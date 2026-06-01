Дори от Toblerone се подиграха на Ferrari Luce

В Маранело без съмнение бяха подготвени за промяна в общественото мнение, когато разкриха своя първи изцяло електрически модел – Luce. Това, което ръководството в Италия определено не очакваше обаче, беше жестоката критика от страна на потребителите. През последните няколко дни интернет колективно „раздроби“ дизайна на задвижвания с батерии гранд турер на Ferrari, правейки неласкави сравнения с всичко от Apple Magic Mouse до Nissan Leaf.

Докато в социалните медии циркулират вирусни, генерирани от изкуствен интелект клипове, в които възкръсналият Енцо Ферари взривява електромобила, най-неочакваният удар дойде от швейцарски шоколадов гигант, който просто не можа да устои на тази отлична маркетингова възможност.

Нанасяйки пряк удар по гладкия силует на автомобила, Toblerone се обърна към социалните медии, за да представи макет на легендарния си шоколадов бар, напълно лишен от характерните си триъгълни върхове. Изобразен с единна, безформена, закръглена форма, облечена в точно същия бледосин цвят като Luce на Ferrari в спецификацията за пускане на пазара, снимката носеше остър надпис, гласящ: „Това не се случва.“ Производителят на шоколад добави и последен закачлив удар, като обеща, че „винаги запази ъглите“. И ако това не беше достатъчно, компанията дори отбеляза официалния профил на Ferrari на снимката.

Всеобщата негативна реакция всъщност не се корени в отхвърлянето на задвижващите системи с нулеви емисии или в зашеметяващите характеристики на колата. Вместо това, възмущението произтича от визуалната идентичност, която умишлено отхвърля историята на Маранело на въздействащ, агресивен дизайн. Като даде приоритет на ултраниските коефициенти на аеродинамично съпротивление и минималистичната естетика, разработена съвместно с колектива LoveFrom на Джони Айв, Ferrari създаде автомобил, който според критиците напълно премахва блясъка и суровата привлекателност, които са съществени за емблемата със „скачащия кон“.