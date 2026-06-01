17-годишен нападна с лопата кмет

17-годишен младеж е задържан за нападение над кмета на монтанското село Вирове. Инцидентът е станал около 23:30 часа на 31 май, съобщиха от полицията.
Кметът на селото Валентин Колов е бил ударен с лопата след възникнал конфликт, свързан със силна музика. Малко по-рано празнуващи в селото слушали силна музика, за което бил подаден сигнал в полицията. На място пристигнал полицейски екип, който предупредил присъстващите да намалят музиката.
Според първоначалната информация 17-годишният младеж решил, че сигналът е подаден от кмета на селото и малко по-късно го нападнал с лопата. Валентин Колов е настанен за лечение в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана. Пред екипа ни той заяви, че не знае каква е причината да стане жертва на нападението. От Областната дирекция на МВР съобщиха, че вследствие на удар с лопата в областта на дясното око 56-годишният кмет е изгубил съзнание.
Служители на Районното управление в Монтана продължават работата по случая. Образувано е досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда на длъжностно лице.
3 Сила
Достойни наследници на алкохолизираните си бащи и деди !!!
14:52 01.06.2026
5 Такава
До коментар #3 от "Сила":им е закваската ! Каква интеграция , какви пет лева ?!
14:56 01.06.2026
11 Силиций
В България се използват модерни средства-електронни уредби-със същата цел от един етнос...
А където този етнос реши,че трябва да изгони един друг етнос(дал името на държавата) пуска уредбите денонощно до дупка и от опит знае,че другите лека-полека ще се изселят от мястото и ще е свободно с готови къщи на безценица за населяване с "много ценен" електорат за нашите управляващи.
15:08 01.06.2026
21 604
До коментар #18 от "И коя песен":Не била е удри с лопатата където свари!
15:19 01.06.2026
22 Калмук
До коментар #16 от "Стенли":Точно при социализЪма, след колективизацията, започна масовото бягство от селата в Северозапада ... С очите съм го видял , много мога да разказвам ... Така, че не зачеквай тема от която и хабер си нямаш !!!
15:20 01.06.2026
24 Коста
До коментар #19 от "Само така":Абе ти добре ли си? Психопат!
15:26 01.06.2026
26 Стенли
До коментар #22 от "Калмук":Калник да си чувал тогава да има обири по селата🤔,човек можеше цял месец да не стъпи на село и като отиде заварва така както го е оставил , не казвам че всичко е било цветя и рози през така наречения социализъм , номер факт , че битовата престъпност беше ниска, не че я е нямало , но не била както сега особено по селата
15:38 01.06.2026
31 Хуркач
Бабата пиеше повече от Дядото
15:48 01.06.2026