Пет причини, поради които е важно да почиствате ходовата част на автомобила си

Докато повечето шофьори отдават предимство на лъскавия външен вид, истинската битка за дълголетието на автомобила се води там, където рядко поглеждате. Игор Боярски, директор на отдела за сервизно обслужване и резервни части в „Авилон Танк“, наскоро очерта пет критични сценария, при които пренебрегването на чистотата шасито може да ви струва по-скъпо, отколкото си мислите.

Най-належащият момент за дълбоко измиване на шасито е именно сега, когато преходът от зимния сезон настъпва . През по-студените месеци солта и химикалите за размразяване проникват в скрити кухини и се отлагат върху компонентите на окачването, действайки като катализатор за ускорена корозия. Подобно пролетно измиване на долната част на колата ефективно неутрализира тези киселини, преди те да могат да компрометират защитните покрития и компонентите по пода на автомобила. Допълнителна роля играят и пролетните дъждове, които образуват допълнителна влага, която комбинирана с остатъчна пътна мръсотия, създава каша, която действа като шкурка върху движещите се части.

За феновете на забавленията извън пътя, измиването на шасито на автомобила дори е по-честа задача, тъй катокогато мръсотия, пясък и кал засъхнат върху компонентите на окачването и маншони, те ускоряват износването на гумените уплътнения и тампоните и могат да доведат до много по-бързо износване. Боярски подчертава, че отстраняването на тези отлагания е жизненоважно за поддържането на механичната цялост на окачването. Освен това, чистото шаси е предпоставка за всяка точна техническа диагностика. Техниците не могат да забележат проблеми в окачването или пропускащи уплътнения, ако те са заровени под слой от изсъхнала кал и мръсотия.

Накрая експертът подчертава психологическото и финансовото въздействие на чистата долна част на автомобила при продажбата му. Това внимание към детайлите значително повишава доверието на купувачите и може да оправдае малко по-висока цена.