Mercedes представи по-евтини версии на новото GLC

Mercedes-Benz разширява своето ново семейство от електрически кросоувъри, като добавиха по-евтини версии на представения през изминалата година GLC с EQ Tehcnology. Визуално, базовите версии ще запазят същия дизайн на каросерията и присъствие на пътя като на флагманския модел GLC 400, който в момента е в основата на гамата, макар че купувачите ще трябва да изчакат още няколко седмици, докато бъдат публикувани окончателните каталози с нива на оборудване и екстри.

Новото представяне се фокусира върху два ключови варианта, предназначени да намалят цената, без да се жертва производителността. Начело на гамата е GLC 250 EQ, използващ монтиран отзад електромотор, който генерира 354 конски сили. За тези, които изискват сцепление при всякакви метеорологични условия, GLC 300 4MATIC EQ добавя втори мотор към предния мост, като увеличава системната мощност до внушителните 422 конски сили. И двете версии черпят енергия от 85-киловатча литиево-йонна батерия, заимствана от новия CLA EV. Тук тя осигурява пробег по WLTP от 665 километра за 250 и 645 километра за двумоторния 300 4MATIC. Когато става въпрос за зареждане на батерията, 800-волтовата архитектура позволява бързо зареждане с постоянен ток до 320 kW, което съответства на способността на флагмана да се зарежда от 10 до 80% капацитет само за 22 минути.

Поглеждайки по-далеч в бъдещето към 2027 година, германският автомобилен производител планира да пусне на пазара още две опции за задвижване, за да привлече както купувачите, които се съобразяват с бюджета си, така и любителите на икономичното шофиране. Истинският лидер по цена ще бъде GLC 200 EQ, който ще разполага със заден мотор с мощност 313 конски сили, съчетан с компактна 64 kWh литиево-железо-фосфатна (LFP) батерия, за да намали драстично началната препоръчителна цена, като в същото време изненадващо се стреми към максимална автономност от около 740 километра. Веднага над него се намира GLC 300+ EQ, по-ефективна версия на стандартния 300, която разполага със задно задвижване, развиващо 367 конски сили от един двигател, съчетан с голяма батерия от 94 kWh.

Накрая, любителите на шофирането могат да очакват наточения Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC, който беше забелязан да се движи почти без маскировка в шпионски снимки през последните няколко месеца. Въпреки че официалният му дебют остава твърдо в календара за тази година, източници от Щутгарт предполагат, че официалното представяне може да бъде отложено към края на годината, за да се даде възможност на стандартните потребителски варианти първо да се насладят на вниманието в автомобилния свят.