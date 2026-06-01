Дори от Toblerone се подиграха на Ferrari Luce

1 Юни, 2026 14:50 868 6

Компанията заяви, че никога няма да изостави своите „ъгли“

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В Маранело без съмнение бяха подготвени за промяна в общественото мнение, когато разкриха своя първи изцяло електрически модел – Luce. Това, което ръководството в Италия определено не очакваше обаче, беше жестоката критика от страна на потребителите. През последните няколко дни интернет колективно „раздроби“ дизайна на задвижвания с батерии гранд турер на Ferrari, правейки неласкави сравнения с всичко от Apple Magic Mouse до Nissan Leaf.

Докато в социалните медии циркулират вирусни, генерирани от изкуствен интелект клипове, в които възкръсналият Енцо Ферари взривява електромобила, най-неочакваният удар дойде от швейцарски шоколадов гигант, който просто не можа да устои на тази отлична маркетингова възможност.

Нанасяйки пряк удар по гладкия силует на автомобила, Toblerone се обърна към социалните медии, за да представи макет на легендарния си шоколадов бар, напълно лишен от характерните си триъгълни върхове. Изобразен с единна, безформена, закръглена форма, облечена в точно същия бледосин цвят като Luce на Ferrari в спецификацията за пускане на пазара, снимката носеше остър надпис, гласящ: „Това не се случва.“ Производителят на шоколад добави и последен закачлив удар, като обеща, че „винаги запази ъглите“. И ако това не беше достатъчно, компанията дори отбеляза официалния профил на Ferrari на снимката.

Всеобщата негативна реакция всъщност не се корени в отхвърлянето на задвижващите системи с нулеви емисии или в зашеметяващите характеристики на колата. Вместо това, възмущението произтича от визуалната идентичност, която умишлено отхвърля историята на Маранело на въздействащ, агресивен дизайн. Като даде приоритет на ултраниските коефициенти на аеродинамично съпротивление и минималистичната естетика, разработена съвместно с колектива LoveFrom на Джони Айв, Ferrari създаде автомобил, който според критиците напълно премахва блясъка и суровата привлекателност, които са съществени за емблемата със „скачащия кон“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Варна 3

    5 0 Отговор
    С много други неща става за подигравка това туркоазно Ферари.

    14:52 01.06.2026

  • 2 Автоценител

    4 0 Отговор
    За такова Ферари с такъв туркоазно-черен цвят репутацията е нула!

    Коментиран от #3

    14:53 01.06.2026

  • 3 Автоценител

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Автоценител":

    Това Ферари изобщо не е Ферари, а си е сходен предмет с други останали предмети.

    14:54 01.06.2026

  • 4 Мда

    3 0 Отговор
    Ферари отново е с едни гърди напред - този път в надпреварата за най-голям дизайнерски провал !

    15:15 01.06.2026

  • 5 хаха

    0 0 Отговор
    "Всеобщата негативна реакция всъщност не се корени в отхвърлянето на задвижващите системи с нулеви емисии или в зашеметяващите характеристики на колата. Вместо това, възмущението произтича от визуалната идентичност, която умишлено отхвърля историята на Маранело на въздействащ, агресивен дизайн. Като даде приоритет на ултраниските коефициенти на аеродинамично съпротивление и минималистичната естетика, разработена съвместно с колектива LoveFrom на Джони Айв, Ferrari създаде автомобил, който според критиците напълно премахва блясъка и суровата привлекателност, които са съществени за емблемата със „скачащия кон“."

    Всъщност възмущението е точно по залитането към нулеви емисии, защото Ферари е марка за СПОРТНИ АВТОМОБИЛИ, а там феновете си искат двигатели като V12. Ако искаха V4, V6 или електрически, то има други марки. Зашеметяващите характеристики също не ги интересуват- карането на ДВГ при 3с за набиране на 100км/ч е различно усещане от това електромотор без звук или със звук на прахосмукачка, пускан от говорител, който набира и за 2с. Другото- спортна кола, ама хетчбек с 4 врати. Кой го измисли това? Купувачите не е всички да карат на писта, но ВСИЧКИ ИСКАТ КОЛА, КОЯТО МОГАТ ДА КАРАТ НА ПИСТА, а не семейна.
    И, да, на това отгоре визията на недоразумението е като на типичния хетчбек- Тойота, Киа, Нисан.
    Хората много добре определиха гафа като равен на този на Ягуар с рекламите с ЛБГТ в тях. А и за чий хващат за дизайнер на кола ДИЗАЙНЕРА НА АЙФОН? Какв

    15:31 01.06.2026

  • 6 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    За да е добра една шега, трябва да си в позиция да я направиш! Тоблерон ще ме извиняват ама великата швейцарска фирма спря да е велика от както на опаковката не пише , че е произведен в Швейцария! А за един шоколад да е произведен в Швейцария е точно толкова важно, колкото за едно Ферари да се отличава с агресивната си линия! И след като тоблероните продадоха своята идентичност, те са последните които имат морално право да се гъбаркат с Ферари за същото! Не че шегата им не е актуална, но не отива на един куц да се подиграва на друг куц! Евтин и неуважителен Пи Ар!

    15:34 01.06.2026