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Слабото място на Toyota

Слабото място на Toyota

30 Юни, 2026 10:46 1 190 8

  • toyota-
  • скоростна кутия-
  • проблеми

Модерният 8-степенен автоматик може да капитулира още на 100 000 км

Слабото място на Toyota - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Легендарната и пословична надеждност на японския автомобилен гигант Toyota, която десетилетия наред беше синоним на спокойствие от страна на купувачите, започва сериозно да се пропуква под натиска на модерните екологични регулации. В надпреварата за по-нисък разход на гориво и по-чисти емисии, дори най-големите играчи на пазара са принудени да прибързват с внедряването на сложни технологии. За съжаление, този инженерен спринт вече дава горчиви плодове, а под прицела на опитни автомеханици попаднаха модерните 8-степенни автоматични трансмисии с продуктови кодове UA80 и UB80. Оказва се, че тези скоростни кутии крият фабрични дефекти, които могат да превърнат шофирането в истински кошмар и да бръкнат дълбоко в джоба на собственика още преди колата да е навъртяла скромните 100 000 километра.

Как всъщност да разберем, че трансмисията е "пътник"?

Опитните експерти алармират, че докато грубоватото сменяне на предавките е софтуерна особеност при съвременните коли, то едно специфично, прогресивно виене под капака изобщо не е за пренебрегване. Първият симптом за задаващата се катастрофа е едва доловим свистящ звук по време на ускорение, наподобяващ миниатюрен реактивен двигател. Странното е, че този шум е на приливи и отливи – изчезва веднага щом пуснете педала на газта и се променя драстично в зависимост от температурата. Когато кутията е студена, тя мълчи като риба, но загрее ли добре – войът става натрапчив. Пренебрегнете ли този ясен сигнал, нещата бързо загрубяват: виенето прераства в зловещо метално скърцане, кутията започва да приплъзва, да придърпва конвулсивно и накрая се стига до пълна механична щета.

Най-застрашен от това фиаско е моделът UA80, предназначен за по-мощните 3,5-литрови атмосферни V6 агрегати. Макар официалните сервизни документи на марката дипломатично да ограничават дефекта главно до V6 модификациите на Camry и Lexus ES от 2021 година, реалността по сервизите е много по-мрачна. Механиците буквално са вдигнали ръце от Toyota Highlander, произведени между 2020 и 2022 година (с изключение на хибридите), като оплаквания от собственици на този модел валят по няколко пъти седмично.

При по-малката трансмисия UB80, която си партнира с 2,5-литровите четирицилиндрови двигатели, драмата има малко по-различен привкус и често е плод на шофьорска наивност. Огромна част от собствениците сляпо вярват на градските митове, че маслото в автомата е „вечно“ и не се подменя. Е да, ама не! За да не се стигне до скъпоструващ ремонт, маслото трябва да се сменя безкомпромисно на всеки 100 000 км или най-много на 6 години. Проблемът се задълбочава от факта, че вътрешният филтър на кутията е наврян на кучето в ауспуха, изключително труден е за обслужване, а в някои случаи изобщо не е предвиден за отделна замяна. Ето защо редовното опресняване на оригиналната трансмисионна течност е единственият спасителен пояс за дългия живот на този агрегат.

Все пак, за успокоение на шофьорите, не всяко странно поведение на тези 8-степенни кутии означава автоматично повреда. Много хора се оплакват, че автоматикът постоянно „се чуди“, тресе и превключва нагоре-надолу като луд. Всъщност, тук няма повреда – просто инженерите са заложили изключително къси предавки от първа до пета с цел икономия. Първа предавка е с предавателно число 5.5:1 и служи само за леко отлепване на автомобила от място, след което електрониката веднага забива втора в търсене на оптимални емисии. Това постоянно „търсене“ на идеалната предавка създава усещане за леко придърпване, което обаче е напълно нормално. Затова всеки водач трябва да се научи да прави ясна разлика между фабричните еко-настройки и истинските симптоми на техническия дефект, за да не бъде изненадан неприятно на пътя.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    6 9 Отговор
    тойотата няма силно място , вие слабото им търсите

    Коментиран от #6

    10:48 30.06.2026

  • 2 ЕСтествено

    10 3 Отговор
    Урсуланците и техните санкции могат да убият дори тойота!

    10:52 30.06.2026

  • 3 Нещастници

    6 2 Отговор
    асин не се научиха, че фултъра е затова да се сменя, прави се външно и достъпно. Фирма, която не го разбрала, а си мисли, че гумите се сменят с джантата рано или късно си заминават. Общо взето китайците ще им покажат и на тях откъде изгрява слънцето

    10:53 30.06.2026

  • 4 ДЕБИТ

    12 0 Отговор
    Проблемът се задълбочава от факта, че вътрешният филтър на кутията е наврян на кучето в ауспуха хахахахах

    10:55 30.06.2026

  • 5 Кобра Кай 🥋

    8 4 Отговор
    Нежни програмистчета неможачи си вземат тойотка на лизинг и се влачат със 40 по булевардите, кефят се на еЦВТ, щот не могат да превключват със съединител 🤭

    10:57 30.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Къща от карти

    3 0 Отговор
    Репутация се гради с години , но пада за секунди като къща от карти, Като пуснеш такава скоростна кутия и подправиш с една щипка стружки в маслото на друг модел.

    Изведнъж всички митове за надежност на Toyota се изпаряват, когато говорим за нови модели, защото старите наистина бяха надеждни.

    11:12 30.06.2026

  • 8 Шкиф

    0 0 Отговор
    От описаното в горния пасквил стигаме до простичката истина- вечно масло няма и охлаждането на един агрегат никога не е в повече. Какво следва да се направи ако искаме въпросната кутия да живее по-дълго? Като си купим въпросната Койота на 70-80 хкм сменяме масълце с филтър и добавяме срещу едни къси кинти един допълнителен радиатор да го охлажда въпросното масълце и си решаваме проблема ако не завинаги, то поне за доста дълго време. Така беше и с AW кутията, дето се слагаше на разни GM-и и Волва навремето. Смяна с промивка (отиват към 15 литра масло) и един допълнителен радиатор и продължаваме да се возим. Като "изкрека" кутията на едни 300-350 хкм след тия интервенции колата обикновено като цяло си е за боклука. Сваляш номерата и издаваш на репатрака с щипката.

    11:18 30.06.2026