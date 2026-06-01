Жените са изложени на 60% по-голям риск при катастрофа, а причината за това е доста необичайна

От десетилетия автомобилната индустрия с гордост разгласява напредъка в областта на безопасността при сблъсъци, отбелязвайки всяка петзвездна оценка и всяка укрепена деформационна зона. Въпреки това, едно тревожно ново проучване на Техническия университет в Грац разкрива сериозен пропуск в тези инженерни постижения - жените все още не се възползват в еднаква степен от съвременните подобрения в безопасността. Данните са наистина тревожни, като разкриват, че жените пътници са изложени на 60% по-висок риск от наранявания при сблъсъци в сравнение с мъжете, дори когато тези сблъсъци се случват при по-ниски скорости. Чрез анализ на австрийски данни за произшествия от 2012 до 2024 година и възстановяване на реални сблъсъци чрез компютърно моделиране и физически тестове, изследователите разкриха непропорционално голям брой тежки травми на гърдите, гръбнака и крайниците при жените пътници, като най-висок риск носят по-възрастните жени.

Исторически погледнато, глобалните стандарти за безопасност на превозните средства са се въртели почти изцяло около анатомията на „средностатистическото“ мъжко тяло. Когато регулаторните органи най-накрая решиха да включат женски манекен в лабораторията, те всъщност не създадоха такъв от нулата, вместо това просто намалиха размера на стандартния мъжки манекен, за да представи много миниатюрна жена. Това небрежно решение остави огромна празнина в защитата, като се има предвид, че приблизително 95 процента от жените са физически по-едри и по-тежки от този миниатюрен референтен модел.

Този пропуск пренебрегва основните биологични принципи, тъй като жените по същество не са просто по-малки мъже. Истинските структурни различия, вариращи от ширината на таза и формата на гърдите до геометрията на раменете и специфичната структура на гръбначния стълб, определят в голяма степен как силите при сблъсък се разпространяват през човешкото тяло. Когато системите за безопасност са оптимизирани единствено за мъжки скелетни структури, геометрията на предпазните средства може да се провали, когато трябва да защити уникалната анатомия на жената.

Към тази физиологична разлика се добавя и често срещана поведенческа променлива, а именно позицията на седене. Изследователите от университета посочиха, че пътниците на предните седалки са силно склонни да плъзгат седалките си далеч назад или да накланят облегалките си в една отпусната поза, която сериозно намалява ефективността на традиционните предпазни колани и въздушни възглавници. Тъй като статистически жените заемат пътническото място много по-често от мъжете, те се оказват точно в центъра на това геометрично несъответствие.

За щастие, отдавна очакваната промяна в парадигмата набира скорост. Въвеждането на манекена за краш тестове THOR-05F, за който вече сме ви разказвали, бележи огромна крачка напред в регулаторните тестове, като използва високотехнологичен, анатомично точен женски модел, снабден с усъвършенствани сензори за точно записване на биомеханиката на удара. Заедно с това автомобилни производители вече се надпреварват да се адаптират, като Volvo е начело на тази тенденция с предстоящия си модел EX60. Този премиум кросоувър ще представи за първи път мултиадаптивна система за предпазни колани, проектирана да анализира в реално време размера на пътника, точната му поза и тежестта на сблъсъка, като незабавно адаптира границите на натоварване на колана, за да защити пътници с всякаква фигура и пол