Малка видинска община произвежда плодове и зеленчуци, за да се справи с безработицата

Малка община във Видинско намери нестандартен начин едновременно да намали безработицата и да подпомогне социално слабите семейства. Със собствено производство на плодове и зеленчуци местната власт осигурява работа на хора без препитание, а реколтата достига до нуждаещите се, съобщава Нова тв.

Домати, краставици, пипер, лук, тикви, дини и пъпеши отглеждат вече няколко месеца в общинското социално предприятие в Ружинци.

Галина Арсенова от пролетта работи в екипа на общинското социално предприятие, което се занимава с производството на плодове и зеленчуци. Тя споделя, че продукцията е екологична, няма торове и препарати. Плодовете и зеленчуците се оглеждат на площ от 5 декара на различни места в Ружинци. За производството на краставици и лук общината е наела дори двор на къща в центъра на селото.

Зам.-кметът на община Ружинци Димитър Славчев разказва, че мястото е било запустяло, но нещата вече са различни. Към момента в зеленчукопроизводството са наети трима души. Те работят осем часа на ден и получават минималната работна заплата.

„Стремим се по този начин да намалим безработицата. Тук работят хора от уязвимите групи и по този начин извършваме някаква социална дейност", допълва Славчев.



Спас Средков също е част от екипа. В момента подготвя площите за втора реколта краставици.



Част от произведените краставици, лук, дини и пъпеши се предоставят на социалния патронаж в общината, а останалата продукция се продава. Зам.-кметът отбелязва, че цените са символични, като целта е да помогнат на социално слабите - най-вече възрастни хора.

От общината приканват и други общини да последват техния пример. Славев отбелязва, че тази практика се оказва добра, а тенденцията е да увеличават площите и работната ръка.