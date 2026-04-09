Пет причини, поради които е важно да почиствате ходовата част на автомобила си

9 Април, 2026 11:10

  • автомобил-
  • под-
  • измиване

Експерт съветва това да се прави особено при смяна на сезоните

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Докато повечето шофьори отдават предимство на лъскавия външен вид, истинската битка за дълголетието на автомобила се води там, където рядко поглеждате. Игор Боярски, директор на отдела за сервизно обслужване и резервни части в „Авилон Танк“, наскоро очерта пет критични сценария, при които пренебрегването на чистотата шасито може да ви струва по-скъпо, отколкото си мислите.

Най-належащият момент за дълбоко измиване на шасито е именно сега, когато преходът от зимния сезон настъпва . През по-студените месеци солта и химикалите за размразяване проникват в скрити кухини и се отлагат върху компонентите на окачването, действайки като катализатор за ускорена корозия. Подобно пролетно измиване на долната част на колата ефективно неутрализира тези киселини, преди те да могат да компрометират защитните покрития и компонентите по пода на автомобила. Допълнителна роля играят и пролетните дъждове, които образуват допълнителна влага, която комбинирана с остатъчна пътна мръсотия, създава каша, която действа като шкурка върху движещите се части.

За феновете на забавленията извън пътя, измиването на шасито на автомобила дори е по-честа задача, тъй катокогато мръсотия, пясък и кал засъхнат върху компонентите на окачването и маншони, те ускоряват износването на гумените уплътнения и тампоните и могат да доведат до много по-бързо износване. Боярски подчертава, че отстраняването на тези отлагания е жизненоважно за поддържането на механичната цялост на окачването. Освен това, чистото шаси е предпоставка за всяка точна техническа диагностика. Техниците не могат да забележат проблеми в окачването или пропускащи уплътнения, ако те са заровени под слой от изсъхнала кал и мръсотия.

Накрая експертът подчертава психологическото и финансовото въздействие на чистата долна част на автомобила при продажбата му. Това внимание към детайлите значително повишава доверието на купувачите и може да оправдае малко по-висока цена.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Механик

    17 3 Отговор
    Аз пък ще ви кажа една едничка прична да не се втелясвате излишно. Колата е средство, а не обект на робия.
    Ако искате да робувате на колата, робувайте си. Щом ви прави кеф...

    11:25 09.04.2026

  • 2 Тоз

    7 1 Отговор
    миите сутрин обед и вечер

    11:48 09.04.2026

  • 3 Гумени уплътнения

    7 1 Отговор
    И жена си трябва да водите на спа и козметик поне веднъж годишно. Поради същите пет причини.

    Коментиран от #5

    11:50 09.04.2026

  • 4 зъдължителен тунининг

    7 3 Отговор
    Най важното е да ви е махнат катализатора и ще имате по малък разход

    11:58 09.04.2026

  • 5 българин

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гумени уплътнения":

    Жената е създадена да служи правилно на мъжа всичко друго е грешки и капризи.

    12:02 09.04.2026

  • 6 Няма нужда

    12 0 Отговор
    От локвите с вода след дъжд се измиват по нашите улици с изкривеният асфалт.

    12:09 09.04.2026

  • 7 Само

    0 0 Отговор
    руски съвети

    16:22 09.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Е91

    0 0 Отговор
    колата ми е Е91 и е на 20 години, внесено е от Канада, на много повече км, от колкото минават Европейските коли и няма следи от ръжда

    17:47 09.04.2026