От производител на iPhone до производител на коли: Foxconn представи втория си електромобил

Foxconn, производственият гигант, най-известен със сглобяването си на iPhone, засилва амбициите си в автомобилния сектор. Чрез своето подразделение Foxtron тайванският производител разкри втория си серийно произвеждан електромобил, наречен Cavira. Първоначално предназначен за родния пазар в Тайван, преди да бъде пуснат на по-широко глобално разпространение, този елегантен изцяло електрически SUV е има намерения да утвърди своето име на автомобилната сцена.

Визуално Cavira заема стилистични елементи от по-малкия си брат, компактния хечбек Bria. Въпреки това Cavira влиза в битка в силно конкурентния сегмент на средноразмерните кросоувъри, хвърляйки сянка, почти идентична с тази на Tesla Model Y. С дължина 4695 мм и междуосие от 2920 мм, Cavira обгръща своите семейни размери в съвременна електромобилна каросерия. Предната част се отличава със затъмнен долен въздухозаборник и изпъкнала LED светлинна лента по цялата ширина, допълнена от остри линии по вратите и спойлер, монтиран на покрива в задната част.

Под капака Foxtron предлага Cavira с избор от две различни задвижващи системи, като и двете използват общ литиево-железен фосфатен (LFP) акумулаторен пакет с капацитет 82,7 kWh. Базовата версия Emerge Long-Range Edition използва един електромотор, монтиран отзад, с мощност 249 конски сили и обявен пробег от 578 км. За купувачите, търсещи повече мощност, Pioneer Long-Range Performance Edition предлага конфигурация с два мотора и задвижване на всички колела, развиваща 468 конски сили. Докато допълнителната мощност намалява общия пробег до 538 км, тя възнаграждава шофьорите със спринт от 0 до 100 км/ч за само 3,8 секунди.

Вътре Cavira следва минималистичния, наситен с екрани стил, типичен за съвременните електромобили. Таблото е доминирано от 15,6-инчов централен сензорен екран за инфоразвлечения в портретна ориентация, заедно с голям цифров приборен панел. Важно е, че Foxtron е запазил ред от физически бутони точно под главния екран за основните функции на автомобила. Салонът също впечатлява с аудио система с 12 високоговорителя, отопляеми и вентилирани предни седалки, вградена система за ароматизиране и възможност за пълно безжично обновяване на софтуера. Солиден набор от активни системи за подпомагане на водача, включително адаптивен круиз контрол и асистент за поддържане на лентата, допълва технологичния пакет.