Audi RSQ8-LE 1000 от ABT стана най-бързият кросоувър в света с гаранция

Германският тунинг гигант ABT Sportsline коронова новия владетел при високоефективните кросоувъри с премиерата на бруталния Audi RSQ8-LE 1000. Базиран върху стандартния Audi RS Q8, този лимитиран проект издига концепцията за семеен всъдеход до нивото на суперавтомобилите, предлагайки астрономическите 1000 конски сили и максимална скорост от 320 км/ч.

Тиражът на инженерния шедьовър е строго ограничен до едва 30 екземпляра за целия свят. С постигнатото темпо моделът изпреварва серийните еталони в сегмента като Aston Martin DBX707 и Lamborghini Urus SE, чиито електронни ограничители спират устрема им в диапазона между 310 и 312 км/ч. Постижението е резултат от фундаментални модификации по задвижващата система, разработени от базираното в Кемптен ателие.

Ключов акцент в проекта е запазването на сигурността за собствениците въпреки сериозната силова намеса. След инсталирането на силовия пакет фабричната гаранция на Audi за двигателя и трансмисията отпада, но бива изцяло поета от ABT Sportsline. Компанията осигурява пълно покритие за основните агрегати за период от две години или до достигане на 100 000 километра от датата на първа регистрация, като за версиите с използвана система за впръскване на вода и метанол важат специални сервизни условия.

Всички останали компоненти по превозното средство, останали извън обхвата на тунинг доработките – включително интериорната електроника, светлинните системи и елементите по каросерията – запазват своята оригинална заводска гаранция от производителя в Инголщат.