Kia подготвя автомобил със съвсем нов тип каросерия

Kia излиза извън рамките на традиционното автомобилостроене, подготвяйки почвата за напълно нов сегмент в своето електрическо портфолио. Корейският гигант сериозно обмисля производството на серийна версия на дръзкия концепт Vision Meta Turismo – футуристичен гранд турер, който зачерква скучните дефиниции, балансирайки между елегантен седан и динамичен кросоувър.

В индустриалните среди вече усилено се говори, че моделът ще носи означението EV7 или EV8, запълвайки нишата на духовния наследник на култовия Stinger. Vision Meta Turismo не е просто поредната дизайнерска скица, а витрина на следващото поколение философия на марката. Силно изтегленият напред силует, съчетан с увеличен пътен просвет и агресивни пропорции, подсказва за автомобил, който е еднакво подготвен както за магистрални преходи, така за модерната градска джунгла.

Истинската революция обаче се крие под стъкления купол на интериора. KIA оспорва десетилетната догма за симетрия, създавайки коренно различна среда за водача и неговия спътник. Шофьорското място е оформено като високотехнологичен „кокпит за потапяне“, в който липсват конвенционални екрани и бутони. Цялата информация се прожектира чрез иновативен хедъп дисплей върху предното стъкло, а контролът е поверен на интуитивен волан и специфичен джойстик на подлакътника.

Оливър Самсон, главният дизайнер на KIA за Европа, подчертава, че с премиерата на компактния EV2 текущата гама на марката е практически завършена. Това поставя компанията в уникалната позиция да започне „на чисто“ с проектирането на следващата вълна електромобили. „Всеки нов проект за нас е нов лист хартия. Не искаме да повтаряме познатото, а да дефинираме нови форми“, споделя Самсон пред Autocar.

В момента Meta Turismo служи като своеобразен „лакмус“ за обществената реакция. Трите цифрови режима на автомобила – Speedster за динамика, Dreamer за релакс и Gamer за забавление – показват, че KIA гледа на купето като на интерактивно пространство, а не просто като на превозно средство. Ако диалогът с бъдещите купувачи се окаже успешен, съвсем скоро по пътищата ще видим сериен електрически флагман, който няма аналог в съвременното автомобилостроене.