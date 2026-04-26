Lynk & Co представи суперкар с технологии от филма "Такси"

Lynk & Co отбелязва десетилетие от създаването си, като заменя практичните си SUV корени с доза високооктанов адреналин. На Автомобилното изложение в Пекин, марката, собственост на Geely, представи концептуалния модел GT „Time to Shine“ – двуврат електрически флагман, който служи като визуална връзка между шведските дизайнерски корени на марката и нейния доминиращ успех в TCR World Tour. С дължина 4780 мм GT споделя размерите на Ferrari 12Cilindri, но въвежда „променяща се“ активна аеродинамика, която позволява на колата физически да се удължи със 100 мм, когато влезе в спортен режим.

Когато водачът активира настройката за висока производителност чрез физически бутон „+“ на конзолата, автомобилът претърпява механична трансформация: окачването се понижава с 15 мм, разгръща се задно крило, а предната и задната броня се удължават, за да оптимизират притискащата сила. Едновременно с това цифровите дисплеи в интериора – масив от пет екрана по цялата дължина на таблото – се сгъват, за да се сведе до минимум разсейването, оставяйки водача в среда, подходяща за концентрация, в аналогов стил. Тази философия се подкрепя от електрическа конфигурация със задно задвижване, способна на светкавичен спринт от 0 до 100 км/ч за точно 2 секунди.

Докато ниската силуетна линия на GT предизвиква сравнения с Ferrari Amalfi и настоящата гама на Aston Martin, салонът е отчетливо футуристично-минималистичен. Обшит с бяла кожа „Digital Shimmer“ и карбонови влакна Textreme, 2+2 конфигурацията е проектирана така, че да прилича повече на отворена зона за почивка, отколкото на тесен кокпит. Въпреки липсата на конкретни подробности за батерията, се носят слухове, че GT ще използва новата 900V високоволтова архитектура на Geely, която марката наскоро представи в предстоящия си седан от серията „10“, способен на ултрабързо зареждане, което добавя значителен пробег за по-малко от минута.

Този ход към сегмента на високопроизводителните GT модели бележи повратна точка за Lynk & Co, тъй като марката се опитва да се изкачи в по-високия пазарен сегмент и да се конкурира с премиум конкуренти като Porsche 911 и Denza Z на BYD. Като залага на своето състезателно наследство – което включва девет шампионски титли в международните състезания с туристически автомобили – марката тества дали нейната общност е готова за емоционален, ориентиран към водача флагман. Lynk & Co потвърди, че ще използва обратната връзка от публиката на изложението в Пекин, за да реши дали GT ще премине към производство, като потенциално ще се появи като модел до края на 2027 година.