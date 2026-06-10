Suzuki извади Jimny Sierra Gozel Outdoor

Японската офроуд икона Suzuki Jimny отново доказа, че въображението около персонализацията му няма граници. Марката официално разкри уникалния Suzuki Jimny Sierra Gozel Outdoor Concept – брутална и силно модифицирана интерпретация на легендарното джобно SUV, подготвено специално за предстоящия фестивал JimnySunlight 2026 в Страната на изгряващото слънце. За производителя това събитие не е просто шоу, а хитър пазарен ход за улавяне на пулса на феновете преди евентуалното пускане в производство на нова серия фабрични аксесоари.

В основата на проекта лежи актуалното четвърто поколение на коравия Suzuki Jimny Sierra, което дори осем години след пазарния си дебют продължава да бъде абсолютен бестселър и любимец на катерачите по чукарите. За извайването на концептуалния Gozel Outdoor Concept японците са си партнирали с тунинг специалистите от фирмата AWIN, която е тясно свързана с разработката на оригинални компоненти за марката.

Визуалната драма е концентрирана предимно в предната част, където всъдеходът демонстрира мускули. Предната броня е изцяло преработена, като е заложила на масивни алуминиеви детайли и сериозна щифтова защита под мотора, гарнирана с контрастиращи червени акценти. Радиаторната решетка е с нова структура тип „пчелна пита“, гордо носеща ретро надпис Suzuki, а визията на корав експедиционен автомобил се допълва от ярки червени калници и странични прагове, имитиращи солидна метална броня.

Към днешна дата атрактивният Gozel Outdoor остава единствен по рода си експеримент и мераклиите не могат да закупят пакета в този му вид. От Suzuki не крият, че целта им е да съберат директни впечатления от общността и ако обратната връзка им даде "зелена светлина", част от тези дръзки дизайнерски елементи бързо ще се озоват в официалния каталог на марката за серийно вграждане.

За да бъде шоуто пълно, на щанда до концепта ще застане и практичната версия с пет врати Suzuki Jimny Nomade, екипирана с напълно реалния и достъпен на пазара пакет Craggy Style. Този комплект придава на колата доста зловещ вид благодарение на черните брандирани емблеми, алуминиевите предпазни кори, офроуд багажника на покрива и специфичните 15-инчови лети джанти. Ретро чарът се подсилва от жълти халогени, специални протектори зад дръжките на вратите и марков калъф за резервната гума на задната врата.

На родния японски пазар удоволствието да притежаваш пакета Craggy Style коства точно 404 030 йени (което се равнява на около 2500 долара). За тези, които търсят друга идентичност, за Suzuki Jimny Nomade се предлагат още няколко заводски линии за индивидуализация, сред които Rhino Style, Urban Edge Style, Nostalgic Line Style и наточеният Metal Style.

Голямото сборище JimnySunlight 2026 ще събере феновете на 14 юни на живописната локация Yamanakako Koryu Plaza Kirara в префектура Яманаши, точно под величествения силует на планината Фуджи. Фестивалът обещава да бъде истински рай за маниаците, тъй като освен официалното присъствие на Suzuki, там ще се изсипят десетки независими тунинг ателиета и производители на офроуд екипировка, чийто бизнес е посветен изцяло на култа към малкото японско 4x4 чудовище.