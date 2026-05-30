Поляци правят Porsche 911 комби по поръчка на богаташ

Точно когато си мислите, че вече са създадени всички възможни варианти на легендарния спортен автомобил със заден двигател от Porsche, на сцената се появява нов, бурен претендент. Запознайте се с Indecent, амбициозна полска тунинг компания, известна с това, че изхвърля конвенционалните правила за дизайн през прозореца. Най-новото им радикално предложение е да придаде на класическата силуетна линия на Porsche 911 удължена линия на покрива и да превърне традиционното купе в ултра-ексклузивен shooting brake.

Това, което започна като впечатляващ 3D рендър, публикуван небрежно в социалните канали на компанията, бързо се превърна в истински прототип, по който вече е започната работа. Оригиналната цифрова концепция показва силно модифициран модел от поколението 991.2 с радикално преобразувана задна част. Допълнен от масивни широки задни арки, специално изработени джанти с голям борд, двоен спойлер и слой ярка, привличаща погледа оранжева боя, дизайнът веднага запали интернет.

Колективната реакция на ентусиастите беше толкова преобладаващо ентусиазирана, че изтласка проекта отвъд теоретичната фаза и директно в активна разработка. Клиент с дълбоки джобове веднага се включи, за да поръча първия прототип, гарантирайки, че този автомобилен експеримент действително ще излезе на асфалта, вместо да прекара дните си единствено на екрана на компютъра.

Естествено, препроектирането на кола с легендарна форма като 911 в удължено комби е монументална задача, която изисква сериозни умения. На хартия преустройството обещава огромен скок в ежедневната използваемост. Пътниците на задните седалки най-накрая ще се насладят на добре дошло увеличение на пространството за главите, докато зоната непосредствено зад седалките се разширява в истински използваем багажен отсек.

Тъй като емблематичният немски спортен автомобил носи двигателя си над задния мост, екипът трябва напълно да препроектира архитектурата на въздухоотводите и охлаждането. Управлението на въздушния поток без традиционните фабрични отвори е от решаващо значение, за да се предотврати задният двигател да превърне новото багажно отделение в голяма фурна.

Първият автомобил-донор, избран да претърпи тази радикална преработка, е Porsche 911 Turbo от поколение 991.2. Още от фабриката неговият внушителен 3,8-литров шестцилиндров двигател с двойно турбо развива 533 конски сили, което означава, че този практичен модел с дълъг покрив ще има повече от достатъчно мощност, за да подкрепи агресивната си осанка. Съвършенството обаче отнема време и Indecent оценява, че изграждането на този сложен прототип ще отнеме цяла година интензивна работа. Крайната цел е официалното представяне на завършената машина под светлината на прожекторите на Goodwood Festival of Speed през 2027 година.

За ентусиастите с изключително дълбоки джобове тунерът планира да предложи тази преработка като опция към поколенията 991.1 и 991.2. Тя може да бъде адаптирана към стандартния Turbo, Turbo S или дори към GT2 RS. Не е изненадващо, че това ниво на изработка по поръчка носи зашеметяваща цена, оценена на 350 000 долара и това е в допълнение към солидната цена на самия автомобил.