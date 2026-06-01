Здравето на Брус Уилис се влошава все повече заради деменцията

Три години след като семейството на Брус Уилис обяви, че актьорът прекратява кариерата си заради сериозни здравословни проблеми, състоянието на холивудската звезда продължава да предизвиква внимание и съпричастност по света. През 2022 г. близките му съобщиха, че той страда от афазия, а година по-късно диагнозата беше уточнена като фронтотемпорална деменция (FTD) – рядко невродегенеративно заболяване, което засяга областите на мозъка, отговорни за поведението, личността и езиковите способности.

Оттогава семейството на 70-годишния актьор периодично споделя информация за ежедневието си, като се стреми едновременно да повиши обществената осведоменост за заболяването и да запази достойнството и личното пространство на звездата от „Умирай трудно“, „Армагедон“ и „Шесто чувство“.

Най-активният глас в тази кауза остава съпругата му Ема Хеминг Уилис. В редица интервюта през последните месеци тя открито говори за предизвикателствата пред семействата, които се грижат за близки с деменция. Пред американското предаване Today тя подчерта, че въпреки тежките обстоятелства семейството продължава да бъде обединено около Брус Уилис и че любовта и подкрепата остават основна част от неговото ежедневие.

По думите ѝ ролята на основен болногледач е променила изцяло начина, по който възприема собственото си физическо и психическо здраве. Хеминг неведнъж е разказвала, че в продължение на години е пренебрегвала собствените си нужди, докато не осъзнала, че за да бъде опора за близките си, трябва първо да се погрижи за себе си. Именно този личен опит я мотивира да насочи усилията си към повишаване на информираността по теми, свързани с мозъчното здраве и превенцията на когнитивни заболявания.

През последните години тя развива и инициативата Make Time Wellness, фокусирана върху здравето на жените и значението на ранната грижа за мозъчната функция. Темата придобива все по-голяма актуалност на фона на данните на здравните организации, според които жените са сред групите с по-висок риск от развитие на различни форми на деменция и болестта на Алцхаймер.

Междувременно най-голямата дъщеря на актьора, Румър Уилис, също говори открито за промените, които заболяването е донесло в отношенията им. В подкаста The Inside Edit тя признава, че връзката с баща ѝ днес се изразява по различен начин от преди, но остава изпълнена с близост и обич. Според нея семейството се стреми да цени всеки момент, който прекарва заедно, независимо от ограниченията, наложени от болестта.

Румър споделя и колко важно е за нея, че дъщеря ѝ Луета е имала възможност да се срещне със своя дядо. Актрисата признава, че именно подобни моменти са придобили особена стойност за семейството през последните години, когато всеки споделен спомен се превръща в безценна част от общата семейна история.

Брус Уилис остава една от най-емблематичните фигури на съвременното американско кино. С кариера, продължила повече от четири десетилетия, той участва в десетки успешни продукции и се превърна в символ на екшън жанра благодарение на ролята си на Джон Макклейн в поредицата „Умирай трудно“. Наред с екранните си успехи, през последните години името му се свързва и с усилията на неговото семейство да привлече внимание към фронтотемпоралната деменция – заболяване, за което все още няма лечение и което остава сравнително слабо познато на широката общественост.

Въпреки трудностите, близките на актьора продължават да подчертават, че основният им приоритет е да осигурят възможно най-доброто качество на живот за него, доколкото е възможно, имайки предвид, че здравословното му състояние се влошава прогресивно.