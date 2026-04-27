Тествахме най-мощното серийно Porsche в историята
Тествахме най-мощното серийно Porsche в историята

27 Април, 2026 19:47 2 259 8

Cayenne Electric ускорява до 100км/ч за само 2.5 секунди

Тествахме най-мощното серийно Porsche в историята - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

През 2002-ра година Porsche направи трудния и немислим за феновете избор, а именно да представи първия кросоувър в своята история, две десетилетия по-късно, през 2019-та се появи и първия електрически модел на компанията, решение, което също не се хареса на хардкор феновете на марката. И ако тези решения, макар и не особено приятни за привържениците на Щутгарт се оказаха доходоносни и всъщност добре приети от основните клиенти на марката, то сега Porsche направи още едно смело решение и представи първото електрическо поколение на Cayenne, което записа името си в историята, като най-мощното серийно Porsche в гамата на марката с ускорение съизмеримо с това на 911 Turbo S.

В края на миналата година ви разказахме подробно за модела при първата ни среща с него и докато мнението ни, че Cayenne Electric е живото доказателство, че преходът към електричество не означава загуба на характер, а по-скоро отваряне на нова глава, то първото ни сядане зад волана го затвърди със сигурност.

Тествахме най-мощното серийно Porsche в историята

По време на нашия тест имахме възможност да покараме колата за сравнително малко време, което не ни позволи да изпитаме пълният потенциал по отношение на батерията и това колко километра изминава, но със сигурност успяхме да натрупаме впечатления за поведението на пътя и поведението на колата при извънградско шофиране. Както се подразбира и от заглавието, тествахме най-мощната версия (Turbo) с максимална мощност от 1156 конски сили и максимален въртящ момент от 1500 Нютон метра, които се придават мигновено към асфалта след включен Launch Control. Липсата на конвенционален двигател и наличието на целия въртящ момент в момента в който отпуснете спирачката ви осигуряват ускорение, което признавам си, не бях изпитвал никога до сега. Въпреки предварителната подготовка и специалния участък на който тествахме колата, то „развъртането“ до 100км/ч се случва по-бързо отколкото може да си представите, а показанията на скоростомера бързо се превръщат в трицифрени числа, които могат да ви донесат скъпоструваща глоба дори и при магистрално шофиране.

Тествахме най-мощното серийно Porsche в историята

Все пак, трябва да подчертаем и че мощността от 1156 конски сили е налична само при активиран Launch Control, докато при нормално шофиране, колата е „скопена“ до по-скромните 857 конски сили, които пък от своя страна могат да се повишат с допълнителни 176 конски сили за десет секунди при изпреварване. Разбира се, дори и тези „скромни“ близо 900 конски сили са напълно достатъчни и въпреки теглото от около 2.7 тона, то колата не изпитва никакви затруднения на пътя. Споменавайки теглото, трябва да уточним, че то също не се усеща на пътя, независимо дали влизате в завой с по-висока скорост или пък спирате от по-висока скорост. Голям принос за това има и опционалното адаптивно окачване Porsche Active Suspension Management, както и Porsche Active Ride, които не позволяват излишни наклони при шофиране и на практика елиминират кренът в завой, типичен за този клас SUV-та.

Тествахме най-мощното серийно Porsche в историята

Що се отнася до батерията и нейното представяне, трябва да подчертаем, че колите които карахме ние бяха подложени на продължителни и не толкова продължителни ускорения, които както знаем и от други електромобили, всъщност „изяждат“ най-много от пробега. За статистиката, ще споменем, че разходът по време на тези тестове бе около 30кВтч на 100 километра, а показанията на километража предполагаха, че 64% са достатъчни за изминава около 300 километра. Бърз поглед към официалните данни ни показва, че всъщност разходът според производителя е около 20кВтч на 100 километра, което пък само по себе си трябва да ви осигури около 600 километра пробег с едно зареждане.

Тествахме най-мощното серийно Porsche в историята

Именно зареждането е и друга интересна тема в новото Porsche Cayenne Electric. Колата използва 800-волтова архитектура, която поддържа до 400кВт зареждане или с други думи, възстановяване на около 320 километра пробег в рамките на 10 минути. Зареждането от 10 до 80 процента се осъществява за малко над 15 минути при предварителна подготовка на батерията и съвместима бързозарядна станция.

И докато времето ще покаже дали Cayenne Electric ще наследи успеха на своя бензинов събрат, който между другото остава в продажба за момента, то новият електрически модел остава истинско Porsche в своите корени – предизвикващ емоция, както в шофьора, така и във всеки който го види на пътя.

Тествахме най-мощното серийно Porsche в историята

Разбира се, всичко това идва и със своята цена. Базовият модел започва от 109 931 евро, докато върховата Turbo модификация идва с начална цена от 170 931 евро, като всичко това може да бъде допълнително оскъпено чрез програмите Porsche Exclusive Manufaktur и Porsche Sonderwunsch, които ви дават възможността да направите почти неограничени конфигурации, за да сте сигурни, че колата която шофирате е единствена по рода си.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    2 3 Отговор
    Най-стария модел от 2000те е от страхотните, не съвременните и електрифицираните. В Проше само агонии и обратни действия вършат

    Коментиран от #2

    20:00 27.04.2026

  • 2 Не разбрал?

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Твърдиш, че бързината не е важна за едно porsche и никой клиент не се интересува от нея, а само от външния вид?

    Коментиран от #6

    20:09 27.04.2026

  • 3 И кʼво от това?

    5 0 Отговор
    Едно тенеке в повече.

    20:24 27.04.2026

  • 4 Леле, леле…

    1 0 Отговор
    2.7 тона, и ово вече е стандарт, а? :D Бая “зелено” ми звучи… да, ама не!

    20:30 27.04.2026

  • 5 Гост

    1 0 Отговор
    Китайско? Тесла? Да, бе, е сега! Тия от Порше пак се подиграха на всички натегачи! Ашколсун!!!

    20:36 27.04.2026

  • 6 Лопата Орешник

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Не разбрал?":

    Ква бързина ве?! Виж че само SUV правят! Всяка кифла вече Порше кара!! А както дойдат завоите? Бързо ли е или бързо се обръща по таван!! Порше е спортен, двуврат автомобил със задно разположение на двигателя и задно предаване!!

    Коментиран от #7

    20:53 27.04.2026

  • 7 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Лопата Орешник":

    Пазара го ИСКА, затова! Истинското Порше си е там, 6 цилиндъра, с 1 или 2 турбини, и естествено на задно! И е ПРЕКРАСНО! Ако някой си мисли чи БМВ са добри в задното, то той никога не е карал Порше! Уникално е! Най доброто от немския инженеринг което може да се купи с пари! Един от най добрите автомобили / марка евър! Абсолютна икона!!!

    21:03 27.04.2026

  • 8 Москвич от Москве

    0 0 Отговор
    Кога ша ги стигнем германците

    21:07 27.04.2026