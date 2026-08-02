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Опасна бактерия в Черно море

Опасна бактерия в Черно море

2 Август, 2026 17:10 2 077 27

  • бактерия-
  • черно море-
  • вибрио вълнификус

Как да се предпазим от Вибрио вълнификус

Опасна бактерия в Черно море - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Климатичните промени и повишаването на температурата на морските води през последните години оказват влияние върху морската екосистема и създават условия за развитието на различни микроорганизми и бактерии. Сред тях е Вибрио вълнификус – добре позната на специалистите бактерия, която може да причини тежки инфекции при определени обстоятелства, съобщава NOVA NEWS.

Бактерията не е нова за микробиолозите в страните около Черно море и Средиземноморието. Тя е естествен обитател на крайбрежните води и се среща най-често в зони, където се смесват солена и сладка вода. „Предпочита вода, която не е толкова солена, и основно местообитания, където има граница между солена и сладка вода, каквито има много в нашия регион. Поради тази причина вече за трети или четвърти път се открива в клинични проби”, обясни началникът на микробиологичната лаборатория в УМБАЛ Бургас д-р Калина Цанкова.

Специалистите уточняват, че Вибрио вълнификус не може да проникне през здрава кожа. Опасността идва, когато бактерията попадне в открита рана или друга кожна лезия.

През 2024 и 2025 г. бактерията причинява тежки инфекции при няколко души в област Бургаска, като трима от тях са починали. В УМБАЛ Бургас обаче лекарите успяват да спасят жена, приета с агресивната инфекция. „Жената, която успяхме да спасим, беше с риск за крайник. Следващата година имахме случай на жена, която разви сепсис и не успяхме да я спасим. Тя дойде на третия ден от инфекцията, което е почти несъвместимо с живота”, разказа д-р Цанкова.

Заради тежкото си действие бактерията често е наричана „човекоядец”. Името идва от способността ѝ бързо да уврежда тъканите, когато попадне в организма през рана.

Такива могат да бъдат дори малки наранявания като одраскване, порязване, прясна татуировка или раничка след козметична процедура като маникюр и педикюр. „Когато навлезе в кожна лезия, обикновено на долен крайник, и пациентът има придружаващи заболявания – например нарушено кръвообращение, диабет или други проблеми, свързани с кръвотока, бактерията намира добра среда за развитие”, обясни д-р Цанкова.

По думите ѝ инфекцията може да се развие изключително бързо. „Започва много бърз некротичен разпад на тъканите. Затова се нарича „човекоядец”. В рамките на часове може да се развие тежък некротичен процес, който буквално разрушава меките тъкани”, допълни специалистът.

В област Варна няма регистрирани случаи на заразени с Вибрио вълнификус. Здравните власти в Бургас обаче призовават за повишено внимание, добра хигиена и спазване на мерките за безопасност при влизане във водата. „Това е микроорганизъм, който нормално живее в тези води. При влизане с рана или прясна татуировка може да се създадат условия за проникване на различни микроорганизми и да се предизвика възпаление, а понякога и по-тежки усложнения”, каза заместник-директорът на РЗИ - Бургас д-р Марияна Кофинова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не била нова, а кое е новото

    14 1 Отговор
    В Лозенец е най-разпространена. Тоалетната хартия не стига. Повишени температурите на водата, неадекватни. Това лято е нормално и няма с какво да ни отвличат вниманието.

    17:15 02.08.2026

  • 2 Пустиня(к)

    18 2 Отговор
    И у Банкя има един опасен бацил, ега го ликвидират, да не бастиса ората.

    17:19 02.08.2026

  • 3 Робот

    13 3 Отговор
    Тази бактерия няма никакъв шанс..! Българите са вече химическа нация , първо хранителните вериги ги тровят с неорганична храна после аптеките притъпяват и заличават болката , това ги имунизира срещу бактерии , чума и бяс..! Всичко е ок..

    17:25 02.08.2026

  • 4 оня с коня

    3 5 Отговор
    Нормално е всяко животно като се обижда,малтретира и псува "на майка" да реагира адекватно и да дере и хапе.Затова и ако се подходи към Бактерията Доброжелателно,тя ще отвърне със същото и дори може да ви стане приятел.

    17:27 02.08.2026

  • 5 Пич

    10 1 Отговор
    Съсипаха го това море с такива малоумни публикации!!! Има и мръсни плажове, но има и такива със страхотна вода, но така е навсякъде по света!!! Нищо различно!!!

    17:32 02.08.2026

  • 6 Невена

    7 2 Отговор
    За всичко което ви пеят и говорят за бактерията е мижи да те лажем!
    Не се къпете, при ранички по тялото, мийте се старателно след къпане и гледайте да не гълтате морска вода. Заболявания и операции на очи, уши без къпане. За децата и бабите, просто не ги къпете! През август, водата ще се качи температурно с 2-3 градуса, идеално за бактерията! Пазете се сами, а това е най-доброто!

    17:39 02.08.2026

  • 7 Явор

    10 6 Отговор
    Най-точното заглавие и средство срещу бактерията - просто не ходете на българското Лайноморие! През август, това е чисто самобийство!!!

    Коментиран от #10

    17:44 02.08.2026

  • 8 Явор

    8 6 Отговор
    Най-точното заглавие и средство срещу бактерията - просто не ходете на българското Лайноморие! През август, това е чисто самоубийство!!!Бъдете здрави!Пазете се!
    Не боледувайте!

    Коментиран от #11

    17:47 02.08.2026

  • 9 Юпитер

    4 2 Отговор
    Живота на планетата Земя не е лесен и безопасен. Човека е най-голямата грешка при възникването на живота на планетата. Планетата Земя е много по-сурова и ненадеждна от всички други познати ни планети.

    17:50 02.08.2026

  • 10 ти си по-голяма бактерия

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Явор":

    от тази в черно море ако може като отидеш на любимото си кенефоморие да не се връщаш в българия !!! колкото повече бактерии като теб извън бг толкова по-чиста държава ще имаме айде събирай багажа и към тоалетните в англия …

    17:54 02.08.2026

  • 11 Хи хи

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Явор":

    Ние сме ти опаковали пресни лъна , ще ги намериш в магазина от който пазариш !!

    17:55 02.08.2026

  • 12 Исторически парк

    5 0 Отговор
    Тотален геноцид на туристите

    17:58 02.08.2026

  • 13 Лекар

    5 2 Отговор
    Тази бактерия живее само във феклии нищо чудно, че я има масово по 💩морието

    17:59 02.08.2026

  • 14 Бойко Българоубиец

    4 0 Отговор
    Аз па съм Най-големият паразит на Балканите 😉😘😈💩

    18:00 02.08.2026

  • 15 Германец

    4 0 Отговор
    В България живеят 6 милиона бактерии от подвида булгарикус-крадлари 💩

    18:02 02.08.2026

  • 16 Цвете

    2 3 Отговор
    ДОСТА ПЛАШЕЩО.ДО СЕГА НЯКОЙ СПЕЦИАЛИСТ КОМЕНТИРАЛ ЛИ Е, ЗАЩОТО Е ЧУВАМ ЗА ПЪРВИ ПЪТ? 🚑

    18:02 02.08.2026

  • 17 Явор

    2 0 Отговор
    До 11.
    В Гърция съм друже, от 1.07.,тази година.
    Ще са прибера за първия учебен ден 15. 09.
    С две по 1500 евро, месечно, можем да си го позволим!, Не се коркай и пии преварена вода! Бъди здрав! Спестявай!

    18:11 02.08.2026

  • 18 Янко

    3 2 Отговор
    Във Варна няма страшно за тази бактерия защото стария кмет Портних от шайката герб я нахрани с фекалии и сега всичко е точно

    18:12 02.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Вибрио вулнификус,

    4 0 Отговор
    а не вЪлнификус- идва от латински- вулнус = рана.

    НЕ Е ФЕКАЛНА БАКТЕРИЯ.
    Напротив, среща се в местности, където прясна сладководна вода се смесва с морска вода.
    Това по Черноморието да речните устия, където са най красивите плажове - пясъчните коси на Велека, Силистар, Бутамята, Поморийската коса и на още много други по малки реки - например в Обзор и Бяла, на север- Камчия и т.н.

    Широко разпространени са бактериите от род Вибрио. Освен през кожни и ЛИГАВИЧНИ рани, могат да попаднат и през устата и предизвикват тежки диарии с кръв.
    Има ги и по Средиземноморието.
    Развиват се в топли води. Ако водата е студена не са активни.

    Коментиран от #23

    18:14 02.08.2026

  • 21 Явор

    2 0 Отговор
    До 7.
    Коментара е същият, като при палячото от 11.
    Гледай от многото злоба, да не захапеш задните си части, че тогава бактерията със сигурност ще ти влезне трайно отзад!

    18:17 02.08.2026

  • 22 Йончо

    1 2 Отговор
    Платена статия.

    Коментиран от #25

    18:19 02.08.2026

  • 23 продължение

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Вибрио вулнификус,":

    Освен тежка ранева инфекция, Вибрио попадат и в кръвта и настъпва тежък сепсис с увреда на всички вътрешни органи.
    Настъпилата тежка многоорганна недостатъчност всъщност е причината за смърт.

    18:19 02.08.2026

  • 24 Явор

    1 0 Отговор
    До 10.
    Страшно съвпадение 10,точно от 10 години не съм ходил на родното Лайноморие!
    Там не е за голтаци, дето ходят през час до магазина за твой те ла... ни продукти!
    Бъди здрав!

    18:22 02.08.2026

  • 25 Пълна глупост.

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Йончо":

    От тази инфекция вече умряха хора!

    Лечението е трудно и скъпо, изисква МНОЖЕСТВО ОПЕРАТИВНИ НАМЕСИ, антибиотични комбинации във високи дози и задължително РЕАНИМАЦИЯ с поддръжка на основните жизнени системи.

    Пациентите, които преживяват, прекарват месец в болница. После им предстоят и редица пластични намеси.

    18:23 02.08.2026

  • 26 Факт

    1 0 Отговор
    От американските лаборатории в украйна

    18:25 02.08.2026

  • 27 Бат Наско

    0 0 Отговор
    Не се къпете там където се вливат реки.Те и без това са фекалки.

    18:26 02.08.2026

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