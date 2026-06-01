Новини
Авто »
Защо китайските електромобили се оказаха финансов капан за европейците

Защо китайските електромобили се оказаха финансов капан за европейците

1 Юни, 2026 14:30 1 977 16

  • китайски автомобили-
  • пазар-
  • европа

Данните на авторитетната германска компания за оценка на автомобили DAT

Защо китайските електромобили се оказаха финансов капан за европейците - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Европейските купувачи, привлечени от агресивната офанзива на достъпни електрически коли от Изтока, започнаха рязко да се събуждат от розовия сън. На пръв поглед сделката изглеждаше безупречна – богато оборудвани технологични играчки, атрактивен дизайн и изключително примамливи лизингови схеми. Реалността на вторичния пазар в Европа обаче бързо охлади ентусиазма, превръщайки тези превозни средства в истинска финансова черна дупка. Големият препъникамък се оказа катастрофално бързото обезценяване на азиатските модели, които губят стойност със стряскащи темпове.

Данните на авторитетната германска компания за оценка на автомобили DAT, цитирани от Carscoops, удрят много сериозно ентусиастите. Изследванията показват, че китайските електромобили и Plug-in хибриди се обезценяват около два пъти по-бързо в сравнение със средните нива за европейската автомобилна индустрия. Тази тенденция не просто отказва да спре, но и се засилва с всеки изминал месец, превръщайки се в истински кошмар за частните собственици, които се опитват да продадат колите си, както и за големите лизингови компании, които в края на договорите получават обратно активи на безценица.

Експертите от бранша посочват, че за траен успех на Стария континент далеч не е достатъчно просто да сглобиш прилична кола на хартия. Германският анализатор Мартин Вайс от DAT наблегна на факта, че липсата на гъста дилърска мрежа, хроничният дефицит на резервни части, тромавата сервизна поддръжка и несигурността дали даден бранд изобщо ще съществува в Европа след пет години, плашат купувачите на старо. Точно това недоверие кара потребителите на вторичния пазар да бягат от тези возила като от чума, освен ако цената им не е свалена буквално до дъното.

Общата картина на пазара на батерийни автомобили също налива масло в огъня. Проучване на агенция Indicata, цитирано от Financial Times, разкрива бруталната статистика – във Великобритания един средностатистически тригодишен електромобил е запазил едва 38% от първоначалната си цена, докато в Германия, Франция и Испания този процент се върти около скромните 46%. На този фон традиционните бензинови машини изглеждат като истинско златно убежище, задържайки около 45% от стойността си на Острова след три години експлоатация, а класическите хибриди водят парада с цели 51%.

Един от основните виновници за този пазарен срив са самите производители, които се оплетоха в безмилостни ценови войни с цел бързо заграбване на пазарен дял и задоволяване на екологичните квоти. Когато един чисто нов кросоувър постоянно се предлага с огромни фабрични отстъпки, бонуси и държавни субсидии, цената на едногодишните и двугодишните употребявани бройки изглежда нелогично висока и продажбата им става невъзможна без брутално сваляне на цената. Този феномен се забелязва ясно при повечето китайски марки, чийто модели оглавяват класациите по продажби в различни европейски страни благодарение на агресивно ниския си старт, но за сметка на бъдещата си остатъчна стойност.

Не на последно място, бързото технологично остаряване изиграва много лоша шега на настоящите собственици. Натискът от азиатските централи води до това, че моделите се обновяват през броени месеци – пускат се по-мощни процесори, по-ефективни батерии и по-умни асистенти за шофиране. И докато за купувачите на нови коли това означава достъп до топ технологии за малко пари, за човека, решил да смени колата си след три години, това е финансов разстрел. Неговият доскорошен технологичен флагман изведнъж се оказва морално остарял динозавър, за който никой на пазара на употребявани автомобили не е готов да извади сериозна сума пари.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    21 1 Отговор
    Точна така !! Ние в България масово е си взимаме чисто нови автомобили които след три години продаваме за да купим новия модел….

    14:48 01.06.2026

  • 2 хо хо хо

    22 6 Отговор
    баш германски специалисти..които са пряко засегнати от китайски внос..ще кажат истината..смешници.. защо не сте конкуренция на китайци..ами защото едните имат енергоресурси за стотинки, а европа сама си направи харакири с тези санкции и гордо се отказали от руските....къде отивате амсалаци..затваряте предприятия, изнасяте предприятия къде ли не ..защото ама хич не рентабелно..направо чиста ЗАГУБА.. ..КАПУТ ..

    Коментиран от #5

    14:53 01.06.2026

  • 3 И какво

    6 5 Отговор
    искате да кажете...сигурно по изгодно да купуваш нови китайски коли отколкото също такива европейски..били те бързо изоставали с различни електроники и др..глупости..като чели народа само стои на опашка да купува последен модел..а тези които ги сменят като кърпички..не ги мислете..възможно сте за грижени за китайци..най вече..

    14:57 01.06.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    16 7 Отговор
    Хубава анти-китайска пропаганда стига да не беше дереджето абсолютно същото и при европейските електрокари.

    Даже е по-зле, щото макар и да "запазват" по-висока стойност спрямо китайските там изходната ти точка е два пъти цената на китаеца и си още по-прецакан. ОБАЧЕ ХЕЙ!!! ДА ЖИВЕЕ НА УРСУЛИТЕ ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА!

    Ако днес си продам колата след 5 години и навъртяни още над 100 к всъщност ще взема повече отколкото съм дал при покупката и. Ако исках да я заменя за някой модерен дръгел...

    14:57 01.06.2026

  • 5 хо хо хочко

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "хо хо хо":

    мажи тупарата

    14:58 01.06.2026

  • 6 Дзак

    0 1 Отговор
    Липсата на стандартизация в Европа е точно с тази цел.

    15:02 01.06.2026

  • 7 Някой

    2 0 Отговор
    Къде ги тия изгодни оферти на вторичния пазар? Веднага си взимам.

    15:03 01.06.2026

  • 8 НЕРАЗБИРАЩ

    4 1 Отговор
    В Германия, Франция и Испания един средностатистически тригодишен електромобил е запазил скромните 46%. На този фон традиционните бензинови машини изглеждат като истинско златно убежище, задържайки около 45%. Класическите хибриди водят парада с цели 51%.
    Нещо не разбирам, електромобилите губят драстично от стойността си - за 3 години 54% а бензиновите за същия период 55% ама в същото време са златно убежище.
    Моля за разяснение, как като губиш повече стойност е по-добре?
    И небеше ли статията за да ни убеди колко е лошо да си купуваш електромобил?

    15:04 01.06.2026

  • 9 авто маниак

    9 8 Отговор
    Когато разгглеждам китайска и немска кола , ми се струва ,че немската е някаква абсолютно остаряла ,макар и двете да са чисто нови .Китай е в бъдещето

    Коментиран от #11

    15:04 01.06.2026

  • 10 пускам ток

    0 0 Отговор
    на руzcлямии : моно,трифазен AC/DC

    15:04 01.06.2026

  • 11 афту мъниак

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "авто маниак":

    ми зумай си ви!кой та спира

    15:05 01.06.2026

  • 12 анонимен

    11 2 Отговор
    На последното изложение , гледах едно Ауди за над 200к лева и се чудих , защо е толкова скъпа тази кола .После гледах Китайска , огромна разлика в полза на китайската , а цената беше около 40 к лева +7 години гаранция .Значи нищо няма да ме спре да си изплащам една китайска и след изтичането на гаранцията да я сменя с новия модел . .Колкото и да няма остатъчна стойност , е пак по добре от немските .

    15:09 01.06.2026

  • 13 Коста

    1 0 Отговор
    Електрически автомобили станаха като мобилни телефони.

    15:30 01.06.2026

  • 14 Я ВИЖ ТИ!?

    1 0 Отговор
    Добре че ме светнаха, че като си купя нова кола, бързо им пада цената…досега само 4 пъти съм си купувал нова кола и не бяг забеЛЕЗАЛ! Що се касае до поддръжката им ние наистина сме толкова малък пазар, че е твърде съмнително, че китайците ще отварят представителства и сервизи у нас, а до Белград или Букурещ не ми се ходи на сервиз!

    15:31 01.06.2026

  • 15 Бръм

    1 0 Отговор
    Кой ти гледа пазара в Западна Европа, да гледат у БГ - 15 годишен дизел на 50% от цената на нов автомобил. Части, всякакви. Скоро ще ги продават на килограм, като шпек салам, само посочваш марката и идва.

    15:36 01.06.2026

  • 16 Куцото Добиче

    0 0 Отговор
    Дреме ми на дизела ! Електрокари !

    15:39 01.06.2026