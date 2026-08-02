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Саудитска Арабия призова Тръмп да „намали напрежението” и да преговаря с Иран

Саудитска Арабия призова Тръмп да „намали напрежението” и да преговаря с Иран

2 Август, 2026 12:42 635 14

  • иран-
  • мохамед бин салман-
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  • саудитска арабия-
  • доналд тръмп

Мохамед бин Салман е изразил по време на телефонен разговор с Тръмп опасения относно възможна ескалация на конфликта с Иран

Саудитска Арабия призова Тръмп да „намали напрежението” и да преговаря с Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман e подчертал по време на телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп „необходимостта да се даде приоритет на диалога с цел намаляване на напрежението“ в Близкия Изток, съобщи държавната информационна агенция на Саудитска Арабия, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

По-рано беше съобщено, че Мохамед бин Салман, който е фактическият управник на саудитското кралство, освен това е изразил по време на телефонен разговор с Тръмп опасения относно възможна ескалация на конфликта с Иран от американска страна.

Разговорът се състоя в момент, когато Тръмп обмисля дали да нареди нови удари срещу Иран.

Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман, който е фактическият управник на саудитското кралство, е изразил по време на телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп опасения относно възможна ескалация на конфликта с Иран от американска страна, предаде Асошиейтед прес. Разговорът се състоя в момент, когато Тръмп обмисля дали да нареди нови удари срещу Иран, пише БТА.

Според източника, който е запознат със съдържанието на разговора, но няма разрешение да говори публично, Саудитска Арабия се опасява, че ако САЩ атакуват енергийната инфраструктура на Иран или нанесат мащабни удари по други ключови обекти, Техеран може да отвърне с нападения срещу енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия и други държави от Персийския залив.

По време на разговора престолонаследникът е поискал от Тръмп да разясни какви евентуални нови действия срещу Иран обмисля, каза източникът.

Белият дом не отговори незабавно на запитванията за коментар относно телефонния разговор.

По-рано тази седмица Саудитска Арабия се присъедини към САЩ в нанасянето на удари по няколко логистични и оръжейни обекта, използвани от подкрепяни от Иран милиции в Ирак. В същото време Рияд настоява Вашингтон и Техеран да се върнат на масата за преговори, за да намерят решение на конфликта, който продължава вече пет месеца.

Саудитският престолонаследник също така изпрати по-рано тази седмица във Вашингтон своя брат, министъра на отбраната Халид бин Салман, за отделни срещи с президента Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс, на които да бъде обсъдена стратегията спрямо Иран.


Саудитска Арабия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ний ша Ва упрайм

    7 0 Отговор
    отиде туризъма на чаршафите доларите паднаха

    Коментиран от #3

    12:48 02.08.2026

  • 2 име

    9 0 Отговор
    Тръмоча за трети път пуца две-три седмици и свършва патроните! Ся ще се бие в гърдите къв велик договор е сключил и как е отворил Ормузкия проток, който си беше отворен. И за пореден път ще заяви, че е унищожил иранския ядрен и ракетен потенциал. Само по третата цел на терористичната му атака, смяната на управляващите в Иран, се прави на разсеян и се въздържа от изцепки.

    12:59 02.08.2026

  • 3 има

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ний ша Ва упрайм":

    Да, ама ся ще изтупат чаршафите здраво, много милиарди ще потекат към обора за нови оръжия. Така, че краварите няма да са вътре от цялата патаклама.

    13:02 02.08.2026

  • 4 Педофиля

    7 0 Отговор
    Хвърлям бялата кърпа
    Скоро скоро

    13:02 02.08.2026

  • 5 Срамота

    2 7 Отговор
    Украйна да гаври Русия

    13:02 02.08.2026

  • 6 Путин Хартиеният Тигър

    1 7 Отговор
    Тридневното СВО върви по план
    След украйна се Хвърлям да помагам на Иран и всички братя терористи

    13:04 02.08.2026

  • 7 Ъъъ

    8 0 Отговор
    Ама нали вчера Тръмп каза, че аятоласите са го молили да преговарят? Сега МБС твърди друго... Ама не може така да се компрометира най-равният сред равни....Всички трябва да се придържат към версията му....В противен случай му пада реномето... 🤔

    13:04 02.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Някой

    8 0 Отговор
    Това е мекия изкаЗ на дипломацията, но щом такъв верен васал на САЩ си е позволил да дава съвет на господаря си, значи че много им е писнало от него. Това си е унищожителна критика към Тръмп.

    13:05 02.08.2026

  • 10 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    Не, фащ и Иран а всички еврейски подлоги и това би на долара да се съюзят с Иран ,и да изгонят говедата от там ,с най лесния начин е да върнат всички кранчетата ,и да се свършва с еврейското господство

    13:09 02.08.2026

  • 11 Гост

    2 1 Отговор
    То ако искат въобще нещо да постигнат американците трябва баяяя да го увеличат … Това обаче не е в личен интерес на Тръмп.. Не че до тук е но някак е приемливо явно в САЩ за сега!

    13:10 02.08.2026

  • 12 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Не, фащ и Иран а всички еврейски подлоги и роби на долара да се съюзят с Иран ,и да изгонят говедата от там ,а най лесния начин е всички монархии да врътнат кранчетата ,и да се свършва с еврейското господство ,и да ви ш@@@@ аетокоректорите на вас

    13:12 02.08.2026

  • 13 Дзак

    0 0 Отговор
    Обратно към жегата!

    13:16 02.08.2026

  • 14 Ние

    1 0 Отговор
    Води ни Путине към рай земной!!!!!!

    13:16 02.08.2026