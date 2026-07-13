Люис Хамилтън: Симулаторът на Ferrari ни даде грешни настройки

Люис Хамилтън се надява да запише първата си победа на емблематичната писта „Спа“ от две години насам. През 2024 година седемкратният световен шампион спечели последното си състезание за екипа на Мерцедес именно в Белгия, възползвайки се от дисквалификацията на своя съотборник Джордж Ръсел. Сега британецът си е поставил ясна цел да покаже много по-добро ниво по време на предстоящия състезателен уикенд, след като не успя да се възползва максимално от възможностите си на „Силвърстоун“.

Отборът на Ferrari се утвърди като основна заплаха за лидера Мерцедес в първите девет старта от кампанията. Хамилтън изрази сериозна увереност, че болидът SF-26 притежава нужния потенциал да продължи силното си представяне в Ардените. В момента Скудерията се намира на втора позиция при конструкторите с актив от 255 точки, изоставайки със 78 от лидера. При пилотите Люис заема третото място в подреждането със 147 пункта. Успехът на Шарл Леклер и качването на Хамилтън на подиума в последното състезание маркираха втора победа за италианския тим в рамките на последните три уикенда, което потвърждава отличната форма на отбора.

Предстоящото предизвикателство в Белгия обаче ще изисква съвсем различен подход, като колоната се подготвя за сериозни изпитания, свързани с мощността на двигателите. Дългото 7.004 км трасе изисква огромна аеродинамична ефективност, а скоростите по правата „Кемъл“ редовно преминават границата от 330 км/ч. Този сектор е и най-удобното място за атаки, което поставя Мерцедес в леко предимство заради традиционно силното им представяне в максималната скорост тази година. Поради тази причина Ferrari ще разчита изключително много на последните си аеродинамични новости, за да компенсира евентуални дефицити на мощност.

Въпреки трудностите, Хамилтън остава оптимист за представянето на Скудерията и разкри интересни подробности около работата в бокса. „Спа. Искам да кажа, че досега наистина постигаме страхотен напредък. Това, което ми дава увереност, е, че преди „Силвърстоун“ симулаторът показваше, че трябва да започнем с много по-различни настройки, но моите инженери и аз решихме да се придържаме към посоката, в която обикновено вървим. Шарл започна по начина, който симулаторът препоръчваше, но в крайна сметка моята философия и посоката, която поех, се оказаха правилните, и той премина към тях. Хубаво е да видя, че посоката, за която настоявах, се отплаща и че просто трябва да продължим да правим промени и да натискаме. Трябва да продължим да носим подобрения. На „Спа“ ще има дълги прави, но в крайна сметка аз трябва да свърша по-добра работа, отколкото на „Силвърстоун“, коментира опитният състезател.