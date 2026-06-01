Новини
Свят »
Гърция »
Близо 110 мигранти бяха спасени край Крит и Гавдос за едно денонощие

Близо 110 мигранти бяха спасени край Крит и Гавдос за едно денонощие

1 Юни, 2026 14:55 487 5

  • крит-
  • гавдос-
  • мигранти-
  • гърция

Гърция отчита засилен миграционен натиск от либийското крайбрежие, а властите предупреждават за по-строги мерки

Близо 110 мигранти бяха спасени край Крит и Гавдос за едно денонощие - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гръцките власти са установили близо 110 мигранти в морските райони южно от остров Крит и край островчето Гавдос, съобщи телевизия „Скай“. Случаите са поредното доказателство за продължаващия засилен миграционен поток от Северна Африка към Европа, предава БТА.

Две от лодките са били засечени по време на въздушно наблюдение, извършвано от европейската агенция за гранична и брегова охрана Фронтекс. На борда на едната лодка са се намирали 41 души, а на другата - 42.

Първата група мигранти е била качена на кораб на гръцката брегова охрана и ще бъде транспортирана до пристанището Йерапетра. Пътниците от втората лодка са били прибрани от търговски кораб под флага на Белиз, който се е намирал наблизо, като те ще бъдат свалени на пристанището Кали Лименес.

По-рано през деня бреговата охрана е открила и трета лодка с 25 души на борда на около 32 морски мили южно от остров Гавдос. Те ще бъдат отведени в пристанището Палеохора.

През последните дни подобни инциденти се превръщат в ежедневие, като маршрутът от либийските брегове към Крит остава един от най-натоварените в Източното Средиземноморие. Само в четвъртък на острова са пристигнали над 600 мигранти.

В отговор на нарастващия натиск гръцкият министър на миграцията и убежището Танос Плеврис предупреди в петък, че ако тенденцията продължи, Атина може да предприеме допълнителни ограничителни мерки. Той припомни, че през миналата година страната временно преустанови разглеждането на молби за убежище на мигранти, пристигащи по този маршрут.

Гръцкото правителство поддържа активен диалог както с международно признатите власти в Триполи, така и с администрацията в Бенгази, в опит да бъде засилен контролът върху плавателните съдове, отплаващи от либийското крайбрежие. Засега обаче усилията не водят до съществено намаляване на миграционния поток.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Алекс

    8 0 Отговор
    Защо са ги спасили?

    15:09 01.06.2026

  • 2 ООрана държава

    8 0 Отговор
    Дедо дони ги бомбандира още на лодките и вика че били наркотрафиканти

    15:11 01.06.2026

  • 3 Той

    7 0 Отговор
    Те после ще ви се отблагодарят, да си знаете.

    15:17 01.06.2026

  • 4 СПОРЕД МЕН!

    6 0 Отговор
    Според мен тез трябва да се върнат обратно там откъдето са тръгнали! Моите уважения към африканците, ама не е ли време на този континент да се появи поне една просперираща държава, както това се случва в Азия, че да повярваме, че тези симпатични чернокожи момчета и момичета са достойни да живеят заедно с нас!?

    15:21 01.06.2026

  • 5 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    5 0 Отговор
    Спасявайте бъдещите си убийци и палачи .Те идват да ги унищожават и да ги изнасилват а те ги спасяват и приютяват ....??????? САМО РАЗРУШАВАЩИ СЕ ТЪ.ПИ ЕВРО.Г.ЕЙЦИ СЪР

    15:23 01.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания