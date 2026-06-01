Близо 110 мигранти бяха спасени край Крит и Гавдос за едно денонощие

Гръцките власти са установили близо 110 мигранти в морските райони южно от остров Крит и край островчето Гавдос, съобщи телевизия „Скай“. Случаите са поредното доказателство за продължаващия засилен миграционен поток от Северна Африка към Европа, предава БТА.

Две от лодките са били засечени по време на въздушно наблюдение, извършвано от европейската агенция за гранична и брегова охрана Фронтекс. На борда на едната лодка са се намирали 41 души, а на другата - 42.

Първата група мигранти е била качена на кораб на гръцката брегова охрана и ще бъде транспортирана до пристанището Йерапетра. Пътниците от втората лодка са били прибрани от търговски кораб под флага на Белиз, който се е намирал наблизо, като те ще бъдат свалени на пристанището Кали Лименес.

По-рано през деня бреговата охрана е открила и трета лодка с 25 души на борда на около 32 морски мили южно от остров Гавдос. Те ще бъдат отведени в пристанището Палеохора.

През последните дни подобни инциденти се превръщат в ежедневие, като маршрутът от либийските брегове към Крит остава един от най-натоварените в Източното Средиземноморие. Само в четвъртък на острова са пристигнали над 600 мигранти.

В отговор на нарастващия натиск гръцкият министър на миграцията и убежището Танос Плеврис предупреди в петък, че ако тенденцията продължи, Атина може да предприеме допълнителни ограничителни мерки. Той припомни, че през миналата година страната временно преустанови разглеждането на молби за убежище на мигранти, пристигащи по този маршрут.

Гръцкото правителство поддържа активен диалог както с международно признатите власти в Триполи, така и с администрацията в Бенгази, в опит да бъде засилен контролът върху плавателните съдове, отплаващи от либийското крайбрежие. Засега обаче усилията не водят до съществено намаляване на миграционния поток.