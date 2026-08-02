Опасна бактерия в Черно море

Климатичните промени и повишаването на температурата на морските води през последните години оказват влияние върху морската екосистема и създават условия за развитието на различни микроорганизми и бактерии. Сред тях е Вибрио вълнификус – добре позната на специалистите бактерия, която може да причини тежки инфекции при определени обстоятелства, съобщава NOVA NEWS.
Бактерията не е нова за микробиолозите в страните около Черно море и Средиземноморието. Тя е естествен обитател на крайбрежните води и се среща най-често в зони, където се смесват солена и сладка вода. „Предпочита вода, която не е толкова солена, и основно местообитания, където има граница между солена и сладка вода, каквито има много в нашия регион. Поради тази причина вече за трети или четвърти път се открива в клинични проби”, обясни началникът на микробиологичната лаборатория в УМБАЛ Бургас д-р Калина Цанкова.
Специалистите уточняват, че Вибрио вълнификус не може да проникне през здрава кожа. Опасността идва, когато бактерията попадне в открита рана или друга кожна лезия.
През 2024 и 2025 г. бактерията причинява тежки инфекции при няколко души в област Бургаска, като трима от тях са починали. В УМБАЛ Бургас обаче лекарите успяват да спасят жена, приета с агресивната инфекция. „Жената, която успяхме да спасим, беше с риск за крайник. Следващата година имахме случай на жена, която разви сепсис и не успяхме да я спасим. Тя дойде на третия ден от инфекцията, което е почти несъвместимо с живота”, разказа д-р Цанкова.
Заради тежкото си действие бактерията често е наричана „човекоядец”. Името идва от способността ѝ бързо да уврежда тъканите, когато попадне в организма през рана.
Такива могат да бъдат дори малки наранявания като одраскване, порязване, прясна татуировка или раничка след козметична процедура като маникюр и педикюр. „Когато навлезе в кожна лезия, обикновено на долен крайник, и пациентът има придружаващи заболявания – например нарушено кръвообращение, диабет или други проблеми, свързани с кръвотока, бактерията намира добра среда за развитие”, обясни д-р Цанкова.
По думите ѝ инфекцията може да се развие изключително бързо. „Започва много бърз некротичен разпад на тъканите. Затова се нарича „човекоядец”. В рамките на часове може да се развие тежък некротичен процес, който буквално разрушава меките тъкани”, допълни специалистът.
В област Варна няма регистрирани случаи на заразени с Вибрио вълнификус. Здравните власти в Бургас обаче призовават за повишено внимание, добра хигиена и спазване на мерките за безопасност при влизане във водата. „Това е микроорганизъм, който нормално живее в тези води. При влизане с рана или прясна татуировка може да се създадат условия за проникване на различни микроорганизми и да се предизвика възпаление, а понякога и по-тежки усложнения”, каза заместник-директорът на РЗИ - Бургас д-р Марияна Кофинова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не била нова, а кое е новото
17:15 02.08.2026
2 Пустиня(к)
17:19 02.08.2026
3 Робот
17:25 02.08.2026
4 оня с коня
17:27 02.08.2026
5 Пич
17:32 02.08.2026
6 Невена
Не се къпете, при ранички по тялото, мийте се старателно след къпане и гледайте да не гълтате морска вода. Заболявания и операции на очи, уши без къпане. За децата и бабите, просто не ги къпете! През август, водата ще се качи температурно с 2-3 градуса, идеално за бактерията! Пазете се сами, а това е най-доброто!
17:39 02.08.2026
7 Явор
Коментиран от #10
17:44 02.08.2026
8 Явор
Не боледувайте!
Коментиран от #11
17:47 02.08.2026
9 Юпитер
17:50 02.08.2026
10 ти си по-голяма бактерия
До коментар #7 от "Явор":от тази в черно море ако може като отидеш на любимото си кенефоморие да не се връщаш в българия !!! колкото повече бактерии като теб извън бг толкова по-чиста държава ще имаме айде събирай багажа и към тоалетните в англия …
17:54 02.08.2026
11 Хи хи
До коментар #8 от "Явор":Ние сме ти опаковали пресни лъна , ще ги намериш в магазина от който пазариш !!
17:55 02.08.2026
12 Исторически парк
17:58 02.08.2026
13 Лекар
17:59 02.08.2026
14 Бойко Българоубиец
18:00 02.08.2026
15 Германец
18:02 02.08.2026
16 Цвете
18:02 02.08.2026
17 Явор
В Гърция съм друже, от 1.07.,тази година.
Ще са прибера за първия учебен ден 15. 09.
С две по 1500 евро, месечно, можем да си го позволим!, Не се коркай и пии преварена вода! Бъди здрав! Спестявай!
18:11 02.08.2026
18 Янко
18:12 02.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Вибрио вулнификус,
НЕ Е ФЕКАЛНА БАКТЕРИЯ.
Напротив, среща се в местности, където прясна сладководна вода се смесва с морска вода.
Това по Черноморието да речните устия, където са най красивите плажове - пясъчните коси на Велека, Силистар, Бутамята, Поморийската коса и на още много други по малки реки - например в Обзор и Бяла, на север- Камчия и т.н.
Широко разпространени са бактериите от род Вибрио. Освен през кожни и ЛИГАВИЧНИ рани, могат да попаднат и през устата и предизвикват тежки диарии с кръв.
Има ги и по Средиземноморието.
Развиват се в топли води. Ако водата е студена не са активни.
Коментиран от #23
18:14 02.08.2026
21 Явор
Коментара е същият, като при палячото от 11.
Гледай от многото злоба, да не захапеш задните си части, че тогава бактерията със сигурност ще ти влезне трайно отзад!
18:17 02.08.2026
22 Йончо
Коментиран от #25
18:19 02.08.2026
23 продължение
До коментар #20 от "Вибрио вулнификус,":Освен тежка ранева инфекция, Вибрио попадат и в кръвта и настъпва тежък сепсис с увреда на всички вътрешни органи.
Настъпилата тежка многоорганна недостатъчност всъщност е причината за смърт.
18:19 02.08.2026
24 Явор
Страшно съвпадение 10,точно от 10 години не съм ходил на родното Лайноморие!
Там не е за голтаци, дето ходят през час до магазина за твой те ла... ни продукти!
Бъди здрав!
18:22 02.08.2026
25 Пълна глупост.
До коментар #22 от "Йончо":От тази инфекция вече умряха хора!
Лечението е трудно и скъпо, изисква МНОЖЕСТВО ОПЕРАТИВНИ НАМЕСИ, антибиотични комбинации във високи дози и задължително РЕАНИМАЦИЯ с поддръжка на основните жизнени системи.
Пациентите, които преживяват, прекарват месец в болница. После им предстоят и редица пластични намеси.
18:23 02.08.2026
26 Факт
18:25 02.08.2026
27 Бат Наско
18:26 02.08.2026