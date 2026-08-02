Опасна бактерия в Черно море

Климатичните промени и повишаването на температурата на морските води през последните години оказват влияние върху морската екосистема и създават условия за развитието на различни микроорганизми и бактерии. Сред тях е Вибрио вълнификус – добре позната на специалистите бактерия, която може да причини тежки инфекции при определени обстоятелства, съобщава NOVA NEWS.

Бактерията не е нова за микробиолозите в страните около Черно море и Средиземноморието. Тя е естествен обитател на крайбрежните води и се среща най-често в зони, където се смесват солена и сладка вода. „Предпочита вода, която не е толкова солена, и основно местообитания, където има граница между солена и сладка вода, каквито има много в нашия регион. Поради тази причина вече за трети или четвърти път се открива в клинични проби”, обясни началникът на микробиологичната лаборатория в УМБАЛ Бургас д-р Калина Цанкова.

Специалистите уточняват, че Вибрио вълнификус не може да проникне през здрава кожа. Опасността идва, когато бактерията попадне в открита рана или друга кожна лезия.

През 2024 и 2025 г. бактерията причинява тежки инфекции при няколко души в област Бургаска, като трима от тях са починали. В УМБАЛ Бургас обаче лекарите успяват да спасят жена, приета с агресивната инфекция. „Жената, която успяхме да спасим, беше с риск за крайник. Следващата година имахме случай на жена, която разви сепсис и не успяхме да я спасим. Тя дойде на третия ден от инфекцията, което е почти несъвместимо с живота”, разказа д-р Цанкова.

Заради тежкото си действие бактерията често е наричана „човекоядец”. Името идва от способността ѝ бързо да уврежда тъканите, когато попадне в организма през рана.

Такива могат да бъдат дори малки наранявания като одраскване, порязване, прясна татуировка или раничка след козметична процедура като маникюр и педикюр. „Когато навлезе в кожна лезия, обикновено на долен крайник, и пациентът има придружаващи заболявания – например нарушено кръвообращение, диабет или други проблеми, свързани с кръвотока, бактерията намира добра среда за развитие”, обясни д-р Цанкова.

По думите ѝ инфекцията може да се развие изключително бързо. „Започва много бърз некротичен разпад на тъканите. Затова се нарича „човекоядец”. В рамките на часове може да се развие тежък некротичен процес, който буквално разрушава меките тъкани”, допълни специалистът.

В област Варна няма регистрирани случаи на заразени с Вибрио вълнификус. Здравните власти в Бургас обаче призовават за повишено внимание, добра хигиена и спазване на мерките за безопасност при влизане във водата. „Това е микроорганизъм, който нормално живее в тези води. При влизане с рана или прясна татуировка може да се създадат условия за проникване на различни микроорганизми и да се предизвика възпаление, а понякога и по-тежки усложнения”, каза заместник-директорът на РЗИ - Бургас д-р Марияна Кофинова.