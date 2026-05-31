Mercedes може да напусне американския пазар заради антикитайски закон

Премиум гигантът Mercedes-Benz е изправен пред реалната, макар и абсурдна на пръв поглед опасност да бъде принуден да стегне куфарите си и да напусне пазара в Съединените щати. Причината за този апокалиптичен сценарий не е липса на интерес от страна на купувачите, а суров антикитайски законопроект, който в момента си проправя път през коридорите на американския Конгрес. Търговската война между Вашингтон и Пекин навлиза в толкова брутална фаза, че рикошетът от нея може да отнесе една от най-иконичните германски емблеми.

Провокативната законодателна инициатива, зад която изненадващо стоят представители и на двете големи американски партии, има за цел да издигне непробиваема стена пред китайското влияние зад океана. Новата разпоредба предвижда пълна забрана за внос, производство и продажба на автомобили за всеки бранд, в който пряк или косвен дял притежава компания от държава, дефинирана като "чуждестранен противник" на САЩ. Е, в черния списък на първо място блести Китай. Ограниченията са замислени като икономически щит, но на практика са напът да отрежат главата на брандове, които традиционно възприемаме като стопроцентови европейци.

Къде обаче е уловката и защо точно трилъчевата звезда се оказа на огневата линия? Големият парадокс се крие в корпоративната структура на германския производител, тъй като най-крупният индивидуален акционер в Mercedes-Benz е именно китайският държавен конгломерат BAIC (известен в миналото като Beijing Automotive Industrial). Тази азиатска обвързаност, която години наред носеше огромни дивиденти и стабилност на концерна от Щутгарт, днес се превръща в тежко воденично колело, което заплашва да го завлече към дъното на американския пазар.

Геополитическото напрежение между двете суперсили отдавна е преминало точката на кипене, а според запознати ситуацията се е влошила допълнително заради обвиненията на Вашингтон, че Пекин тихомълком подава ръка и оказва подкрепа на Иран. На фона на тези мащабни дипломатически искри, американските политици изглежда са готови на всичко, дори и цената да бъде прогонването на любимата луксозна марка на милиони американци. Ако законът бъде приет в този си вид, германците ще бъдат поставени пред брутален кръстопът – или да пренаредят спешно акционерния си капитал, изкупувайки обратно китайските акции, или да кажат едно много скъпо "сбогом" на Новия свят.