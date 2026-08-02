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Малка видинска община произвежда плодове и зеленчуци, за да се справи с безработицата

Малка видинска община произвежда плодове и зеленчуци, за да се справи с безработицата

2 Август, 2026 12:50 570 6

  • ружинци-
  • безработица-
  • плодове-
  • зеленчуци

Продукцията предоставят на социалния патронаж, а останалата част от нея продават на ниски цени

Малка видинска община произвежда плодове и зеленчуци, за да се справи с безработицата - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Малка община във Видинско намери нестандартен начин едновременно да намали безработицата и да подпомогне социално слабите семейства. Със собствено производство на плодове и зеленчуци местната власт осигурява работа на хора без препитание, а реколтата достига до нуждаещите се, съобщава Нова тв.

Домати, краставици, пипер, лук, тикви, дини и пъпеши отглеждат вече няколко месеца в общинското социално предприятие в Ружинци.

Галина Арсенова от пролетта работи в екипа на общинското социално предприятие, което се занимава с производството на плодове и зеленчуци. Тя споделя, че продукцията е екологична, няма торове и препарати. Плодовете и зеленчуците се оглеждат на площ от 5 декара на различни места в Ружинци. За производството на краставици и лук общината е наела дори двор на къща в центъра на селото.

Зам.-кметът на община Ружинци Димитър Славчев разказва, че мястото е било запустяло, но нещата вече са различни. Към момента в зеленчукопроизводството са наети трима души. Те работят осем часа на ден и получават минималната работна заплата.

„Стремим се по този начин да намалим безработицата. Тук работят хора от уязвимите групи и по този начин извършваме някаква социална дейност", допълва Славчев.

Спас Средков също е част от екипа. В момента подготвя площите за втора реколта краставици.

Част от произведените краставици, лук, дини и пъпеши се предоставят на социалния патронаж в общината, а останалата продукция се продава. Зам.-кметът отбелязва, че цените са символични, като целта е да помогнат на социално слабите - най-вече възрастни хора.

От общината приканват и други общини да последват техния пример. Славев отбелязва, че тази практика се оказва добра, а тенденцията е да увеличават площите и работната ръка.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да се трудиш и да произвеждаш

    6 1 Отговор
    било нестандартно ! Напротив , нестандартно и пагубно е да живееш на заем и да си безполезен.Че
    даже и вреден !
    Извратените "ценности" имат нужда от сериозна ревизия.

    13:12 02.08.2026

  • 2 Анонимен

    3 0 Отговор
    Ще се връщаме към селата и ще живеем по-добре и по-здрави.

    Коментиран от #5

    13:13 02.08.2026

  • 3 Дупничанин

    3 1 Отговор
    Гледах подобно нещо във видео на Киро Брейка за техния регион. Не си ли помогнем сами, нема кой да ни помогне. Камо ли "държавата".

    13:13 02.08.2026

  • 4 Гост

    2 0 Отговор
    Бойко направи 6 лв кубика да не могат хората на село и градини да гледат.

    13:14 02.08.2026

  • 5 Балан

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Не знаете какво е да се бориш със земята. На село няма живот. Това с истинските продукти и екологичния начин на живот на село е химера.

    13:19 02.08.2026

  • 6 Цензура

    0 0 Отговор
    Наети: ТРИМА ДУШИ ???? Как така успяхте да излъжете цели трима poмове да се хванат да работят... и колко ще изкарат, преди да се махнат? И твърдите, че трудът бил нещо "нестандартно"? Авторът вероятно също е от xъxрещ прoизход?
    По времето на лошият соц имаше специален член в Наказателният кодекс, според който всеки, който две или повече години не се занимава с общественополезен труд, подлежи на превъзпитание с ПPИНУДИТЕЛEН такъв !!! Ето това трябва да се върне в законодателството, а не xъxреците цял живот да живеят от кpaжби и помощи и де е едва ли не новината на дена, че трима от тях се хванали да работят.

    13:20 02.08.2026

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