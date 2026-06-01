Тръмп: Иран иска сделка със САЩ

1 Юни, 2026 10:58 951 21

  • иран-
  • сащ-
  • ескалация-
  • удари-
  • сделка-
  • тръмп

Американският президент настоя, че преговорите ще са успешни, но критикува политическия натиск около конфликта

Тръмп: Иран иска сделка със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран има реален интерес да постигне споразумение със Съединените щати, като подчерта, че подобна сделка би била изгодна както за Вашингтон, така и за неговите съюзници, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

Изявлението му идва на фона на нова размяна на удари между двете страни. По данни на американските военни през уикенда са били нанесени удари по ирански военни обекти, а Корпусът на гвардейците на Ислямската революция е отговорил с атака срещу американска военна база. Това се случва в контекста на продължаващото напрежение и преговори за прекратяване на конфликта, който според информацията вече продължава три месеца.

В публикация в социалната мрежа „Трут соушъл“ Тръмп заяви: „Иран наистина иска да сключи сделка и тя ще бъде добра за Съединените щати и за онези, които са с нас“.

Той обаче отбеляза, че политическите коментари около конфликта затрудняват преговорния процес.

„За мен е много по-трудно да върша работата си, както трябва, и да преговарям, когато политически самозванци непрекъснато ме засипват с негативни коментари…“, написа президентът, добавяйки: „Просто седнете спокойно и се отпуснете. В крайна сметка всичко ще се нареди добре.“

В петък Тръмп посочи, че скоро ще вземе решение относно предложението за удължаване на примирието с Иран.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    20 1 Отговор
    Лъжлив дъртак

    11:01 01.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Лъжец

    18 1 Отговор
    А иран знае ли

    11:05 01.06.2026

  • 4 стига

    22 1 Отговор
    Всеки ден по няколко пъти ни занимавате с тая откачалка!

    Коментиран от #9

    11:05 01.06.2026

  • 5 Оооо

    17 1 Отговор
    Абе, тръмпе, нека Иран да каже, дали иска сделка!

    11:06 01.06.2026

  • 6 Иран

    13 1 Отговор
    не знае за това !

    11:06 01.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ти си

    14 0 Отговор
    Тоя пък вече нито мога да го гледам нито мога да го слушам с неговите изказвания като на невротична жена с леко поведение.. ..

    11:08 01.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пак е спал

    4 0 Отговор
    На криво и е сънувал сладки сънища!

    11:12 01.06.2026

  • 11 Луд Скайуокър

    3 0 Отговор
    Гледай сега , САЩ неуспеха да се справят с тигъра Иран и за да се покажат яки и велики ще отидат да бият котето Куба - икономически е по изгодно могат да не ползват кораби а да гърмят Хавана биректно от Кей Уест.

    11:14 01.06.2026

  • 12 Айде бе психопат,

    5 0 Отговор
    правия тая сделка и да се свършва.

    11:17 01.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Нула

    12 0 Отговор
    Най-глупавия президент на Обора за всички времена. Самочувствие на паток, иначе кръгла нула.

    11:22 01.06.2026

  • 15 Лопата Орешник

    3 0 Отговор
    Дончо, да не си им говорител на Иран бе, човече? Те ще си кажат ако искат нещо!! Ако търсиш втора работа да припечелваш допълнително, за говорител на Иранската република нямаш ценз! Там говорителят знае няколко езика и е доктор по международно право!

    11:23 01.06.2026

  • 16 Има ли учудени

    0 1 Отговор
    Собственикът на групировката КУБ се оказа украинска копейка. Легитимирайки окупацията, Невзоров е участвал във финансирането на местните избори в Крим под контрола на руските власти. Очакваме да се разследва и другата групировка, небезизвестната ТИМ, която отдавна се знае, че е руско прокси.

    Коментиран от #19

    11:27 01.06.2026

  • 17 Превод

    1 0 Отговор
    Тръмп иска сделка с Иран.

    11:34 01.06.2026

  • 18 Някой

    2 0 Отговор
    След като го казва, явно САЩ има интерес от сделка с Иран.
    Само управляващите Израел имат интерес от война и по възможност друг да я води.

    11:34 01.06.2026

  • 19 И как по-точно

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Има ли учудени":

    Как тази недоказана информация има някаква връзка със статията, под която я споделяте!??

    11:36 01.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Лъже, простакът

    0 0 Отговор
    Никаква сделка не иска Иран с този.

    11:39 01.06.2026