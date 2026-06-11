Това е първият модел на BYD, създаден специално за Европа. Вижте и колко струва

Запознайте се с BYD Dolphin G – компактен градски хечбек, който не просто стъпва на Стария континент, а е създаден с единствената мисъл да пасне идеално на вкусовете на местните шофьори. С начална цена под границата от 23 хиляди евро, този градски играч иска да обърка плановете на традиционните лидери в класа още с пазарния си дебют през предстоящата есен.

Китайците може би са си написали домашното, тъй като дизайнът веднага хваща окото с динамични, фасетирани форми. Агресивните наклонени фарове, артистично извитата линия на прозорците и масивният спойлер на покрива му придават доста атлетична стойка. Що се отнася до габаритите, инженерите са намерили златната среда за маневриране в градската джунгла: дължина от 4 160 мм, широчина 1 825 мм и височина 1 575 мм, гарнирани с междуосие от 2 610 мм. Въпреки солидното си присъствие, теглото на автомобила е фиксирано на съвсем разумните 1 440 кг.

Когато отворите вратата, вътрешното пространство (харесва ли ви или пък не) буквално ви пренася в дигиталната ера. Пред погледа на водача изпъква 8.8-инчов приборен панел, а в центъра доминира огромен мултимедиен сензорен екран, който в зависимост от изпълнението може да бъде с диагонал от 10.1 или 12.8 инча. Практичността също не е за пренебрегване, благодарение на багажното отделение с капацитет от 425 литра – напълно достатъчно за неделния пазар или уикенд бягство. Най-глезените купувачи, които заложат на топ версията, ще получат 18-цолови джанти, огромен панорамен покрив, проекционен дисплей на предното стъкло и система от камери с 360-градусов обзор.

Под капака на BYD Dolphin G е монтирано plug-in хибридно задвижване. Синергията между стандартния за китайците 1.5-литров бензинов турбомотор със 128 конски сили и електромотор със 163 конски сили осигурява прилично ускорение от място до 100 км/ч за 8.3 секунди. Бъдещите собственици ще избират между два капацитета на батерията – 7.2 и 18.3 kWh, обещаващи чист електрически пробег съответно от 40 и 104 км. Голямата магия се случва при комбинирана работа, когато колата буквално може да измине феноменалните 1 039 км без спиране на бензиностанция или зарядна станция. Като капак на всичко, моделът разполага и с полезната функция V2L (power bank), позволяваща да захранвате външни електроуреди по време на къмпинг сред природата, например.