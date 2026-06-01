Първият суперавтомобил на Toyota няма да може да се купи от всеки

Японският автомобилен колос Toyota иска да пренапише правилата в клуба на ултраскъпите екзотики със своя дългоочакван флагман Toyota GR GT. Този път обаче бариерата пред покупката няма да бъде просто дебелината на банковата сметка, тъй като производителят въвежда безмилостна цедка за потенциалните мераклии. Стратегията на марката е ясна – това инженерно чудовище няма да се превърне в поредната играчка за богати прекупвачи, а ще бъде достъпно единствено за хора с бензин в кръвта, които наистина знаят как да го настъпват на пистата.

Зад тази необичайна и доста смела политика стои лично харизматичният председател на борда на директорите Акио Тойода, който е известен със своята страст към моторните спортове. Джеф Бол, оглавяващ спортната програма на подразделението Gazoo Racing, сподели пред медиите, че голямата цел е да се пречупи модерната и доста грозна мода на пазара. Днес масово се изкупуват лимитирани серии суперколи, които веднага биват затваряни в стерилни гаражи с цел чиста спекулация и препродажба на двойни цени след време – практика, която истински влудява японските шефове.

За да се избегне този сценарий, купувачите на Toyota GR GT ще трябва да преминат през истинско сито, наподобяващо тежко интервю за работа. Като за начало, забравете за възможността да влезете в обикновен автосалон на марката между хибридните градски коли – суперколата ще се предлага ексклузивно в подбрани центрове на Lexus или в специализираните бази на Gazoo Racing Garage. Там клиентите ще бъдат посрещани от специално обучени експерти, наречени GR Masters, чиято основна задача е да проучат профила и намеренията на купувача, преди да му позволят изобщо да подпише договора.

Интересното е, че вътрешните пазарни проучвания на концерна показват нещо много любопитно – по-голямата част от бъдещите собственици на този технологичен звяр вероятно никога досега не са притежавали автомобил от японската марка. Моделът има за цел да привлече изцяло нова, застрашително богата аудитория, която до момента е залагала на класическите европейски премиум брандове, но търси нещо наистина ексклузивно и различно на пазара.

Самият автомобил е истинско пистово оръжие, опаковано в 4.8-метрово двуместно купе, изваяно с брутално количество въглеродни влакна и аеродинамични детайли от Gazoo Racing. Вътрешността на кокпита е перфектна симбиоза между състезателен минимализъм и лукс, благодарение на скъпата тапицерия от естествена кожа и алкантара. Под дългия преден капак пък боботи чудовищен 4.0-литров V8 агрегат с две турбини, подпомаган от мощен електромотор, като тази хибридна конфигурация генерира бруталните над 650 конски сили и 850 Нм въртящ момент.

Всичко това се превежда на асфалта в максимална скорост, надхвърляща психологическата граница от 320 км/ч, което официално коронова модела като най-бързата серийна Toyota, създавана някога в историята. На фона на тези умопомрачителни характеристики, обявената начална цена от 225 000 долара изглежда като абсолютна оферта в света на суперавтомобилите. Големият въпрос обаче остава – дали сте достатъчно достойни в очите на японските майстори, за да получите ключовете за това ограничено бижу, или ще бъдете отрязани още на входа.