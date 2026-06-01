Тръмп: Иран иска сделка със САЩ

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран има реален интерес да постигне споразумение със Съединените щати, като подчерта, че подобна сделка би била изгодна както за Вашингтон, така и за неговите съюзници, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

Изявлението му идва на фона на нова размяна на удари между двете страни. По данни на американските военни през уикенда са били нанесени удари по ирански военни обекти, а Корпусът на гвардейците на Ислямската революция е отговорил с атака срещу американска военна база. Това се случва в контекста на продължаващото напрежение и преговори за прекратяване на конфликта, който според информацията вече продължава три месеца.

В публикация в социалната мрежа „Трут соушъл“ Тръмп заяви: „Иран наистина иска да сключи сделка и тя ще бъде добра за Съединените щати и за онези, които са с нас“.

Той обаче отбеляза, че политическите коментари около конфликта затрудняват преговорния процес.

„За мен е много по-трудно да върша работата си, както трябва, и да преговарям, когато политически самозванци непрекъснато ме засипват с негативни коментари…“, написа президентът, добавяйки: „Просто седнете спокойно и се отпуснете. В крайна сметка всичко ще се нареди добре.“

В петък Тръмп посочи, че скоро ще вземе решение относно предложението за удължаване на примирието с Иран.