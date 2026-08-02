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Кметът на Москва определи като "жесток акт на тероризъм" бомбения атентат в центъра на столицата
  Тема: Украйна

Кметът на Москва определи като "жесток акт на тероризъм" бомбения атентат в центъра на столицата

2 Август, 2026 17:00 1 859 132

  • москва-
  • сергей собянин-
  • русия-
  • украйна-
  • експлозия

Правоохранителните органи все още установяват обстоятелствата около инцидента, отбелязва ТАСС

Кметът на Москва определи като "жесток акт на тероризъм" бомбения атентат в центъра на столицата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на Москва Сергей Собянин определи като "жесток акт на тероризъм" бомбения атентат в заведение в руската столица, където вчера загинаха трима души, а най-малко 21 бяха ранени. Той не уточни обаче кой е извършителят на атентата, предадоха ТАСС и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Собянин изказа съболезнования на семействата и близките на загиналите и заяви, че ранените при атаката са настанени в болница, където им се оказва необходимата медицинска помощ.

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"Вчера в Москва беше извършен жесток терористичен акт, при който хора изгубиха живота си. Изказвам най-дълбоки съболезнования на семействата и близките на загиналите и пожелавам бързо възстановяване на пострадалите", написа кметът на Москва в канала си в приложението "Макс".

"Виновните за извършването на това престъпление задължително ще бъдат намерени и ще понесат заслужено наказание", подчерта Собянин.

Правоохранителните органи все още установяват обстоятелствата около инцидента, отбелязва ТАСС.

Снощи в ресторант на Кудринския площад в центъра на Москва избухна самоделно взривно устройство. Жена се е опитала да внесе бомбата в ресторанта, но е била спряна от охранител. В резултат са загинали те двамата, както и един от клиентите на заведението, а 21 души бяха ранени.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 УАЗ ПАТРИОТ

    31 37 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #18, #43, #64, #131, #132

    17:00 02.08.2026

  • 2 УАЗ ПАТРИОТ

    21 31 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    Коментиран от #37

    17:01 02.08.2026

  • 3 УАЗ ПАТРИОТ

    13 31 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #8, #84

    17:01 02.08.2026

  • 4 УАЗ ПАТРИОТ

    13 27 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #51

    17:01 02.08.2026

  • 5 Затова

    19 21 Отговор
    с Орешник по главата !

    17:01 02.08.2026

  • 6 Мнение

    10 21 Отговор
    Резултат на мекушавия, неподготвен, неможеш либерал Тупин! "Киев за три дня и так шел пятый год"

    17:04 02.08.2026

  • 7 Пушкин

    14 12 Отговор
    Който сее ветрове, ще жъне бури..

    Коментиран от #59

    17:04 02.08.2026

  • 8 Ха-ха

    13 19 Отговор

    До коментар #3 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Значи според тези данни, убитите руснаци са почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските.!

    Коментиран от #14, #66

    17:04 02.08.2026

  • 9 реалистъ

    12 15 Отговор
    Жесток? Този висш военен е насочвал удари по цивилното население на Украйна. На зло куче зъл прът.

    Коментиран от #44, #65

    17:05 02.08.2026

  • 10 Боци

    12 14 Отговор
    Мдааааа, не е приятно, нали? Дали някой в Рашка ще се замисли аджеба, защо се получават такива неща?

    Коментиран от #19, #72

    17:06 02.08.2026

  • 11 Няма край

    10 14 Отговор
    руската БЕЗПОМОЩНОСТ, няма..😂

    Коментиран от #76

    17:06 02.08.2026

  • 12 Отец Дионисий

    14 13 Отговор
    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    17:07 02.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дик диверсанта

    6 9 Отговор

    До коментар #8 от "Ха-ха":

    Дебилите въртят една опорка за 14-15 000 излезли от окопите, само не уточняват как са излезли, като груз 200 или груз 300. Да не си я срещал и ти?

    17:07 02.08.2026

  • 15 кой е извършителят на атента не се знае

    8 9 Отговор
    Жената не се е "опитала да внесе бомбата" в ресторанта а е била от куриерска фирма и най вероятно бомбата е детонирана дистанционно. Жената е станала на парчета и едната и ръка на 15 м. е била намерена

    17:07 02.08.2026

  • 16 арбалета 🎯

    16 9 Отговор
    А утре от ранна утрин ще четем колко били лоши руснаците ....Бой до посиняване и ...так далее за урките !

    17:09 02.08.2026

  • 17 Копейки

    11 17 Отговор
    Не ровете по кофите, ами тръгвайте за Русия да помагате на Москва.

    Коментиран от #23, #48

    17:10 02.08.2026

  • 18 !!!?

    11 15 Отговор

    До коментар #1 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Сегашната война е Демокрацията срещу фашистка Русия, а следваща може и да няма...!!!?

    Коментиран от #24

    17:10 02.08.2026

  • 19 Гошката

    8 9 Отговор

    До коментар #10 от "Боци":

    Комуниста не мисли неутрално,той винаги трябва да е добре за сметка на другия.
    Да е добре,поради причината ,че е прецакал някого.А когато му отвърнеш по същият начин,както той е направил с теб - става жертва на обстоятелствата

    17:11 02.08.2026

  • 20 По интересно е

    9 6 Отговор
    дали някое от нашите политически нищожества ще се сети да го определи като "жесток акт на тероризъм" ? Ей това е по интересното. Външен министър, вицепрезидент, Радев ...... дали малко морал поне ще проявят и осъждане на тероризма и съболезнование да изкажат

    Коментиран от #26, #49, #82, #89

    17:12 02.08.2026

  • 21 Някой

    13 7 Отговор
    Нима вие не сте съгласни с определението на кмета? Тероризъм си е. В чиста форма. Украински.

    17:12 02.08.2026

  • 22 Читател

    7 4 Отговор
    На време реагирате след почти денонощие.Експресни новини че и обективно смешковци

    17:13 02.08.2026

  • 23 арбалета 🎯

    12 7 Отговор

    До коментар #17 от "Копейки":

    А ти чий го дириш още тука , че не си при урките ?! Чемодан , вокзал и на х.... ....й !

    Коментиран от #57

    17:13 02.08.2026

  • 24 Някой

    10 8 Отговор

    До коментар #18 от "!!!?":

    Къде видя Демокрация? В ЕС? В Украйна? В САЩ?
    Ко?? Не!!!

    Коментиран от #47

    17:15 02.08.2026

  • 25 Мусор к мусор

    9 12 Отговор
    Собянин, ревеш като сирена. Масови убийци и военни престъпници пищно празнуват рождени дни. И никой да не ги бомби, нали? Руска шизофрения в натура си, бе Собянин. Чугун. Ватенка. Ушанка. Мусор.

    17:15 02.08.2026

  • 26 В Австралия на плажа

    6 8 Отговор

    До коментар #20 от "По интересно е":

    като стана терористичният акт нищожеството Радев на подскоци отърча в Синегогата съболезнования да изказва и глупости да дрънка .... ей сега да го видим подлярката какво ще направи...

    Коментиран от #35, #52

    17:15 02.08.2026

  • 27 Наблюдател

    10 9 Отговор
    Добре, генерал Чайка или както му е там името, е враг на Украйна, макар само да е изпълнявал заповеди. Обаче. Бомбата щеше да убие и невинни. Да речем, че не им пука за тях. Жената, която е носила бомбата, нямаше да я взриви. Взривил е някой по-ценен, дистанционно и безопасно за него. И тя е похарчена ей така. А онзи е можело да се откаже. Да се сещате за нещо по-отвратително?

    Коментиран от #28, #58

    17:16 02.08.2026

  • 28 Кажи го на Путин,

    9 12 Отговор

    До коментар #27 от "Наблюдател":

    когато пуска бомби над болници и жилища в Украйна. Дотогава недей да хленчиш.

    Коментиран от #36

    17:18 02.08.2026

  • 29 хихи

    9 5 Отговор
    а НАТО се смее на руските оръфляци😅😅😅

    17:18 02.08.2026

  • 30 На война като на война

    9 4 Отговор
    На война и в любовта всичко е позволено.
    Пък нека крепостните да вярват на Кремъл, че е СВО.

    17:19 02.08.2026

  • 31 Наследниците на Империята на злото

    3 8 Отговор
    Са двете страни в сегашната война.

    Коментиран от #56, #101

    17:19 02.08.2026

  • 32 Овчар

    6 9 Отговор
    Факти бъдете обективни Украйна се тресе от масови протести а днес направо е нещо невиждано ...! Защо мълчите ..?

    Коментиран от #38

    17:19 02.08.2026

  • 33 Копейки

    9 5 Отговор
    Няма да се притеснявате. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    17:20 02.08.2026

  • 34 Брутално гнусен

    7 7 Отговор
    и жесток акт на тероризъм особенно ако бомбата е детонирана дистанционно и жената не е съучастник

    17:20 02.08.2026

  • 35 Защо, да не би ресторантът да е синагога

    5 4 Отговор

    До коментар #26 от "В Австралия на плажа":

    Объркал си се.

    Коментиран от #71

    17:21 02.08.2026

  • 36 Наблюдател

    3 7 Отговор

    До коментар #28 от "Кажи го на Путин,":

    Онзи с дистанционното не е взривил нито Путин, нито някой военен, а жената куриер.

    Коментиран от #41, #42

    17:21 02.08.2026

  • 37 червата

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    на бомбаджийка залепени навсякъде..не успя да получи паричката..а поръчителите като видяли че няма да мине вътре..задействали дистнационно..прости нацисти..

    17:22 02.08.2026

  • 38 Протестите свършиха миналата седмица

    7 4 Отговор

    До коментар #32 от "Овчар":

    Бавноразвиващ ли си?

    17:22 02.08.2026

  • 39 руската мечка

    9 3 Отговор
    ще играе казачок по командата на НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    17:22 02.08.2026

  • 40 Летец Пешеходец

    8 4 Отговор
    Някакъв генерал е дал фира. Затова вият на умряло. Събирали са се да празнуват нещо. Обаче им гръмнала газовата инсталация. В Русия всичко е боклук- скапва се, ръждясва, гори и се взривява.

    Коментиран от #70, #78

    17:22 02.08.2026

  • 41 На кого му пука

    5 3 Отговор

    До коментар #36 от "Наблюдател":

    Важното е, че не са пак украински деца.

    17:23 02.08.2026

  • 42 Ти там ли беше,

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Наблюдател":

    че видя лично?

    17:25 02.08.2026

  • 43 Ха-ха

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!

    17:25 02.08.2026

  • 44 РЕАЛИСТ

    1 5 Отговор

    До коментар #9 от "реалистъ":

    Къде видя в статията да се споменава висш военен, бе? Нали трябва да защитиш тероризма по някакъв начин.

    17:25 02.08.2026

  • 45 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 5 Отговор
    А ВАШШИТЕ УБИЙСТВА С БАЛИСТИЧНИ РАКЕТИ .................. НАД ГРАДОВЕТЕ, КАКВО Е ? ? ? ....................... МОЖЕ БИ, ПОСЛАНИЕ ZA MИР ..................... ФАШИСТКИ ИZРОДИ (СЪЩИТЕ СА И БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНОПИТЕЦИ .....,............... ФАКТ !

    17:25 02.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Соломон

    7 4 Отговор

    До коментар #24 от "Някой":

    Иди и поживей в любимата си Русия и ще разбереш къде точно е демокрацията

    17:26 02.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Пощальонът винаги звъни два пъти

    8 1 Отговор
    След логистичните складове край москва и ленинград започнаха да гърмят и пощальоните

    17:27 02.08.2026

  • 51 Дълбоко сте объркан.

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Вместо да се демилитаризира Украйна, стана точно обратното- тя се милитаризира поне 100 пъти повече, отколкото преди войната:)))

    17:27 02.08.2026

  • 52 А ве, късопаметен,

    8 3 Отговор

    До коментар #26 от "В Австралия на плажа":

    Раша ни обяви за вражеска държава.
    Кой поднася съболезнования на врага?!!
    Не си у ред.

    Коментиран от #55, #62

    17:27 02.08.2026

  • 53 Смърфиета

    0 8 Отговор
    Шеф Корнелио Алтиери би я консумирал и кървяща, ама трябва да е проверена.

    17:27 02.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Смърфиета

    1 8 Отговор

    До коментар #52 от "А ве, късопаметен,":

    Днес Иран, а утре Украйна и накрая САЩ и Великобритания.
    Ако не си знаеш кои са ти приятелите после като муха без глава...

    Коментиран от #63

    17:29 02.08.2026

  • 56 "Империята на злото" и

    1 8 Отговор

    До коментар #31 от "Наследниците на Империята на злото":

    "Световен жандарм" ако не знаеш младеж се отнася за САЩ. Винаги така е било в годините! Съвсем ви направиха на пастет май мозъчетата

    Коментиран от #60

    17:30 02.08.2026

  • 57 От какъв зор!

    7 2 Отговор

    До коментар #23 от "арбалета 🎯":

    Чудесно се справят сами. Освен това имаме заявление с резолюция от най-високо ниво, че българи няма да се пращат на фронта.
    Копейки може. Те не са българи.

    17:31 02.08.2026

  • 58 хихи

    7 1 Отговор

    До коментар #27 от "Наблюдател":

    ти ако го видиш на снимка Чайко каква мека кит ка е. типична ватенка 😅😅😅

    17:31 02.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 На кого му пука за лакърдиите

    7 2 Отговор

    До коментар #56 от ""Империята на злото" и":

    на руско зомби.
    Разправяй ги на старата ни шапка.

    17:33 02.08.2026

  • 61 Атентаторите - самоубийци

    6 1 Отговор
    са характерни за ислямистките джихадисти.
    Търсете в Северен Кавказ.
    Не в Украйна.

    Коментиран от #67

    17:34 02.08.2026

  • 62 На теб Русия враг ли ти е?

    2 5 Отговор

    До коментар #52 от "А ве, късопаметен,":

    Я сподели

    Коментиран от #68

    17:34 02.08.2026

  • 63 Нищо не каза

    6 0 Отговор

    До коментар #55 от "Смърфиета":

    На колко бояришника си?

    Коментиран от #98

    17:35 02.08.2026

  • 64 Кастро

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    никога не е казвал такова нещо!

    Не лъжи!

    17:35 02.08.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Ами

    1 7 Отговор

    До коментар #8 от "Ха-ха":

    Мисли логично!
    В окраина минаха 7, 8 или не помня вече колко мобилизации.
    Всички мобилизирани бяха пратени на фронта. Още никой не се е върнал жив.
    От руска страна мобилизирани на фронта няма.
    При размяната на загинали, на 1000 окраинеца връщат има няма 20 руснака.
    Колко жертви според теб е дала окраина и колко е дала Русия?

    Коментиран от #73, #81

    17:38 02.08.2026

  • 67 Мога да ти дам 3 примера

    2 6 Отговор

    До коментар #61 от "Атентаторите - самоубийци":

    На украйнки които са се самовзривили. 2 в Одеса и една в Харков ! И трите са били майки на загинали след принудително мобилизиране на синовете им ! За толкова аз съм чувал а колко са в действителност можем само да гадаем. В случая обаче не е така

    Коментиран от #77

    17:38 02.08.2026

  • 68 На мен обикновените руснаци не са

    6 3 Отговор

    До коментар #62 от "На теб Русия враг ли ти е?":

    Само българските и руските путинци. Русия ни обяви за враг, значи държавата ни е враг.
    Пък и да не забравяме, че в освобождението на България преобладаващата част от войска на императора са били украинци. Плюс други народи.
    И какво следва за теб?
    Няма да си вече путинец ли? Не вярвам. Зомбито си е зомби

    17:39 02.08.2026

  • 69 .,.,.,

    6 1 Отговор
    Татарка,чиито синове са насилствено мобилизирани в руската армия, ликвидирани на фронта и водени безследно изчезнали.Няма тела-няма обезщетение,няма вдовишки.

    17:40 02.08.2026

  • 70 Летец Пешеходец

    6 3 Отговор

    До коментар #40 от "Летец Пешеходец":

    Уточнение- мишената е бил генерал Александър Чайко, главнокомандващ на руските аерокосмически сили. Според руски военни блогъри е отървал кожата, но е възможно да е ранен. Руснаците са абсолютни грандомани. Може ли да наречеш, "колекция" от няколкостотин вехти таралясника, които сами си падат- "аерокосмически сили"?

    17:40 02.08.2026

  • 71 Тъпчооо

    1 3 Отговор

    До коментар #35 от "Защо, да не би ресторантът да е синагога":

    Ти четеш ли въобще какво съм написал? Или там да надраскаш нещо

    17:41 02.08.2026

  • 72 И туй ша е до време,

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "Боци":

    като рухне фронта след някой друг ден, и стигнем до Лвов, и Приднестровието, ша ви питам ка ша стрелят и ша правите атентати. А, и в краварника 11 са отишли при светия дух от един атентат. Та, никой не е застраховане от такъв терор. В Джендермания къщо, за нагличаните да не говорим.

    17:41 02.08.2026

  • 73 Ол1гоффрен ли се роди

    5 0 Отговор

    До коментар #66 от "Ами":

    Или после стана такъв?

    Коментиран от #96

    17:41 02.08.2026

  • 74 няма край

    6 1 Отговор
    Няма край руската мъка. няма.

    17:42 02.08.2026

  • 75 оня с коня

    1 8 Отговор
    Нефелният Путин хал хабер си няма от реалността и си мисле че воюва с Украйна,а всъщност е изправен пред Парите и Оръжията на 50 Държави - всички с по-успешна Икономика от неговата,ОТДЕЛНО е с Армия Терористи.Куриозът обаче е че Тупа топката на принципа "Ден да мине,друг да дойде+ вместо да развее Високо бялото Знаме!

    17:43 02.08.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 На бас, че ако мобилизират

    7 3 Отговор

    До коментар #67 от "Мога да ти дам 3 примера":

    сина ти, ти няма да се взривиш, копей.
    Какъв ти е проблемът, не се разбира.
    Апропо, може ли източник на фейка ти, заглавие, дата и брой?

    17:43 02.08.2026

  • 78 Ами

    0 7 Отговор

    До коментар #40 от "Летец Пешеходец":

    Личи си че си писател, но не и читател :)
    Ти не прочете ли статията преди да напишеш тази глупост?
    Прочети я и след това пиши.

    Коментиран от #93

    17:43 02.08.2026

  • 79 Дон Корлеоне

    5 2 Отговор
    Следващото празненство да го направят в Кремъл за по-сигурно или в бункера на Хаяско.

    17:44 02.08.2026

  • 80 ТАЗИ ВЕЧЕР ДИСКОТЕКАТА В КИИФ

    2 7 Отговор
    Ще е доста интензивна и продължителна.

    17:45 02.08.2026

  • 81 А руснаците какво да кажат

    7 2 Отговор

    До коментар #66 от "Ами":

    като имат поне 5 пъти повече загуби и жертви от Украйна.

    Коментиран от #113

    17:45 02.08.2026

  • 82 На вражеска държава

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "По интересно е":

    не се съчувства. Познай до три пъти кой ни обяви за вражеска.

    Коментиран от #88

    17:46 02.08.2026

  • 83 Русия, Империята на доброто

    2 6 Отговор
    Трябва да победи и да смаже като хлебарка подлият украински нацист-терорист

    17:46 02.08.2026

  • 84 Големия гъъзз

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Пъръпоор пъъррппоор тръц

    17:46 02.08.2026

  • 85 няма край

    4 1 Отговор

    До коментар #76 от "Свинята от кочината са опита да се обади":

    Няма край руския резил. Няма.

    17:46 02.08.2026

  • 86 БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА

    3 5 Отговор
    Чрез подобни провокации, които нямат никакво военно значение. После бандерите ги боли главата.

    17:47 02.08.2026

  • 87 Ъъъ

    1 4 Отговор
    "Той не уточни обаче кой е извършителят на атентата, предадоха ТАСС и Асошиейтед прес, цитирани от БТА."

    Ами аз да уточня тогава... 🤔

    Взривниъе устройства да избухнали в ресторант "Балзи Рос“ в центъра на Москва, когато жена терористка се опитала да атанува ресторанта. По време щурма на силите за сигурност, устройството детонира, убивайки най-малко 5 цивилни и ранявайки 19 други. Според някои източници, в ресторант "Балзи Рос" е бил планиран прием в чест на генерал Александър Чайко - командир на руските Въздушно-космически сили.
    Сред ранените има някои висши руски военни, с някои медии съобщават, че при инцидента са ранени и няколко висши руски военни командири.

    17:47 02.08.2026

  • 88 Тъп наратив, несъстоятелен

    1 4 Отговор

    До коментар #82 от "На вражеска държава":

    Не се излагай !

    Коментиран от #94

    17:47 02.08.2026

  • 89 Когато кремълските нищожества

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "По интересно е":

    се сетят да обявят като жесток акт на тероризъм всекидневните си бомби по граждански обекти в Русия.
    Разкарай се, лицемер!

    17:48 02.08.2026

  • 90 млад русорас

    6 1 Отговор
    довечера ще има пак бангаранга в мацква хихихи

    17:49 02.08.2026

  • 91 ТРОМАТА БОЛНИ БАНДЕРОЛА

    2 3 Отговор
    Са ги пуснали на паша след тази новина. Излезли са от дупката и ръсят простотии из форума. Сус бре.

    17:49 02.08.2026

  • 92 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    2 3 Отговор
    Не разбират, че подобни терористични атаки само им втежняват положението.

    Коментиран от #99

    17:50 02.08.2026

  • 93 Летец Пешеходец

    5 1 Отговор

    До коментар #78 от "Ами":

    Това да не ти е на теб скапаната Русия. България е демократична страна и има свобода на словото. Всеки си пише каквото си иска. Освен това съм направил уточнение. Чети бе, "писател".

    Коментиран от #118

    17:50 02.08.2026

  • 94 Това е факт, който може да се провери,

    3 1 Отговор

    До коментар #88 от "Тъп наратив, несъстоятелен":

    за разлика от твоите фейкове.

    17:50 02.08.2026

  • 95 Джанго

    4 1 Отговор
    Копейка и циганин най-го е страх от кръв и мъгла.

    17:51 02.08.2026

  • 96 Ами

    0 2 Отговор

    До коментар #73 от "Ол1гоффрен ли се роди":

    То се вижда кой, какъв е.
    Твоят случай е за медицински специалист или направо за специализирано заведение.
    Въпреки, че рядко давам съвети без да са ми ги искали,
    съветът ми е да се обърнеш към медицински специалист.

    17:51 02.08.2026

  • 97 МО НА РУСИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА

    2 5 Отговор
    Нацизма и БАНДЕРИЗМА са опасни за вашето здраве.

    17:52 02.08.2026

  • 98 Смърфиета

    1 4 Отговор

    До коментар #63 от "Нищо не каза":

    И какво ще ти помогне, ако ти дам отговора?
    Ще ти налее ли нещо в чутурата?

    17:52 02.08.2026

  • 99 Какво по-тежко положение от това

    4 0 Отговор

    До коментар #92 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    да си във война, нападнат от откачен агресор? Мир ли? Руски Мир? ЗабравИ!

    Коментиран от #105

    17:53 02.08.2026

  • 100 ДУМБА ЛУМБА ЩЕ ИМА

    1 4 Отговор
    Пазете паметниците на Бандера, че става лошо.

    Коментиран от #103, #104

    17:53 02.08.2026

  • 101 Смърфиета

    1 3 Отговор

    До коментар #31 от "Наследниците на Империята на злото":

    Да, ма едната се подобрява, а другата – никога.

    17:54 02.08.2026

  • 102 Може но не си струва да се занимавам

    1 3 Отговор
    с подобни на теб зомбита. Сигурен съм че и сам можеш да ги откриеш в нета на руски или на украйнски руски език. Нещо там пиши "теракт в Одессе" и чети ....

    17:54 02.08.2026

  • 103 Бандера беше путинист

    1 3 Отговор

    До коментар #100 от "ДУМБА ЛУМБА ЩЕ ИМА":

    Не ни пука.

    17:54 02.08.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    2 3 Отговор

    До коментар #99 от "Какво по-тежко положение от това":

    Един еврей наркоман ги лъже и ги праща на фронта да умират за британските интереси. Затова половината малко по-умни избягаха.

    17:55 02.08.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Ясно, руски фейкове

    3 1 Отговор
    А другите два? Гласът на Москва.
    Разкарай се.

    17:56 02.08.2026

  • 108 НАБЛЮДАТЕЛ

    0 2 Отговор
    Днес в тубата имаше клип как се бият за бензин на една от малкото останали бензиностанции в кииф. Слава!

    17:57 02.08.2026

  • 109 Наследниците на Империята на злото

    2 1 Отговор
    Цар Путин Велики започва безсмислена война, народът се кланя и подчинява както са го приучили от крепостничеството още, отсреща другите по липса на традиции като държава, изровили някакви съюзници на нацистите за национални герои. Жалко само за жертвите.

    17:58 02.08.2026

  • 110 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    3 2 Отговор
    умират по окопите за тоя дето духа хихихи

    17:58 02.08.2026

  • 111 А В ОДЕСА

    1 2 Отговор
    Вече нямало пристанище. Британските кораби обръщат обратно.

    17:59 02.08.2026

  • 112 русотролея

    3 0 Отговор
    няма край мъката на русотролея

    17:59 02.08.2026

  • 113 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #81 от "А руснаците какво да кажат":

    В пропагандата или в някоя електронна игра може и да е така, но в реалността ...

    17:59 02.08.2026

  • 114 Другари

    4 0 Отговор
    Това на снимката не е ли китайски масквич.

    18:01 02.08.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 МЕСНО ИМ БЕШЕ НА БАНДЕРИТЕ

    1 4 Отговор
    Като бомбардираха със нацистките батальони мирните жители в Луганск и Донецк. После обаче руснаците бързо им отвинтиха главите.

    18:02 02.08.2026

  • 117 стар пандизчия

    2 1 Отговор
    Отп ме свалате бре(115) я нема да бомбим Пут.. неговите ора ше.

    18:03 02.08.2026

  • 118 Ами

    0 4 Отговор

    До коментар #93 от "Летец Пешеходец":

    Вероятно си пропуснал написаното най-долу в статията.
    Ще ти го напиша пак. Дано го прочетеш.
    "Снощи в ресторант на Кудринския площад в центъра на Москва избухна самоделно взривно устройство. Жена се е опитала да внесе бомбата в ресторанта, но е била спряна от охранител. В резултат са загинали те двамата, както и един от клиентите на заведението, а 21 души бяха ранени."

    Коментиран от #128

    18:03 02.08.2026

  • 119 Искаме си руската телевизия нищожества

    1 4 Отговор
    И Ну заяц погади .... алйооо Радев пускаи ТВ -то щото много почна да ни дразниш

    Коментиран от #122

    18:04 02.08.2026

  • 120 ВИКТОРИЯ НЮЛАНД

    1 4 Отговор
    Трябваше да докарам повече снайперисти на майдана. Жадна съм за кръв.

    18:04 02.08.2026

  • 121 няма край

    4 0 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма.

    18:06 02.08.2026

  • 122 Не ви ли стига

    4 1 Отговор

    До коментар #119 от "Искаме си руската телевизия нищожества":

    досегашната руска дезинформация!
    Странно, аз ловя 6 руски канала по кабелната.
    По нета не става. Нямат нет.

    18:06 02.08.2026

  • 123 То руски не знае, то български не знае

    3 2 Отговор
    малко лингиш научило и взело да умува Ауууу

    18:07 02.08.2026

  • 124 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    1 3 Отговор
    Е тотален крах. Избива на елементарен тероризъм.

    18:07 02.08.2026

  • 125 Никой

    1 0 Отговор
    По време на война няма правила между воюващите страни . Сега се сетихте да ревете . Тероризъм е тогава когато на територията няма военни действия . Тероризма не е военна стратегия . Тероризма не завладява територии по военен начин . Тероризма завладява мисленето защото не може да овладее пространството . Стига празнословие от умници .

    18:09 02.08.2026

  • 126 Ясна работата

    1 2 Отговор
    Ще трябва пак да пълним Беляне с нацисти

    18:10 02.08.2026

  • 127 БАНДЕРНАЦИСТИТЕ

    0 1 Отговор
    Мислят си, че с тероризъм ще превземат Крим, а ще постигнат само денацификация.

    Коментиран от #129

    18:10 02.08.2026

  • 128 Жалко, че единият убит е

    2 0 Отговор

    До коментар #118 от "Ами":

    бил Чайко, а другите 21 ранени – родата му.
    Съболезнования!

    18:10 02.08.2026

  • 129 Я, Крим не беше ли денафициран

    2 0 Отговор

    До коментар #127 от "БАНДЕРНАЦИСТИТЕ":

    още 2014 г.? Ти бавно ли се развиваш? Или късно загряваш?

    18:12 02.08.2026

  • 130 Спасил се е Св ин ята

    1 0 Отговор
    Следващият път ще го сготвят

    18:14 02.08.2026

  • 131 Ееее...стига де...!

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Колко пъти ще го повтаряш това...?!
    И влязох в Гугъл...-
    Такава мисъл на Фидел Кастро-
    НЯМА...!!!!!!???

    18:15 02.08.2026

  • 132 Доволен съм !

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Всеки ден трябва да има подобни новини от тероРусия.

    18:17 02.08.2026

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