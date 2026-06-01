17-годишен нападна с лопата кмет

17-годишен младеж е задържан за нападение над кмета на монтанското село Вирове. Инцидентът е станал около 23:30 часа на 31 май, съобщиха от полицията.

Кметът на селото Валентин Колов е бил ударен с лопата след възникнал конфликт, свързан със силна музика. Малко по-рано празнуващи в селото слушали силна музика, за което бил подаден сигнал в полицията. На място пристигнал полицейски екип, който предупредил присъстващите да намалят музиката.

Според първоначалната информация 17-годишният младеж решил, че сигналът е подаден от кмета на селото и малко по-късно го нападнал с лопата. Валентин Колов е настанен за лечение в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана. Пред екипа ни той заяви, че не знае каква е причината да стане жертва на нападението. От Областната дирекция на МВР съобщиха, че вследствие на удар с лопата в областта на дясното око 56-годишният кмет е изгубил съзнание.

Служители на Районното управление в Монтана продължават работата по случая. Образувано е досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда на длъжностно лице.