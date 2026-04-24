Porsche представи по-красивия Cayenne Coupe

Porsche представи Cayenne Coupe Electric – дизайнерска еволюция на стандартния SUV Cayenne Electric, който дебютира по-рано тази година. Докато стандартният SUV залага на обем и многофункционалност, версията Coupe е за тези, които търсят повече визуално присъствие, но запазвайки сериозните характеристики.

Използвайки конфигурация с два мотора, включваща специално разработен в компанията заден мотор с директно маслено охлаждане, Turbo развива 857 к.с. при стандартно шофиране и до 1 156 к.с. (850 kW) с Launch Control. Това позволява на 2,7-тонния SUV да ускори от 0 до 100 км/ч за само 2,5, изпреварвайки Taycan Turbo GT и достигайки нивото на 911 Turbo S. За да се гарантира, че тази мощност е управляема, Porsche е направило окачването Active Ride и Porsche Torque Vectoring Plus стандартни за моделите S и Turbo, като използва електрохидравлични амортисьори, за да поддържа каросерията напълно хоризонтална дори при екстремни странични ускорения.

Визуално купето се отличава с наклонените си А-колони и линия на покрива, която е с 24 милиметра (0,9 инча) по-ниска от тази на стандартния SUV. Този елегантен профил не е само за показ; той намалява коефициента на аеродинамично съпротивление до впечатляващите 0,23 Cd. Задната част разполага с интегриран адаптивен спойлер, който работи в тандем с активните охлаждащи клапи отпред, за да балансира притискащата сила и ефективността. Въпреки агресивната заострена форма, Porsche е запазило конфигурацията на задните седалки „2+1“.

Производителността при зареждане също е водеща в индустрията. Благодарение на 800-волтовата си архитектура, Cayenne Coupe Electric поддържа бързо DC зареждане до 400 kW. На съвместима станция 113-киловатчасата батерия може да се зареди от 10% до 80% само за 16 минути. Забележително е, че Porsche официално приема стандарта за NACS порт за северноамериканските модели, разположен на задния калник от страна на водача, като запазва J1772 AC порт от другата страна за зареждане от ниво 2.

Гамата се пуска с три различни нива. Базовият Cayenne Coupe Electric с 435 к.с. (overboost), S Coupe с 657 к.с., и Turbo Coupe. Производството е планирано да започне това лято, като първите доставки за клиенти ще пристигнат в шоурумите до края на август. Това представяне допълва гамата от луксозни SUV-ове на Porsche, предлагайки на клиентите избор между традиционен двигател с вътрешно горене, plug-in хибрид и този нов високопроизводителен електрически флагман.