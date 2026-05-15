Кои възли и агрегати по колата трябва задължително да проверим напролет

15 Май, 2026 17:30

Технически експерти съветват да съчетаем смяната на консумативи с компютърна диагностика и почистване на инжекторите преди дългите ваканционни преходи

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Сега, точно преди настъпването на активния летен сезон е най-подходящият момент за цялостна инспекция на автомобила. Специалистите от сервизния бранш съветват поддръжката да се комбинира с превантивна смяна на моторното масло и филтрите, дори ако според сервизната книжка до редовното обслужване остават още няколко хиляди километра. Задвижващият агрегат е най-скъпият компонент в колата, а летните жеги и дългите дестинации изискват безупречно смазване и ефективно охлаждане.

През зимните месеци редовните студени стартове и шофирането на къси разстояния оказват пагубно влияние върху течностите. В двигателното масло неминуемо се натрупват кондензна влага, неизгорели горивни фракции и вредни киселини. Този химически коктейл ускорява разграждането на полезните добавки в маслото, намалява почистващите му свойства и компрометира защитата на металните повхности срещу триене и корозия.

За превозни средства, които се експлоатират предимно в тежък градски трафик или често се зареждат от случайни бензиностанции, експертите препоръчват превантивно почистване на горивните инжектори и дроселовата клапа. Процедурата е силно наложителна при наличие на нестабилни обороти на празен ход, осезаемо повишен разход на гориво или ако автомобилът е изминал между 60 000 и 80 000 км без подобна профилактика. Така се възстановява правилният конус на впръскване и плавното разгръщане на мощността. При съвременните мотори с директно впръскване обаче почистването на всмукателните клапани от натрупания нагар изисква специфична механична или химическа интервенция.

Паралелно с това е изключително полезно да се извърши детайлна компютърна диагностика. Чрез прочитане на натрупаните грешки в електронния блок (ECU) и анализ на живите данни от сензорите могат да се уловят скрити проблеми в ранен стадий. Това включва детонации в цилиндрите, неизправности в запалителната система, запушвания в EGR клапана за рециркулация на изгорелите газове или каталитичния конвертор.

Не бива да се пренебрегва и ходовата част. След тежкия зимен период и разбитите от пролетните дъждове пътища, много шофьори започват да долавят неприятни почуквания, скърцания и вибрации при преминаване през неравности. Проблемът се корени в това, че при ниски температури гумено-металните елементи (тампони и втулки), прахозащитните маншони и семерингите на амортисьорите и кормилната рейка губят своята еластичност. Те се напукват по-лесно, което води до ускорено износване на окачването и може да провали планираното лятно пътуване.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    4 0 Отговор
    За тези с BMW задължително се проверява CCV или Системи за вентилация на картера (CCV) ,че прави пакости след студеното време

    Коментиран от #2

    17:37 15.05.2026

  • 2 Феде

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    За тях преди всичко е необходим психо преглед

    17:40 15.05.2026

  • 3 хехе

    8 0 Отговор
    Най-важното е да се провери задволанното устройство и особено петъчните шофьори които вече плъзнаха след като времето се оправи..

    17:49 15.05.2026

  • 4 За всеки случай

    5 0 Отговор
    Трябва да проверите предната лява джанта, да не са ви сложили някоя бомба.

    18:57 15.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последователен

    3 0 Отговор
    На пролет, подрязваш всичко израсло ненужно и накриво. Дали възел или агрегат, според случая. После пръскаш редовно, докато узрее.

    19:13 15.05.2026

  • 7 СЮРРЕАЛИЗЪМ

    1 0 Отговор
    НАЙ ВЕЧЕ ХОЛЕСТЕРОЛА...

    20:05 15.05.2026