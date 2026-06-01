17-годишен нападна с лопата кмет

1 Юни, 2026 14:47 1 356 31

56-годишният мъж е изгубил съзнание

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

17-годишен младеж е задържан за нападение над кмета на монтанското село Вирове. Инцидентът е станал около 23:30 часа на 31 май, съобщиха от полицията.

Кметът на селото Валентин Колов е бил ударен с лопата след възникнал конфликт, свързан със силна музика. Малко по-рано празнуващи в селото слушали силна музика, за което бил подаден сигнал в полицията. На място пристигнал полицейски екип, който предупредил присъстващите да намалят музиката.

Според първоначалната информация 17-годишният младеж решил, че сигналът е подаден от кмета на селото и малко по-късно го нападнал с лопата. Валентин Колов е настанен за лечение в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана. Пред екипа ни той заяви, че не знае каква е причината да стане жертва на нападението. От Областната дирекция на МВР съобщиха, че вследствие на удар с лопата в областта на дясното око 56-годишният кмет е изгубил съзнание.

Служители на Районното управление в Монтана продължават работата по случая. Образувано е досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда на длъжностно лице.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Мургавелът

    23 1 Отговор
    кефлия , иска да му свири музика до дупка и това е . Затова народа ни е казал "И лудия бяга от пияния" !

    14:51 01.06.2026

  • 2 Дзак

    11 0 Отговор
    Някой му имал зъб и използвал мющерия!

    14:51 01.06.2026

  • 3 Сила

    16 1 Отговор
    Северозападналата младеж в действие !!!!
    Достойни наследници на алкохолизираните си бащи и деди !!!

    Коментиран от #5

    14:52 01.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    22 2 Отговор
    Скоро ромите ще са мнозинство.Свиквайте.

    14:54 01.06.2026

  • 5 Такава

    22 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    им е закваската ! Каква интеграция , какви пет лева ?!

    14:56 01.06.2026

  • 6 Команжерото

    22 1 Отговор
    Е защититил етническите си особености. Хвала! БХК да заведе дело срещу полицията и кмета за разпалване на етническа омраза.

    14:57 01.06.2026

  • 7 665

    22 1 Отговор
    Трябва да нападнат журналистите с лопати и кирки, за да се научат да предават случките правилно.Примерно - не "17 годишен" , а гн7сен ром с телк , на социални и с 3 ментора за интеграция.

    14:57 01.06.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    14 0 Отговор
    Ма браво бе! Отглеждате си ги цветните - гордейте се!

    15:00 01.06.2026

  • 9 Американско

    12 0 Отговор
    Правосъдие трябва за бхаратците.

    15:03 01.06.2026

  • 10 А пък

    15 0 Отговор
    В Европа на тия им викат ,,българи,,.

    15:05 01.06.2026

  • 11 Силиций

    17 0 Отговор
    Силният шум е начин на приматите в джунглата да си защитават територия на стадото.
    В България се използват модерни средства-електронни уредби-със същата цел от един етнос...
    А където този етнос реши,че трябва да изгони един друг етнос(дал името на държавата) пуска уредбите денонощно до дупка и от опит знае,че другите лека-полека ще се изселят от мястото и ще е свободно с готови къщи на безценица за населяване с "много ценен" електорат за нашите управляващи.

    15:08 01.06.2026

  • 12 Тома

    10 0 Отговор
    В село Вирове само бай Иван циганина е бъгарин

    15:08 01.06.2026

  • 13 Бехека

    7 1 Отговор
    Интеграция, батеееей!

    15:10 01.06.2026

  • 14 ООрана държава

    2 1 Отговор
    Веднага да се забранят лопатите

    15:12 01.06.2026

  • 15 Мнение

    15 0 Отговор
    Това си е чист опит за убийство от циганин. При бай Тошо шеше да лежи 20 години затвор в Белене.

    15:12 01.06.2026

  • 16 Стенли

    8 0 Отговор
    Мда , за съжаление това е бъдещото на България , през лошия социализъм този индивид горко щеше да съжалява за постъпката си , но уви сега няма вече държава , а пък както казва последния софиянец,това бъдещето на България😮‍💨😕

    Коментиран от #22

    15:13 01.06.2026

  • 17 Не е ли

    9 0 Отговор
    Било на училище, горкото дете?

    15:14 01.06.2026

  • 18 И коя песен

    9 0 Отговор
    Са пускали? Да не е на ,,Контрол,, - ,,цигарамагаратактика,,?

    Коментиран от #21

    15:16 01.06.2026

  • 19 Само така

    1 9 Отговор
    Бой на тази корумпирана гад. Всички кметове са корумпирани, в това число министри и депутати. Като няма закони ще е така. Лека - полека ще започне кютека. Браво момче!

    Коментиран от #24

    15:16 01.06.2026

  • 20 604

    6 0 Отговор
    И тва че гради дом и семейство...отваряйте тву тата либерасти..

    15:17 01.06.2026

  • 21 604

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "И коя песен":

    Не била е удри с лопатата където свари!

    15:19 01.06.2026

  • 22 Калмук

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Стенли":

    Точно при социализЪма, след колективизацията, започна масовото бягство от селата в Северозапада ... С очите съм го видял , много мога да разказвам ... Така, че не зачеквай тема от която и хабер си нямаш !!!

    Коментиран от #26

    15:20 01.06.2026

  • 23 Коста

    6 0 Отговор
    Изобщо не се учудвам. Мен вчера ме нападнаха в автобуса 15-16 годишни, след забележка, първо от шофьора после от мен.

    15:25 01.06.2026

  • 24 Коста

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Само така":

    Абе ти добре ли си? Психопат!

    15:26 01.06.2026

  • 25 Павел Пенев

    7 0 Отговор
    Защо не пишете,че нападателя е циганин?

    15:32 01.06.2026

  • 26 Стенли

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Калмук":

    Калник да си чувал тогава да има обири по селата🤔,човек можеше цял месец да не стъпи на село и като отиде заварва така както го е оставил , не казвам че всичко е било цветя и рози през така наречения социализъм , номер факт , че битовата престъпност беше ниска, не че я е нямало , но не била както сега особено по селата

    15:38 01.06.2026

  • 27 Теслатъ

    1 0 Отговор
    В килията на пандиза този шъ го правят млада булка, шъ научи занаята - мъжка Пеперудка!!!!!

    15:38 01.06.2026

  • 28 Спиро

    0 0 Отговор
    Това с лопатата беше яко..

    15:38 01.06.2026

  • 29 Констатация

    2 0 Отговор
    Рмчето надуло до дупка Бангаранга... -)))))

    15:42 01.06.2026

  • 30 Пламен

    1 0 Отговор
    Българския Хелзинкси Комитет трябва да направи строга забележка на кмета и МВР.

    15:44 01.06.2026

  • 31 Хуркач

    0 0 Отговор
    Един , Единствен път си позволих да гостувам при състудент в този регион и то при Баба му и Дядо му

    Бабата пиеше повече от Дядото

    15:48 01.06.2026