche създава това, което много колекционери възприемат като мечтано сбогуване с ерата на атмосферните двигатели.

Макар GT3 Sport Cabriolet да е главната атракция, събитието на 14 април може да даде и представа за по-широкото разширяване на гамата 992.2 за моделната 2027 година. Слуховете сочат, че обновеният 911 Dakar 2.0 и дългоочакваният GT2 RS хибрид са в последните етапи на тестване. Освен това, след като Turbo S наскоро премина към хибридна конфигурация със 701 к.с., този нов вариант на GT3 служи като аналогов контрапункт в бързо електрифициращия се каталог. Прякото предаване ще се излъчва в Porsche Newsroom и YouTube, където очакваме да видим пълните цени и производствени цифри. Предвид специализираните му компоненти и обозначението Sport, очаквайте този модел да има значителна надценка, вероятно започваща от над 250 000 евро, с производствен тираж, който ще бъде ограничен от наличността на 4,0-литровия двигател.