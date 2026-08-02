Кметът на Москва определи като "жесток акт на тероризъм" бомбения атентат в центъра на столицата

Кметът на Москва Сергей Собянин определи като "жесток акт на тероризъм" бомбения атентат в заведение в руската столица, където вчера загинаха трима души, а най-малко 21 бяха ранени. Той не уточни обаче кой е извършителят на атентата, предадоха ТАСС и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.
Собянин изказа съболезнования на семействата и близките на загиналите и заяви, че ранените при атаката са настанени в болница, където им се оказва необходимата медицинска помощ.
"Вчера в Москва беше извършен жесток терористичен акт, при който хора изгубиха живота си. Изказвам най-дълбоки съболезнования на семействата и близките на загиналите и пожелавам бързо възстановяване на пострадалите", написа кметът на Москва в канала си в приложението "Макс".
"Виновните за извършването на това престъпление задължително ще бъдат намерени и ще понесат заслужено наказание", подчерта Собянин.
Правоохранителните органи все още установяват обстоятелствата около инцидента, отбелязва ТАСС.
Снощи в ресторант на Кудринския площад в центъра на Москва избухна самоделно взривно устройство. Жена се е опитала да внесе бомбата в ресторанта, но е била спряна от охранител. В резултат са загинали те двамата, както и един от клиентите на заведението, а 21 души бяха ранени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 УАЗ ПАТРИОТ
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #18, #43, #64, #131, #132
17:00 02.08.2026
2 УАЗ ПАТРИОТ
Коментиран от #37
17:01 02.08.2026
3 УАЗ ПАТРИОТ
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #8, #84
17:01 02.08.2026
4 УАЗ ПАТРИОТ
Коментиран от #51
17:01 02.08.2026
5 Затова
17:01 02.08.2026
6 Мнение
17:04 02.08.2026
7 Пушкин
Коментиран от #59
17:04 02.08.2026
8 Ха-ха
До коментар #3 от "УАЗ ПАТРИОТ":Значи според тези данни, убитите руснаци са почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските.!
Коментиран от #14, #66
17:04 02.08.2026
9 реалистъ
Коментиран от #44, #65
17:05 02.08.2026
10 Боци
Коментиран от #19, #72
17:06 02.08.2026
11 Няма край
Коментиран от #76
17:06 02.08.2026
12 Отец Дионисий
17:07 02.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Дик диверсанта
До коментар #8 от "Ха-ха":Дебилите въртят една опорка за 14-15 000 излезли от окопите, само не уточняват как са излезли, като груз 200 или груз 300. Да не си я срещал и ти?
17:07 02.08.2026
15 кой е извършителят на атента не се знае
17:07 02.08.2026
16 арбалета 🎯
17:09 02.08.2026
17 Копейки
Коментиран от #23, #48
17:10 02.08.2026
18 !!!?
До коментар #1 от "УАЗ ПАТРИОТ":Сегашната война е Демокрацията срещу фашистка Русия, а следваща може и да няма...!!!?
Коментиран от #24
17:10 02.08.2026
19 Гошката
До коментар #10 от "Боци":Комуниста не мисли неутрално,той винаги трябва да е добре за сметка на другия.
Да е добре,поради причината ,че е прецакал някого.А когато му отвърнеш по същият начин,както той е направил с теб - става жертва на обстоятелствата
17:11 02.08.2026
20 По интересно е
Коментиран от #26, #49, #82, #89
17:12 02.08.2026
21 Някой
17:12 02.08.2026
22 Читател
17:13 02.08.2026
23 арбалета 🎯
До коментар #17 от "Копейки":А ти чий го дириш още тука , че не си при урките ?! Чемодан , вокзал и на х.... ....й !
Коментиран от #57
17:13 02.08.2026
24 Някой
До коментар #18 от "!!!?":Къде видя Демокрация? В ЕС? В Украйна? В САЩ?
Ко?? Не!!!
Коментиран от #47
17:15 02.08.2026
25 Мусор к мусор
17:15 02.08.2026
26 В Австралия на плажа
До коментар #20 от "По интересно е":като стана терористичният акт нищожеството Радев на подскоци отърча в Синегогата съболезнования да изказва и глупости да дрънка .... ей сега да го видим подлярката какво ще направи...
Коментиран от #35, #52
17:15 02.08.2026
27 Наблюдател
Коментиран от #28, #58
17:16 02.08.2026
28 Кажи го на Путин,
До коментар #27 от "Наблюдател":когато пуска бомби над болници и жилища в Украйна. Дотогава недей да хленчиш.
Коментиран от #36
17:18 02.08.2026
29 хихи
17:18 02.08.2026
30 На война като на война
Пък нека крепостните да вярват на Кремъл, че е СВО.
17:19 02.08.2026
31 Наследниците на Империята на злото
Коментиран от #56, #101
17:19 02.08.2026
32 Овчар
Коментиран от #38
17:19 02.08.2026
33 Копейки
17:20 02.08.2026
34 Брутално гнусен
17:20 02.08.2026
35 Защо, да не би ресторантът да е синагога
До коментар #26 от "В Австралия на плажа":Объркал си се.
Коментиран от #71
17:21 02.08.2026
36 Наблюдател
До коментар #28 от "Кажи го на Путин,":Онзи с дистанционното не е взривил нито Путин, нито някой военен, а жената куриер.
Коментиран от #41, #42
17:21 02.08.2026
37 червата
До коментар #2 от "УАЗ ПАТРИОТ":на бомбаджийка залепени навсякъде..не успя да получи паричката..а поръчителите като видяли че няма да мине вътре..задействали дистнационно..прости нацисти..
17:22 02.08.2026
38 Протестите свършиха миналата седмица
До коментар #32 от "Овчар":Бавноразвиващ ли си?
17:22 02.08.2026
39 руската мечка
17:22 02.08.2026
40 Летец Пешеходец
Коментиран от #70, #78
17:22 02.08.2026
41 На кого му пука
До коментар #36 от "Наблюдател":Важното е, че не са пак украински деца.
17:23 02.08.2026
42 Ти там ли беше,
До коментар #36 от "Наблюдател":че видя лично?
17:25 02.08.2026
43 Ха-ха
До коментар #1 от "УАЗ ПАТРИОТ":Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!
17:25 02.08.2026
44 РЕАЛИСТ
До коментар #9 от "реалистъ":Къде видя в статията да се споменава висш военен, бе? Нали трябва да защитиш тероризма по някакъв начин.
17:25 02.08.2026
45 ЕДГАР КЕЙСИ
17:25 02.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Соломон
До коментар #24 от "Някой":Иди и поживей в любимата си Русия и ще разбереш къде точно е демокрацията
17:26 02.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Пощальонът винаги звъни два пъти
17:27 02.08.2026
51 Дълбоко сте объркан.
До коментар #4 от "УАЗ ПАТРИОТ":Вместо да се демилитаризира Украйна, стана точно обратното- тя се милитаризира поне 100 пъти повече, отколкото преди войната:)))
17:27 02.08.2026
52 А ве, късопаметен,
До коментар #26 от "В Австралия на плажа":Раша ни обяви за вражеска държава.
Кой поднася съболезнования на врага?!!
Не си у ред.
Коментиран от #55, #62
17:27 02.08.2026
53 Смърфиета
17:27 02.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Смърфиета
До коментар #52 от "А ве, късопаметен,":Днес Иран, а утре Украйна и накрая САЩ и Великобритания.
Ако не си знаеш кои са ти приятелите после като муха без глава...
Коментиран от #63
17:29 02.08.2026
56 "Империята на злото" и
До коментар #31 от "Наследниците на Империята на злото":"Световен жандарм" ако не знаеш младеж се отнася за САЩ. Винаги така е било в годините! Съвсем ви направиха на пастет май мозъчетата
Коментиран от #60
17:30 02.08.2026
57 От какъв зор!
До коментар #23 от "арбалета 🎯":Чудесно се справят сами. Освен това имаме заявление с резолюция от най-високо ниво, че българи няма да се пращат на фронта.
Копейки може. Те не са българи.
17:31 02.08.2026
58 хихи
До коментар #27 от "Наблюдател":ти ако го видиш на снимка Чайко каква мека кит ка е. типична ватенка 😅😅😅
17:31 02.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 На кого му пука за лакърдиите
До коментар #56 от ""Империята на злото" и":на руско зомби.
Разправяй ги на старата ни шапка.
17:33 02.08.2026
61 Атентаторите - самоубийци
Търсете в Северен Кавказ.
Не в Украйна.
Коментиран от #67
17:34 02.08.2026
62 На теб Русия враг ли ти е?
До коментар #52 от "А ве, късопаметен,":Я сподели
Коментиран от #68
17:34 02.08.2026
63 Нищо не каза
До коментар #55 от "Смърфиета":На колко бояришника си?
Коментиран от #98
17:35 02.08.2026
64 Кастро
До коментар #1 от "УАЗ ПАТРИОТ":никога не е казвал такова нещо!
Не лъжи!
17:35 02.08.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Ами
До коментар #8 от "Ха-ха":Мисли логично!
В окраина минаха 7, 8 или не помня вече колко мобилизации.
Всички мобилизирани бяха пратени на фронта. Още никой не се е върнал жив.
От руска страна мобилизирани на фронта няма.
При размяната на загинали, на 1000 окраинеца връщат има няма 20 руснака.
Колко жертви според теб е дала окраина и колко е дала Русия?
Коментиран от #73, #81
17:38 02.08.2026
67 Мога да ти дам 3 примера
До коментар #61 от "Атентаторите - самоубийци":На украйнки които са се самовзривили. 2 в Одеса и една в Харков ! И трите са били майки на загинали след принудително мобилизиране на синовете им ! За толкова аз съм чувал а колко са в действителност можем само да гадаем. В случая обаче не е така
Коментиран от #77
17:38 02.08.2026
68 На мен обикновените руснаци не са
До коментар #62 от "На теб Русия враг ли ти е?":Само българските и руските путинци. Русия ни обяви за враг, значи държавата ни е враг.
Пък и да не забравяме, че в освобождението на България преобладаващата част от войска на императора са били украинци. Плюс други народи.
И какво следва за теб?
Няма да си вече путинец ли? Не вярвам. Зомбито си е зомби
17:39 02.08.2026
69 .,.,.,
17:40 02.08.2026
70 Летец Пешеходец
До коментар #40 от "Летец Пешеходец":Уточнение- мишената е бил генерал Александър Чайко, главнокомандващ на руските аерокосмически сили. Според руски военни блогъри е отървал кожата, но е възможно да е ранен. Руснаците са абсолютни грандомани. Може ли да наречеш, "колекция" от няколкостотин вехти таралясника, които сами си падат- "аерокосмически сили"?
17:40 02.08.2026
71 Тъпчооо
До коментар #35 от "Защо, да не би ресторантът да е синагога":Ти четеш ли въобще какво съм написал? Или там да надраскаш нещо
17:41 02.08.2026
72 И туй ша е до време,
До коментар #10 от "Боци":като рухне фронта след някой друг ден, и стигнем до Лвов, и Приднестровието, ша ви питам ка ша стрелят и ша правите атентати. А, и в краварника 11 са отишли при светия дух от един атентат. Та, никой не е застраховане от такъв терор. В Джендермания къщо, за нагличаните да не говорим.
17:41 02.08.2026
73 Ол1гоффрен ли се роди
До коментар #66 от "Ами":Или после стана такъв?
Коментиран от #96
17:41 02.08.2026
74 няма край
17:42 02.08.2026
75 оня с коня
17:43 02.08.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 На бас, че ако мобилизират
До коментар #67 от "Мога да ти дам 3 примера":сина ти, ти няма да се взривиш, копей.
Какъв ти е проблемът, не се разбира.
Апропо, може ли източник на фейка ти, заглавие, дата и брой?
17:43 02.08.2026
78 Ами
До коментар #40 от "Летец Пешеходец":Личи си че си писател, но не и читател :)
Ти не прочете ли статията преди да напишеш тази глупост?
Прочети я и след това пиши.
Коментиран от #93
17:43 02.08.2026
79 Дон Корлеоне
17:44 02.08.2026
80 ТАЗИ ВЕЧЕР ДИСКОТЕКАТА В КИИФ
17:45 02.08.2026
81 А руснаците какво да кажат
До коментар #66 от "Ами":като имат поне 5 пъти повече загуби и жертви от Украйна.
Коментиран от #113
17:45 02.08.2026
82 На вражеска държава
До коментар #20 от "По интересно е":не се съчувства. Познай до три пъти кой ни обяви за вражеска.
Коментиран от #88
17:46 02.08.2026
83 Русия, Империята на доброто
17:46 02.08.2026
84 Големия гъъзз
До коментар #3 от "УАЗ ПАТРИОТ":Пъръпоор пъъррппоор тръц
17:46 02.08.2026
85 няма край
До коментар #76 от "Свинята от кочината са опита да се обади":Няма край руския резил. Няма.
17:46 02.08.2026
86 БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА
17:47 02.08.2026
87 Ъъъ
Ами аз да уточня тогава... 🤔
Взривниъе устройства да избухнали в ресторант "Балзи Рос“ в центъра на Москва, когато жена терористка се опитала да атанува ресторанта. По време щурма на силите за сигурност, устройството детонира, убивайки най-малко 5 цивилни и ранявайки 19 други. Според някои източници, в ресторант "Балзи Рос" е бил планиран прием в чест на генерал Александър Чайко - командир на руските Въздушно-космически сили.
Сред ранените има някои висши руски военни, с някои медии съобщават, че при инцидента са ранени и няколко висши руски военни командири.
17:47 02.08.2026
88 Тъп наратив, несъстоятелен
До коментар #82 от "На вражеска държава":Не се излагай !
Коментиран от #94
17:47 02.08.2026
89 Когато кремълските нищожества
До коментар #20 от "По интересно е":се сетят да обявят като жесток акт на тероризъм всекидневните си бомби по граждански обекти в Русия.
Разкарай се, лицемер!
17:48 02.08.2026
90 млад русорас
17:49 02.08.2026
91 ТРОМАТА БОЛНИ БАНДЕРОЛА
17:49 02.08.2026
92 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #99
17:50 02.08.2026
93 Летец Пешеходец
До коментар #78 от "Ами":Това да не ти е на теб скапаната Русия. България е демократична страна и има свобода на словото. Всеки си пише каквото си иска. Освен това съм направил уточнение. Чети бе, "писател".
Коментиран от #118
17:50 02.08.2026
94 Това е факт, който може да се провери,
До коментар #88 от "Тъп наратив, несъстоятелен":за разлика от твоите фейкове.
17:50 02.08.2026
95 Джанго
17:51 02.08.2026
96 Ами
До коментар #73 от "Ол1гоффрен ли се роди":То се вижда кой, какъв е.
Твоят случай е за медицински специалист или направо за специализирано заведение.
Въпреки, че рядко давам съвети без да са ми ги искали,
съветът ми е да се обърнеш към медицински специалист.
17:51 02.08.2026
97 МО НА РУСИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА
17:52 02.08.2026
98 Смърфиета
До коментар #63 от "Нищо не каза":И какво ще ти помогне, ако ти дам отговора?
Ще ти налее ли нещо в чутурата?
17:52 02.08.2026
99 Какво по-тежко положение от това
До коментар #92 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":да си във война, нападнат от откачен агресор? Мир ли? Руски Мир? ЗабравИ!
Коментиран от #105
17:53 02.08.2026
100 ДУМБА ЛУМБА ЩЕ ИМА
Коментиран от #103, #104
17:53 02.08.2026
101 Смърфиета
До коментар #31 от "Наследниците на Империята на злото":Да, ма едната се подобрява, а другата – никога.
17:54 02.08.2026
102 Може но не си струва да се занимавам
17:54 02.08.2026
103 Бандера беше путинист
До коментар #100 от "ДУМБА ЛУМБА ЩЕ ИМА":Не ни пука.
17:54 02.08.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
До коментар #99 от "Какво по-тежко положение от това":Един еврей наркоман ги лъже и ги праща на фронта да умират за британските интереси. Затова половината малко по-умни избягаха.
17:55 02.08.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Ясно, руски фейкове
Разкарай се.
17:56 02.08.2026
108 НАБЛЮДАТЕЛ
17:57 02.08.2026
109 Наследниците на Империята на злото
17:58 02.08.2026
110 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
17:58 02.08.2026
111 А В ОДЕСА
17:59 02.08.2026
112 русотролея
17:59 02.08.2026
113 Ами
До коментар #81 от "А руснаците какво да кажат":В пропагандата или в някоя електронна игра може и да е така, но в реалността ...
17:59 02.08.2026
114 Другари
18:01 02.08.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 МЕСНО ИМ БЕШЕ НА БАНДЕРИТЕ
18:02 02.08.2026
117 стар пандизчия
18:03 02.08.2026
118 Ами
До коментар #93 от "Летец Пешеходец":Вероятно си пропуснал написаното най-долу в статията.
Ще ти го напиша пак. Дано го прочетеш.
"Снощи в ресторант на Кудринския площад в центъра на Москва избухна самоделно взривно устройство. Жена се е опитала да внесе бомбата в ресторанта, но е била спряна от охранител. В резултат са загинали те двамата, както и един от клиентите на заведението, а 21 души бяха ранени."
Коментиран от #128
18:03 02.08.2026
119 Искаме си руската телевизия нищожества
Коментиран от #122
18:04 02.08.2026
120 ВИКТОРИЯ НЮЛАНД
18:04 02.08.2026
121 няма край
18:06 02.08.2026
122 Не ви ли стига
До коментар #119 от "Искаме си руската телевизия нищожества":досегашната руска дезинформация!
Странно, аз ловя 6 руски канала по кабелната.
По нета не става. Нямат нет.
18:06 02.08.2026
123 То руски не знае, то български не знае
18:07 02.08.2026
124 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ
18:07 02.08.2026
125 Никой
18:09 02.08.2026
126 Ясна работата
18:10 02.08.2026
127 БАНДЕРНАЦИСТИТЕ
Коментиран от #129
18:10 02.08.2026
128 Жалко, че единият убит е
До коментар #118 от "Ами":бил Чайко, а другите 21 ранени – родата му.
Съболезнования!
18:10 02.08.2026
129 Я, Крим не беше ли денафициран
До коментар #127 от "БАНДЕРНАЦИСТИТЕ":още 2014 г.? Ти бавно ли се развиваш? Или късно загряваш?
18:12 02.08.2026
130 Спасил се е Св ин ята
18:14 02.08.2026
131 Ееее...стига де...!
До коментар #1 от "УАЗ ПАТРИОТ":Колко пъти ще го повтаряш това...?!
И влязох в Гугъл...-
Такава мисъл на Фидел Кастро-
НЯМА...!!!!!!???
18:15 02.08.2026
132 Доволен съм !
До коментар #1 от "УАЗ ПАТРИОТ":Всеки ден трябва да има подобни новини от тероРусия.
18:17 02.08.2026