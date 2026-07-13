Бащата на Люис Хамилтън разпродава колекция от автомобили

Зад всеки велик състезателен пилот стои история за огромни жертви, а за седемкратния световен шампион във Formula 1, Люис Хамилтън тази история се олицетворява от баща му, Антъни. Дълго преди Люис да пренапише рекордите във Formula 1, Антъни Хамилтън е работил на до четири места едновременно, за да финансира ранната кариера на сина си в картинга. С течение на годините бившият ИТ-мениджър и механик е натрупал огромно лично състояние и е изградил не по-малко впечатляваща автомобилна империя. Сега тази зашеметяваща частна колекция от 27 автомобила, оценена на приблизително 3,5 милиона евро, ще бъде предложена на търг в Силвърстоун по време на състезателния уикенд на BRDC Classic на 25 юли. Колекцията ще бъде изложена в зали 1 и 2 на „The Wing“, разположени точно срещу емблематичната права „Хамилтън“.

Макар гаражът с 27 автомобила да включва 24 британски икони и три модела Mercedes-Benz, отразяващи историческата кариера на сина му, всъщност това е вторият път, в който Антъни Хамилтън разпродава гаража си, след като през 2020 година продаде 18 автомобила. Начело на най-интересните лотове, които ще бъдат предложени на търг от Iconic Auctioneers, е впечатляващият „David Brown Automotive Speedback GT“ от 2016 година. Построен на платформата на Jaguar XKR, този ръчно изработен шедьовър е оборудван с 5,0-литров V8 двигател със суперчарджър, развиващ 510 конски сили, който ускорява автомобила до 100 км/ч за едва 4,6 секунди. Като вторият произведен екземпляр и оригинален автомобил за световната преса с пробег от едва 569 километра, той се оценява на цена между 235 000 и 280 000 евро.

В центъра на вниманието е и един David Brown Mini Remastered от 1997 година, реставриран по поръчка модел, който внася лукса в стила на Singer в емблематичния класически дизайн. Този екземпляр е оборудван с реконструиран двигател от серия A с обем 1 275 куб. см, развиващ 94 конски сили чрез петстепенна ръчна скоростна кутия. Оцветен в наситено синьо „Surf Blue“, чието нанасяне е отнело четири седмици, салонът е облицован с британска естествена кожа, разполага с алуминиеви превключватели, волан Moto-Lita и модерен 7-инчов сензорен екран. С пробег от по-малко от 1 600 километра от момента на завършването си, този автомобил се оценява на цена между 82 000 и 94 000 евро.

За ценителите на моторспорта най-ценният екземпляр от това трио е безспорно Jaguar XKSS Tool-Room Copy от 2007 година. Оригиналният XKSS е създаден от непродадени състезателни автомобили D-Type, преустроени за пътна употреба, преди трагичен пожар в завода да прекъсне производството при едва 16 бройки. Докато оцелелите оригинални екземпляри се оценяват на милиони, този конкретен „Tool-Room Copy“, изработен от D Type Developments, притежава свой собствен инженерен родословник. Това е точно автомобилът, избран от Jaguar Classic да послужи като проект и шаблон за официалната им серия „Missing Nine“. Оборудван с напълно реконструиран, изработен по проект 3,4-литров състезателен двигател с лек маховик, се очаква да бъде продаден за сума между 275 000 и 440 000 евро.