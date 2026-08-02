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Зелената революция в автопрома продължава: Растителни влакна и биопластмаси заменят традиционния петрол

Зелената революция в автопрома продължава: Растителни влакна и биопластмаси заменят традиционния петрол

2 Август, 2026 13:20 668 7

  • автомобили-
  • пластмаса-
  • растителни продукти

Изследователски екипи и световни индустриални гиганти обединяват усилия в мащабен проект за създаване на устойчиви полимери от бързорастящи растителни култури

Зелената революция в автопрома продължава: Растителни влакна и биопластмаси заменят традиционния петрол - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Автомобилната индустрия прави поредна решителна крачка към постигането на пълна въглеродна неутралност, пренасочвайки вниманието си от традиционните изкопаеми горива към възобновяемите природни ресурси. Нов мащабен научноизследователски проект в САЩ получи зелена светлина с потенциално финансиране от 160 милиона долара за период от десет години. Основната цел на инициативата е разработването на високоякостни биопластмаси, получени от обработката на многогодишни тревисти растения като мискантус и живовляк.

Екологичният преход не е просто теоретичен експеримент, а проект с пряко практическо приложение във висшата лига на машиностроенето. Световни автоконцерни вече проявяват пряк интерес към технологията, тъй като новите материали обещават не само значително намаляване на въглеродния отпечатък, но и понижаване на общото тегло на превозните средства без компромис с тяхната структурна здравина.

Използването на органични влакна в транспорта всъщност има богата история – първите опити за интегриране на растителни компоненти датират още от 30-те години на миналия век, а през последните десетилетия бяха проведени редица успешни опити с отпадъчни продукти от агаве. Днес водещи световни марки вече внедряват биополимери в серийното си производство, интегрирайки ги в облицовките на интериора, таблото и изолационните панели.

Новият модел обаче надгражда идеята, като цели създаването на пълноценна икономическа екосистема със затворен цикъл. Чрез оползотворяването на неизползвани земеделски земи за отглеждане на индустриални култури се осигурява стабилна суровинна база за тежката промишленост. Крайният резултат е създаването на достъпни, здрави и лесно рециклируеми компоненти, които постепенно ще изместят конвенционалните пластмаси от интериора, екстериора и опаковъчните материали в глобален мащаб.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 механик

    3 2 Отговор
    Ското ще караме автомобилите на Флинстон и Барни Ръбъл !!

    13:24 02.08.2026

  • 2 Пустиня(к)

    4 3 Отговор
    Тия биопластмаси мое ли а са едът? Примерно, да си ръпнем от волана, кат прегладнеем на път?

    13:28 02.08.2026

  • 3 С.Николов

    5 0 Отговор
    Ха ха уважаеми дами и господа открихме топлата вода.
    На който му е интересно да се поразрови да види от какво се правеше трабанта :)

    13:34 02.08.2026

  • 4 факт

    4 1 Отговор
    поредната еколъжа

    14:05 02.08.2026

  • 5 Симеон

    3 0 Отговор
    Какво значи "неизползваеми земеделски земи"? И сега обработваемата земя в света е недостатъчна за изхранване на увеличаващото се население, остава и да я губим, за да се отглеждат растения за пластмаса. Отделно колко неефективно и скъпо ще е това. Пластмасата ще стане луксозна суровина. Колкото рапицата и спирта успяха да заменят горивото за автомобили, толкова и това ще стане.

    14:34 02.08.2026

  • 6 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Отсечете и последното дърво ,отровете всяка река и извор и ми ежте @@@,бананите само не закачайте

    14:39 02.08.2026

  • 7 👽 Мъск

    1 0 Отговор
    Това НЕ е "зелена революция", мили мои.
    Това е ЗДРАВ РАЗУМ

    Конопът е един от най-полезните, най-силните, най-здравите и дълготрайни материали на вашата пла­нета. 🌍
    Няма по-добър материал за тъкани, по-здрав ма­териал за въжета и по-лесно произвеждан материал за целулоза. Вие изсичате стотици хиляди дървета го­дишно, за да си направите неделния вестник, в който да четете за унищожението на горите. За да си направите всякакви картони и кутии за еднократна опаковка и веднага да ги метнете някъде. Конопът би могъл да ви предостави всичко това, без да ви се наложи да отсечете и 1 дърво.

    Пластмаса от коноп (хемп пластик или биопластик) се произвежда основно от целулозата в стъблата на индустриалния коноп. Това замества традиционната петролна пластмаса.
    Пластмасата от коноп е биоразградима, по-здрава, по-лека и с по-нисък въглероден отпечатък.
    По-силна от обикновена пластмаса, не съдържа BPA (бисфенол), не отделя токсични изпарения при нагряване от слънцето в купето, устойчива на UV и топлина.

    Конопът може да замести много суровини, при това с една десета от тяхната стойност. Конопът има изключителни медицински качества. Върху тeжки диaгнoзи.
    И баш тука е проблемът. Някой ще загуби пари, ако това чудотворно растение се допусне да бъде отглеждано. Не някой а някои: петролна, дърводобивна, текстилна, фармацевтична индустрия са ЧАО 👋.

    14:47 02.08.2026