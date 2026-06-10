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Сериозна финансова инжекция за Opel възражда Astra и Corsa

Сериозна финансова инжекция за Opel възражда Astra и Corsa

10 Юни, 2026 12:30 421 4

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Плановете на производителя са амбициозни и предвиждат пазарната премиера на поне четири чисто нови модела до 2030-та

Сериозна финансова инжекция за Opel възражда Astra и Corsa - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Мегаконцернът Stellantis планира сериозна финансова инжекция, с която да гарантира светлото бъдеще на германското си острие Opel. Автомобилният гигант ще инвестира колосалните над 1 милиард евро в развитието на марката от Рюселсхайм до края на настоящото десетилетие. Голямата новина, пренесена от Ройтерс, носи огромно облекчение за работниците в историческата централа на бранда, тъй като свежите капитали ще подсигурят сглобяването на следващата генерация на бестселъра Astra на родна земя и ще развържат ръцете на инженерите за проектирането на изцяло нови попълнения.

Плановете на производителя са амбициозни и предвиждат пазарната премиера на поне четири чисто нови модела до 2030 година. Сред тях, напълно очаквано, блестят наследниците на стълбовете в гамата Astra и Corsa. Истинският жокер в ръкава на германците обаче ще бъде нов компактен SUV, чието разработване ще се осъществи в тясно сътрудничество с китайския партньор Leapmotor. Успоредно с пускането на свежа кръв на пазара, Opel няма да изостави и текущото си портфолио, което ще продължи да получава нужното финансиране за модернизация.

Гласуваното доверие към германското подразделение не е никак случайно. Компактният сегмент на Стария континент продължава да бъде златна мина и генерира близо 30 на сто от общите продажби на превозни средства в Европа. Ръководството на Stellantis изрично подчерта, че Рюселсхайм остава ключов стълб в корпоративната стратегия на конгломерата, а инвестицията в следващото поколение на Astra е най-яркото доказателство за тежестта на Opel в това голямо семейство.

В технологично отношение бъдещите издания на Astra и Corsa ще стъпят върху модулната архитектура STLA One. Въпросната гъвкава платформа е проектирана с мисъл за мащабна електрификация и ще бъде споделена с други емблематични марки под шапката на концерна, сред които Fiat, Peugeot и Jeep.

Милиардът за Opel всъщност е парче от много по-голяма мозайка – мащабния план за преструктуриране на Stellantis на стойност 60 милиарда евро. Тази глобална офанзива залага изключително силно на индустриални алианси с източни играчи като Leapmotor и Dongfeng, чрез които европейските марки ще се опитат да завоюват лидерски позиции в новата дигитална и зелена ера.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кобра Кай дожо

    2 1 Отговор
    Пълни лъжи и извъртане на фактите! Астра и Корса са канселирани! Французите съсипаха Опел, за да не им пречи на продажбите на Пежо.

    Само имената ползват. Астра става Лийпмотор китайски буклук, Корса само електричка. И двете ще бъдат непродаваеми и това е целта.

    12:46 10.06.2026

  • 2 Варна 3

    4 0 Отговор
    Ако вече е под гамата на СУВ, край. Негерманската марка Опел изхвърли вида "хеч" на моделите Астра и Корса. СУВзацията продължава, до ликвидирането на всички класове коли (седани, комбита, хечбеци, минивани, баничарки, дори и камиони и бусове!)

    12:46 10.06.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор
    Докато не им сложат свесен германски мотор нямат шанс!
    Да продаваш Опел с китайска карантия просто не върви - няма как!!!

    12:47 10.06.2026

  • 4 Орел отдавна е боклук

    2 0 Отговор
    И ненадежден автомобил заради СУВзацията.

    12:49 10.06.2026