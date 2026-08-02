Саудитска Арабия призова Тръмп да „намали напрежението” и да преговаря с Иран

Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман e подчертал по време на телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп „необходимостта да се даде приоритет на диалога с цел намаляване на напрежението“ в Близкия Изток, съобщи държавната информационна агенция на Саудитска Арабия, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

По-рано беше съобщено, че Мохамед бин Салман, който е фактическият управник на саудитското кралство, освен това е изразил по време на телефонен разговор с Тръмп опасения относно възможна ескалация на конфликта с Иран от американска страна.

Разговорът се състоя в момент, когато Тръмп обмисля дали да нареди нови удари срещу Иран.

Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман, който е фактическият управник на саудитското кралство, е изразил по време на телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп опасения относно възможна ескалация на конфликта с Иран от американска страна, предаде Асошиейтед прес. Разговорът се състоя в момент, когато Тръмп обмисля дали да нареди нови удари срещу Иран, пише БТА.

Според източника, който е запознат със съдържанието на разговора, но няма разрешение да говори публично, Саудитска Арабия се опасява, че ако САЩ атакуват енергийната инфраструктура на Иран или нанесат мащабни удари по други ключови обекти, Техеран може да отвърне с нападения срещу енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия и други държави от Персийския залив.

По време на разговора престолонаследникът е поискал от Тръмп да разясни какви евентуални нови действия срещу Иран обмисля, каза източникът.

Белият дом не отговори незабавно на запитванията за коментар относно телефонния разговор.

По-рано тази седмица Саудитска Арабия се присъедини към САЩ в нанасянето на удари по няколко логистични и оръжейни обекта, използвани от подкрепяни от Иран милиции в Ирак. В същото време Рияд настоява Вашингтон и Техеран да се върнат на масата за преговори, за да намерят решение на конфликта, който продължава вече пет месеца.

Саудитският престолонаследник също така изпрати по-рано тази седмица във Вашингтон своя брат, министъра на отбраната Халид бин Салман, за отделни срещи с президента Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс, на които да бъде обсъдена стратегията спрямо Иран.