Land Rover Defender с впечатляваща версия от Helderburg

Светът на скъпите рестомодове отдавна е заложник на една досадна мода: вземаш велик офроудър от миналото, изхвърляш сърцето му и на негово място насила натъпкваш брутален бензинов V8, за да го накараш да ускорява като спортна кола. Американското ателие Helderburg обаче реши да покаже среден пръст на това клише и тръгна по коренно различен, шокиращо смел път. Техният най-нов шедьовър, кръстен с бойното име Rocco, струва главозамайващите 400 000 долара – сума, срещу която спокойно можете да се сдобиете с употребявано суперхибридно Ferrari SF90 Stradale. Само че тук парите не отиват за пистов егоизъм, а за консервирането на истинския, суров дух на приключенията.

Уникалната машина получава нов живот по специална поръчка на баща и син от Нашвил, а майсторите от Helderburg са вложили повече от 3000 часа къртовски труд в извайването на всеки детайл. От компанията дебело подчертават, че техният подход няма нищо общо нито с обикновената, скучна реставрация, нито с масовата мода за подмяна на задвижващите агрегати. За разлика от своите конкуренти, американците са проявили истинско уважение към историята и са запазили оригиналния, легендарен петцилиндров турбодизелов двигател на класическия Land Rover Defender. Моторът е изцяло модернизиран и перфектно адаптиран към съвременните екологични изисквания, но без да губи специфичното си, мъжкарско мъркане. В Хелдербург вярват, че магията на тази икона не е в конските сили, а в характера.

Въпреки запазеното дизелово сърце, каросерията на Rocco е претърпяла пълна метаморфоза. Всъдеходът е получил напълно различно лице – оригинална предница, масивна стоманена броня в черен мат, преработена маска и модерна LED оптика, която да разрязва тъмнината. Мускулатурата на британския атлет е подчертана от нови задни калници и сериозно разширени арки на калниците. Всички тези детайли са изработени ръчно от лек, аерокосмически алуминий и са покрити с крещящ, яркочервен цвят, който буквално крещи за внимание.

Под изваяните панели инженерите също са развихрили своя гений. Окачването е изцяло преработено от нулата, монтирани са брутални джанти с офроуд гуми Mud-Terrain за кал, а гласът на двигателя е извеждан през изработена по поръчка изпускателна система от неръждаема стомана. Резултатът е коренно различно пътно поведение – машината вече се подчинява на волана с хирургическа прецизност, независимо дали гази дълбокия калник или лети по гладкия асфалт. Интериорът е истинска ода за лукса, без да губи спартанския си чар: седалките са облечени в първокласна шотландска кожа, предният панел е изцяло рестайлиран, а в центъра му грее модерна инфоразвлекателна система.

Основателят на бранда, Пол Потрац, с право се гордее, че компанията му не бълва просто превозни средства, а създава сложни инженерни произведения на изкуството. По думите му, собствениците на тези машини често отварят гаража в събота сутрин, подминават лъскавите си и бързи пистови играчки и избират именно този SUV. Защото Rocco не е създаден за рекорди на пистата, а за да събуди глада за нови хоризонти, далеч от утъпканите и сигурни пътища.