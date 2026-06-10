BMW 3.0 CS E9 от 70-те години възкръсна с атмосферен V8 мотор

Германската легенда от 70-те години на миналия век BMW 3.0 CS E9 възкръсна за нов живот, прераждайки се в брутално пистово оръжие с мощност от над 400 конски сили. Зад този умопомрачителен рестомод проект стоят майсторите от немското тунинг ателие MKO, а уникалното возило веднага привлече погледите на автомобилните ценители по света, превръщайки се в сензация в сайта Carscoops.

Вместо обикновена козметична реставрация, инженерите са подходили радикално, монтирайки изящната каросерия на класическото купе директно върху донорската карантия и шасито на друг култов модел – BMW M5 E39 от 2001 г. Тъй като двете машини са от съвсем различни епохи и с коренно различни габарити, проектът е изисквал хирургическа прецизност. Платформата на бавареца е сериозно скъсена, докато каросерията на класиката е раздута в областта на калниците, за да застане перфектно. Стойката на колата е снижена агресивно към асфалта, а финалният щрих в екстериора поставят емблематичните 19-инчови многоспицови алуминиеви джанти Alpina.

Вътрешното пространство също е пренесено почти едно към едно от "напомпаната" петица, макар и с деликатни ретро модификации. Това означава, че водачът и неговият спътник се наслаждават на оригинални кожени спортни кресла Recaro с пълно електрическо регулиране и подгряване. За комфорта в жегите се грижи модерен двузонов климатроник, а за забавлението на борда отговаря съвременна аудиосистема Pioneer с чувствителен на допир екран, интегрирана нетрадиционно в таблото.

Истинската магия обаче се крие под дългия преден капак. Там вместо стария редови шестак сега реве емблематичният 4,9-литров атмосферен V8 мотор с фабричен код BMW S62. След допълнителни софтуерни и механични настройки, мощността на агрегата е нараснала от стандартните 400 на 432 диви конски сили. Цялата тази мощ се изпраща към задната ос посредством класическа 6-степенна механична скоростна кутия, която обещава аналогово и чисто шофьорско изживяване.

За да може този франкенщайн да се държи адекватно в завоите, купето BMW 3.0 CS E9 е оборудвано с диференциал с ограничено приплъзване (LSD) и напълно регулируемо спортно окачване KW. Спирачната сила е поверена на мощните вентилирани дискове, заимствани директно от М-дивизията. Уникалният по рода си хот род скоро ще бъде изложен на престижен търг, където се очаква колекционерите да наддават ожесточено за правото да притежават това парче автомобилно изкуство.