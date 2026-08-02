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"Никой не трябва да контролира футбола“: КОНКАКАФ отправи остри критики към Инфантино

"Никой не трябва да контролира футбола“: КОНКАКАФ отправи остри критики към Инфантино

2 Август, 2026 13:13 715 7

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От организацията изразиха подкрепа и за позицията на УЕФА, която настоява отговорните за проекта да понесат последствия

"Никой не трябва да контролира футбола“: КОНКАКАФ отправи остри критики към Инфантино - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

КОНКАКАФ - конфедерацията, обединяваща футболните федерации на Северна и Централна Америка и Карибския басейн, отправи остри критики към президента на ФИФА Джани Инфантино и неговото ръководство. От организацията заявиха, че вече нямат доверие в настоящото управление на световната футболна централа и настояха за сериозни промени, предаде БНТ.

Повод за позицията стана проектът на ФИФА за продажба на миноритарни дялове от ново дружество, което трябваше да управлява търговските права и турнирната дейност на организацията, включително световните първенства. Според КОНКАКАФ подобна инициатива е "симптом на ръководство, което вече не поставя футбола на първо място“.

Планът предвиждаше федерациите, които подкрепят проекта до 19 септември, да получат бонус от 20 милиона долара. Вместо подкрепа обаче предложението предизвика силна съпротива. Първо УЕФА се обяви категорично против, а впоследствие към нея се присъединиха Азиатската футболна конфедерация (АФК) и КОНКАКАФ.

Под натиска на трите големи конфедерации Джани Инфантино обяви, че проектът се оттегля и няма да бъде подлаган на гласуване.

Въпреки това 41-те членки на КОНКАКАФ подчертаха, че казусът далеч не е приключил.

"Този неотдавнашен едностранен и скандален акт на лошо управление и лидерство следва модел на грешки и подобно поведение. Наложително е да се направи цялостен преглед на това председателство. Никой не трябва да контролира футбола“, се казва в официалната позиция на конфедерацията.

От организацията изразиха подкрепа и за позицията на УЕФА, която настоява отговорните за проекта да понесат последствия.

"Единството, демонстрирано от нашите членски федерации тази седмица, потвърди, че когато се ръководим от кураж, почтеност и добро управление, играта ще остане там, където ѝ е мястото – в ръцете на футбола, а не на един-единствен човек“, заявиха още от КОНКАКАФ, завършвайки с категоричното послание: „Нямаме повече доверие на това ръководство.“


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ние трябва да подкрепим Инфантино

    5 1 Отговор
    Като увеличава постоянно отборите на финалите, накрая може да се доредим и ние. Заедно с Папуа Нова Гвинея, Сан Марино и Гибралтар.

    Коментиран от #4

    13:21 02.08.2026

  • 2 превод

    3 0 Отговор
    самото име инфантино/глупав/, говори предостатъчно!

    Коментиран от #5

    13:30 02.08.2026

  • 3 Без майтап

    1 0 Отговор
    Намесено ли е името Тръмп значи става въпрос за пари , а не за справедливост.

    13:56 02.08.2026

  • 4 Ъхъ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ние трябва да подкрепим Инфантино":

    Плюс това обещава 80млн. С тези пари Гонзо ще стане държава в държавата, ще има мнооого за крадене!

    14:14 02.08.2026

  • 5 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "превод":

    Не е глупав. Алчен и корумпиран е

    14:23 02.08.2026

  • 6 Инфантино казал:

    0 0 Отговор
    Тръмп е Инфантило.

    14:23 02.08.2026

  • 7 КАУФЛАНДА

    0 0 Отговор
    Пак изтегли късата клечко.

    14:45 02.08.2026

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