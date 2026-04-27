Тествахме най-мощното серийно Porsche в историята

През 2002-ра година Porsche направи трудния и немислим за феновете избор, а именно да представи първия кросоувър в своята история, две десетилетия по-късно, през 2019-та се появи и първия електрически модел на компанията, решение, което също не се хареса на хардкор феновете на марката. И ако тези решения, макар и не особено приятни за привържениците на Щутгарт се оказаха доходоносни и всъщност добре приети от основните клиенти на марката, то сега Porsche направи още едно смело решение и представи първото електрическо поколение на Cayenne, което записа името си в историята, като най-мощното серийно Porsche в гамата на марката с ускорение съизмеримо с това на 911 Turbo S.

В края на миналата година ви разказахме подробно за модела при първата ни среща с него и докато мнението ни, че Cayenne Electric е живото доказателство, че преходът към електричество не означава загуба на характер, а по-скоро отваряне на нова глава, то първото ни сядане зад волана го затвърди със сигурност.

По време на нашия тест имахме възможност да покараме колата за сравнително малко време, което не ни позволи да изпитаме пълният потенциал по отношение на батерията и това колко километра изминава, но със сигурност успяхме да натрупаме впечатления за поведението на пътя и поведението на колата при извънградско шофиране. Както се подразбира и от заглавието, тествахме най-мощната версия (Turbo) с максимална мощност от 1156 конски сили и максимален въртящ момент от 1500 Нютон метра, които се придават мигновено към асфалта след включен Launch Control. Липсата на конвенционален двигател и наличието на целия въртящ момент в момента в който отпуснете спирачката ви осигуряват ускорение, което признавам си, не бях изпитвал никога до сега. Въпреки предварителната подготовка и специалния участък на който тествахме колата, то „развъртането“ до 100км/ч се случва по-бързо отколкото може да си представите, а показанията на скоростомера бързо се превръщат в трицифрени числа, които могат да ви донесат скъпоструваща глоба дори и при магистрално шофиране.

Все пак, трябва да подчертаем и че мощността от 1156 конски сили е налична само при активиран Launch Control, докато при нормално шофиране, колата е „скопена“ до по-скромните 857 конски сили, които пък от своя страна могат да се повишат с допълнителни 176 конски сили за десет секунди при изпреварване. Разбира се, дори и тези „скромни“ близо 900 конски сили са напълно достатъчни и въпреки теглото от около 2.7 тона, то колата не изпитва никакви затруднения на пътя. Споменавайки теглото, трябва да уточним, че то също не се усеща на пътя, независимо дали влизате в завой с по-висока скорост или пък спирате от по-висока скорост. Голям принос за това има и опционалното адаптивно окачване Porsche Active Suspension Management, както и Porsche Active Ride, които не позволяват излишни наклони при шофиране и на практика елиминират кренът в завой, типичен за този клас SUV-та.

Що се отнася до батерията и нейното представяне, трябва да подчертаем, че колите които карахме ние бяха подложени на продължителни и не толкова продължителни ускорения, които както знаем и от други електромобили, всъщност „изяждат“ най-много от пробега. За статистиката, ще споменем, че разходът по време на тези тестове бе около 30кВтч на 100 километра, а показанията на километража предполагаха, че 64% са достатъчни за изминава около 300 километра. Бърз поглед към официалните данни ни показва, че всъщност разходът според производителя е около 20кВтч на 100 километра, което пък само по себе си трябва да ви осигури около 600 километра пробег с едно зареждане.

Именно зареждането е и друга интересна тема в новото Porsche Cayenne Electric. Колата използва 800-волтова архитектура, която поддържа до 400кВт зареждане или с други думи, възстановяване на около 320 километра пробег в рамките на 10 минути. Зареждането от 10 до 80 процента се осъществява за малко над 15 минути при предварителна подготовка на батерията и съвместима бързозарядна станция.

И докато времето ще покаже дали Cayenne Electric ще наследи успеха на своя бензинов събрат, който между другото остава в продажба за момента, то новият електрически модел остава истинско Porsche в своите корени – предизвикващ емоция, както в шофьора, така и във всеки който го види на пътя.

Разбира се, всичко това идва и със своята цена. Базовият модел започва от 109 931 евро, докато върховата Turbo модификация идва с начална цена от 170 931 евро, като всичко това може да бъде допълнително оскъпено чрез програмите Porsche Exclusive Manufaktur и Porsche Sonderwunsch, които ви дават възможността да направите почти неограничени конфигурации, за да сте сигурни, че колата която шофирате е единствена по рода си.