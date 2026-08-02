Малка видинска община произвежда плодове и зеленчуци, за да се справи с безработицата

Малка община във Видинско намери нестандартен начин едновременно да намали безработицата и да подпомогне социално слабите семейства. Със собствено производство на плодове и зеленчуци местната власт осигурява работа на хора без препитание, а реколтата достига до нуждаещите се, съобщава Нова тв.
Домати, краставици, пипер, лук, тикви, дини и пъпеши отглеждат вече няколко месеца в общинското социално предприятие в Ружинци.
Галина Арсенова от пролетта работи в екипа на общинското социално предприятие, което се занимава с производството на плодове и зеленчуци. Тя споделя, че продукцията е екологична, няма торове и препарати. Плодовете и зеленчуците се оглеждат на площ от 5 декара на различни места в Ружинци. За производството на краставици и лук общината е наела дори двор на къща в центъра на селото.
Зам.-кметът на община Ружинци Димитър Славчев разказва, че мястото е било запустяло, но нещата вече са различни. Към момента в зеленчукопроизводството са наети трима души. Те работят осем часа на ден и получават минималната работна заплата.
„Стремим се по този начин да намалим безработицата. Тук работят хора от уязвимите групи и по този начин извършваме някаква социална дейност", допълва Славчев.
Спас Средков също е част от екипа. В момента подготвя площите за втора реколта краставици.
Част от произведените краставици, лук, дини и пъпеши се предоставят на социалния патронаж в общината, а останалата продукция се продава. Зам.-кметът отбелязва, че цените са символични, като целта е да помогнат на социално слабите - най-вече възрастни хора.
От общината приканват и други общини да последват техния пример. Славев отбелязва, че тази практика се оказва добра, а тенденцията е да увеличават площите и работната ръка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да се трудиш и да произвеждаш
даже и вреден !
Извратените "ценности" имат нужда от сериозна ревизия.
13:12 02.08.2026
2 Анонимен
Коментиран от #5
13:13 02.08.2026
3 Дупничанин
13:13 02.08.2026
4 Гост
13:14 02.08.2026
5 Балан
До коментар #2 от "Анонимен":Не знаете какво е да се бориш със земята. На село няма живот. Това с истинските продукти и екологичния начин на живот на село е химера.
13:19 02.08.2026
6 Цензура
По времето на лошият соц имаше специален член в Наказателният кодекс, според който всеки, който две или повече години не се занимава с общественополезен труд, подлежи на превъзпитание с ПPИНУДИТЕЛEН такъв !!! Ето това трябва да се върне в законодателството, а не xъxреците цял живот да живеят от кpaжби и помощи и де е едва ли не новината на дена, че трима от тях се хванали да работят.
13:20 02.08.2026