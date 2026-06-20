Toyota предупреждава клиентите си за зле сглобени автомобили в САЩ

В изненадващ ход, който разкрива огромна разлика в производствените стандарти между двете полукълба, Toyotaофициално е добавил изрични декларации за качество към документацията за пускане на японския пазар на своя внос от САЩ. Насочени конкретно към пикапа Tundra сглобен в Тексас, и Highlander, произведен в Индиана – които влизат в Япония по опростени протоколи за търговска сертификация – официалните декларации са създадени, за да понижат систематично очакванията на потребителите, още преди да стъпят в автосалона. Марката открито предупреждава своята изключително взискателна аудитория на родния пазар, че сглобяването, боята и външният вид на тези продукти, произведени в САЩ, се подчиняват на значително по-либерални стандарти за контрол на качеството в сравнение с автомобилите, произведени на японска земя.

Насоките за качество, които могат да се изтеглят, изрично инструктират японските потребители да се подготвят за дълъг списък от козметични недостатъци, които обикновено биха довели до незабавно спиране на производството в местен завод. Уебсайтът на Toyota изброява пет различни аномалии в лаковото покритие, които купувачите трябва да приемат като стандартна процедура, начело с неравномерно нанесени или тънки слоеве боя върху ламарината.

Документът продължава с предупреждение, че автомобилите могат да бъдат доставени с видими разлики в цветовия нюанс между панелите на каросерията, отчетливи следи от полиране и следи, останали от фабричните полиращи дискове, структурни вдлъбнатини, отпечатани върху боядисаните повърхности, както и локализирано набъбване на боята или въздушни мехурчета. В защита на повърхностите с дефекти компания заявява, че всички придружаващи снимки са само с илюстративна цел, като предлага крайното двусмислено оправдание, че лаковото покритие е просто изпълнено според базовия стандарт, предназначен за чуждестранните пазари.

Дълбоко вкоренената разлика в толерантността към козметичните дефекти не е ново явление, тя е заложена в напълно разминаващи се корпоративни управленски и производствени философии, които датират от повече от половин век. Основната разлика се състои в това как двете култури фундаментално дефинират осъществяването на контрола на качеството в производствения цех. Традиционните сглобяващи комплекси в Северна Америка исторически са разчитали на модел на масово производство, оптимизиран за обем и изграден около краткосрочни финансови срокове – рамка, която принуждава фабриките да работят на принципа на проверка в края на производствената линия. При тази западна методология незначителните дефекти, открити по време на преминаването на автомобила през сглобяващата линия, се игнорират или заобикалят умишлено, което позволява незавършеният автомобил да бъде преместен по-нататък по линията, за да бъде поправен, полиран или преработен след като бъде напълно сглобен.

От друга страна, японският автомобилен сектор изгради своята съвременна империя, като фанатично възприе принципите за статистически контрол на качеството на Уилям Едуардс Деминг – американския инженер, широко признат като архитект на „lean“ производството. Докато мениджърите в Детройт до голяма степен игнориратидеите на Деминг в ерата на следвоенния бум, японските индустриалци интегрираха неговите учения директно в легендарната „Производствена система на Toyota“ и в общата рамка на „Цялостното управление на качеството“.

Вместо да позволяват на автомобил с дефекти да продължи по производствената линия с обещанието за поправка след сглобяването, на японските работници по сглобяващите линии е предоставена абсолютната власт да дръпнат прочутия „шнур Андон“, като напълно спират цялата производствена линия, струваща милиони долари, в точността на милисекундата, в която бъде забелязан дефект. Дефектът се отстранява веднага на мястото на работа, като по този начин напълно се предотвратява натрупването на грешки в сглобяването по-нататък по веригата.

За японските клиенти, които са свикнали с безупречната, безпрахова среда на флагманските сглобяващи заводи като Тахара или Мотомачи – където дори една-единствена частица замърсяване във въздуха би предизвикала незабавно спиране на производството – приемането на 5-милиметров дефект в боята е огромна психологическа отстъпка.