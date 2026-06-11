Превърнаха новата G-класата на Mercedes в кабриолет с квадратни фарове

Германската икона Mercedes-Benz G-Class през годините е претърпявала какви ли не екстремни и причудливи метаморфози, но най-новият проект на близкоизточното тунинг ателие Venuum буквално взриви представите за луксозния всъдеход. Докато в Щутгарт все още умуват над следващото официално поколение на открития "Куб", арабските дизайнери решиха да изпреварят събитията. Резултатът е Mastodon V4 – лимитиран и плашещо агресивен кабриолет, който изхвърля в кофата за боклук голяма част от класическите дизайнерски линии на модела.

За разлика от проекти на конкуренти като Mansory, които обикновено запазват разпознаваемото лице на модела, тунерите от Venuum са подходили със замах и са пренаписали екстериора из основи. От фабричната каросерия на Mercedes-AMG G 63 реално са останали непокътнати единствено външните панели на вратите. Истинският шок за пуристите обаче е отпред – емблематичните кръгли фарове, които са запазена марка на модела от десетилетия, са отстъпили място на правоъгълна, строго изглеждаща LED оптика. Предницата е брутално раздута с изцяло нова радиаторна решетка, различен капак на мотора и сложна предна броня, преливаща от елементи от кован карбон.

Мускулестата драма продължава и в профила на всъдехода. Машината е стъпила върху колосални по размер лети джанти, скрити под силно разширени калници, а страничните прагове също са изваяни от скъпия въглероден композит. Любопитното е, че въпреки визуалното усещане за по-къса колесна база, колата е запазила практичната си конфигурация с четири врати, осигуряваща лесен достъп до пасажерския салон.

Голямата атракция естествено е концентрирана в задната част. Твърдият покрив е напълно отрязан, за да се отвори небето над главите на пасажерите. От разпространените рендери се вижда, че над главите на седящите отзад е предвидена сгъваема черна текстилна секция, която да спасява положението при неочаквани капризи на времето, макар от студиото все още да крият как точно изглежда автомобилът в напълно затворено състояние.

Интериорът е превърнат в истински писък на екстравагантността, залагайки на крещяща двуцветна комбинация от наситено жълта и черна естествена кожа. Вместо класическа задна седалка, в задната част са монтирани две отделни "кресла", разделени от специално проектирана централна конзола. Както може да се досетите, тя също е богато декорирана с парчета от кован въглерод.

От Venuum за момента предпочитат да обвиват в мистерия техническото сърце на Mastodon V4, като не става ясно дали под капака все още работи фабричният 4,0-литров V8 битурбо двигател или мощността му е допълнително "напомпана". Ясно е само едно – бройката на произведените екземпляри ще бъде строго лимитирана, а цената ще бъде достъпна единствено за петролните шейхове и мултимилионерите, които обичат да демонстрират висок статус и ексцентричен вкус по улиците на Дубай.