Първите снимки на тунинговано Luce предизвикаха дебат в интернет

1 Юни, 2026 09:29 334 1

  • ferrari-
  • luce-
  • електромобил-
  • тунинг

По-добре ли изглежда електромобила в този си вид?

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Без да чака разрешение от Ferrari, тунинг компанията Venuum от ОАЕ вече се включи в доработката на новото Luce с няколко дигитални визуализации за предстоящ тунинг пакет. Известна с изработването на агресивни карбонови комплекти за луксозни автомобили като Purosangue, Venuum напълно преосмисли Luce, като му придаде по-изразена и агресивна визия. Решението им за спорната естетика на електромобила включва понижаване на височината на каросерията, за да се елиминират огромните фабрични празнини между колелата, разширяване на колесната база и обгръщане на цялата платформа в матово черно покритие, за да придадат на дизайна така необходимата драматичност.

Модификациите напълно преобразяват предната част на автомобила, като се започне с голям преден сплитер от карбонови влакна и двойка остри аеродинамични канарди, проектирани да пробиват въздуха. Спускайки се по страничния профил, изчистените, непрекъснати линии, начертани от фабриката, са заменени от силно разширени предни арки и удължени карбонови странични прагове. Venuum дори се е насочил към отличителните въздухоотвори на предните врати, като ги е облицовал с необработен карбон за по-добър вид.

В задната част трансформацията става още по-забележима. Тунерът е добавил фиксирано задно крило и голям заден дифузьор, които напълно променят изражението на задната част, правейки колата да изглежда по-малко като футуристичен луксозен лифтбек и повече като състезателен автомобил.

Дали тези тежки модификации действително спасяват колата, е предмет на дебат. Докато по-широката и по-ниска стойка придава на Luce по-стабилен вид, сложната мрежа от крила и сплитери рискува да направи тази ултра-ексклузивна италианска машина да изглежда по-малко като шедьовър от Маранело и повече като силно модифициран японски тунинг проект.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пилот на Ферари

    0 0 Отговор
    То и модела на Ферари направо с женска визия , като за някоя кифла или третополов .... Обаче и тая доработка като на тунингован Голф 2 .
    Или приличай май повече на Мазда ..

    09:37 01.06.2026