Историята на испанските анклави Сеута и Мелиля е сред най-завладяващите и същевременно конфликтни теми в съвременната геополитика. Разположени на северния бряг на Африка и граничещи единствено с Мароко, тези два автономни града представляват единствената сухопътна граница на Европейския съюз с африканския континент. Към днешна дата те остават ключова точка на напрежение между Мадрид и Рабат, но и уникално място за съжителство на култури.

Как Испания се сдобива с територии в Африка?

Противно на масовото схващане, Сеута и Мелиля не са придобити по време на колониалния разпад на Африка през XIX или XX век. Тяхната испанска история започва много по-рано, в епохата на Реконкистата и Великите географски открития.

Мелиля (1497 г.): Градът е превзет от кастилски сили, водени от херцога на Медина Сидония, само пет години след падането на Гранада и края на мюсюлманското управление в Испания. Целта е била осигуряване на отбранителен пост срещу пиратски набези в Средиземно море.

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Сеута (1580/1640 г.): Сеута първоначално е завладяна от Португалия през 1415 г. Когато през 1580 г. испанският крал Филип II обединява двете корони, Сеута става част от Испанската империя. След разпадането на унията през 1640 г., жителите на града избират да останат лоялни на Мадрид, което е официално признато от Португалия с Договора от Лисабон през 1668 г.

Мароко, което получава независимост през 1956 г., никога не е спирало да предявява претенции към двата анклава. Мадрид обаче категорично отказва преговори, аргументирайки се, че градовете са интегрална част от испанската държава векове преди създаването на самото Кралство Мароко. Повече за официалната позиция на испанското правителство може да се прочете в историческите архиви на испанския Дипломатически офис.

Животът зад "Желязната завеса" на XXI век

Днес Сеута (около 85 000 жители) и Мелиля (около 86 000 жители) са модерни европейски градове с висок стандарт на живот, субсидиран директно от Мадрид и Брюксел чрез данъчни облекчения и специален икономически статут.

Животът тук обаче е белязан от два основни фактора: мултикултурализъм и миграционен натиск.

Четири култури на едно място: Градовете са уникален пример за съжителство между християни, мюсюлмани (главно от берберски произход), евреи и индуси. Испанският език е официален, но голяма част от населението говори и Дарижа (марокански арабски).

Градовете са уникален пример за съжителство между християни, мюсюлмани (главно от берберски произход), евреи и индуси. Испанският език е официален, но голяма част от населението говори и Дарижа (марокански арабски). Граничните огради: Двата града са обградени от масивни, високотехнологични двойни огради, оборудвани със сензори за движение, термокамери и бодлива тел. Тези съоръжения често стават арена на масови опити за щурм от страна на мигранти от Субсахарска Африка, търсещи убежище в ЕС. Подробни доклади за хуманитарната ситуация по границите се обновяват редовно от организации като „Амнести Интернешънъл“.

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Сеута и Мелиля остават геополитически парадокс – те са едновременно крепости на Европа в Африка и мостове между два коренно различни свята.