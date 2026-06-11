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Превърнаха новата G-класата на Mercedes в кабриолет с квадратни фарове

Превърнаха новата G-класата на Mercedes в кабриолет с квадратни фарове

11 Юни, 2026 12:30 340 0

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  • тунинг

За разлика от проекти на конкуренти като Mansory, които обикновено запазват разпознаваемото лице на модела, тунерите от Venuum са подходили със замах и са пренаписали екстериора из основи

Превърнаха новата G-класата на Mercedes в кабриолет с квадратни фарове - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Германската икона Mercedes-Benz G-Class през годините е претърпявала какви ли не екстремни и причудливи метаморфози, но най-новият проект на близкоизточното тунинг ателие Venuum буквално взриви представите за луксозния всъдеход. Докато в Щутгарт все още умуват над следващото официално поколение на открития "Куб", арабските дизайнери решиха да изпреварят събитията. Резултатът е Mastodon V4 – лимитиран и плашещо агресивен кабриолет, който изхвърля в кофата за боклук голяма част от класическите дизайнерски линии на модела.

Превърнаха новата G-класата на Mercedes в кабриолет с квадратни фарове

За разлика от проекти на конкуренти като Mansory, които обикновено запазват разпознаваемото лице на модела, тунерите от Venuum са подходили със замах и са пренаписали екстериора из основи. От фабричната каросерия на Mercedes-AMG G 63 реално са останали непокътнати единствено външните панели на вратите. Истинският шок за пуристите обаче е отпред – емблематичните кръгли фарове, които са запазена марка на модела от десетилетия, са отстъпили място на правоъгълна, строго изглеждаща LED оптика. Предницата е брутално раздута с изцяло нова радиаторна решетка, различен капак на мотора и сложна предна броня, преливаща от елементи от кован карбон.

Превърнаха новата G-класата на Mercedes в кабриолет с квадратни фарове

Мускулестата драма продължава и в профила на всъдехода. Машината е стъпила върху колосални по размер лети джанти, скрити под силно разширени калници, а страничните прагове също са изваяни от скъпия въглероден композит. Любопитното е, че въпреки визуалното усещане за по-къса колесна база, колата е запазила практичната си конфигурация с четири врати, осигуряваща лесен достъп до пасажерския салон.

Превърнаха новата G-класата на Mercedes в кабриолет с квадратни фарове

Голямата атракция естествено е концентрирана в задната част. Твърдият покрив е напълно отрязан, за да се отвори небето над главите на пасажерите. От разпространените рендери се вижда, че над главите на седящите отзад е предвидена сгъваема черна текстилна секция, която да спасява положението при неочаквани капризи на времето, макар от студиото все още да крият как точно изглежда автомобилът в напълно затворено състояние.

Интериорът е превърнат в истински писък на екстравагантността, залагайки на крещяща двуцветна комбинация от наситено жълта и черна естествена кожа. Вместо класическа задна седалка, в задната част са монтирани две отделни "кресла", разделени от специално проектирана централна конзола. Както може да се досетите, тя също е богато декорирана с парчета от кован въглерод.

Превърнаха новата G-класата на Mercedes в кабриолет с квадратни фарове

От Venuum за момента предпочитат да обвиват в мистерия техническото сърце на Mastodon V4, като не става ясно дали под капака все още работи фабричният 4,0-литров V8 битурбо двигател или мощността му е допълнително "напомпана". Ясно е само едно – бройката на произведените екземпляри ще бъде строго лимитирана, а цената ще бъде достъпна единствено за петролните шейхове и мултимилионерите, които обичат да демонстрират висок статус и ексцентричен вкус по улиците на Дубай.


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