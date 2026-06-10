Новият кросоувър Mitsubishi Eclipse повдига много въпроси

Възкресяването на легендарни моделни имена от миналото под формата на модерни кросоувъри се превърна в любима мода на автомобилните производители, но последният ход на японците от Mitsubishi определено кара мнозина да повдигат вежди и предизвика лавина от въпроси в бранша. Марката официално разкри първите кадри на новото Mitsubishi Eclipse Sportback 2027, което обещава да бъде изцяло електрическо сриване на досегашните представи. И още нещо. Под напълно свежата на пръв поглед опаковка обаче се крие архитектура, която феновете на дигиталната мобилност ще разпознаят от раз.

Истината е, че под ламарините на новото возило не пулсира инженерна мисъл на специалистите от трите диаманта, а познатата платформа CMF-EV на алианса Renault-Nissan-Mitsubishi. На практика, новото попълнение в гамата представлява козметично префасониран близнак на следващото поколение на емблематичния Nissan Leaf. Стратегическото партньорство между двете компании е родило автомобил, който при по-внимателно вглеждане трудно може да скрие роднинските си връзки.

Профилът на каросерията и характерният силует издават общия корен на двата модела на секундата. Предните светлини на Mitsubishi Eclipse Sportback са получили леки графични ретуши, но формата им остава идентична с тази на донора от Nissan. Основните визуални разлики, с които брандът се опитва да защити своята идентичност, се изразяват в специфичното оформление на предната маска, хромираните рамки около прозорците, уникалните аеродинамични 18-инчови лети джанти и напълно преработените задни LED светлини, които се отличават със собствен светлинен подпис.

По отношение на интериорното пространство, от Mitsubishi все още предпочитат да държат картите си близо до гърдите и не са споделили официални снимки от пътническия салон. Въпреки потайността, тайни в кулоарите на индустрията няма – очаква се архитектурата на таблото да дублира тази на Nissan Leaf, залагайки на масивен 14,3-инчов централен сензорен дисплей на мултимедията и дигитален кокпит пред водача.

Техническите спецификации и динамичните параметри също се пазят в дълбока тайна, но погледнато през призмата на споделената платформа, изненади едва ли ще има. Актуалното задвижване предлага избор между два електромотора с мощност съответно от 176 и 218 конски сили, гарнирани с батерии, осигуряващи пробег от близо 500 километра с едно зареждане. Пълните подробности и ценовите листи за Eclipse Sportback ще бъдат разкрити непосредствено преди пазарния му старт в края на лятото, като паралелно с това японците загатнаха, че догодина ни очаква и изцяло нова, радикална генерация на флагмана Outlander.