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Треска за злато в България: Къде и как ентусиасти пресяват реките за бързо богатство

Треска за злато в България: Къде и как ентусиасти пресяват реките за бързо богатство

2 Август, 2026 16:43 1 747 16

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Всичко за законността, необходимото оборудване, актуалните цени и скритите находища по родните речни корита

Треска за злато в България: Къде и как ентусиасти пресяват реките за бързо богатство - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Стотици българи прекарват уикендите си нагазили в хладните речни води, увлечени от модерната „треска за злато“. Това, което в миналото е било препитание, днес е едно от най-бързо развиващите се хобита у нас. Според данни на Българската асоциация на търсачите на самородно злато и метеорити (БАТСЗМ), хиляди ентусиасти редовно излизат с легени и драги по поречията, надявайки се на големия удар. Доколко обаче е доходно това занимание, колко струва стартът в хобито и къде са най-богатите златни наноси в България към днешна дата?

Топ локации: Къде у нас реките крият злато?

България се нарежда сред най-богатите на разсипно злато територии в Европа. Ерозията непрекъснато свлича микроскопични частици от златните жили в планините и ги натрупва в речните наноси. Най-популярните дестинации за златотърсачите включват:

  • Източните Родопи: Районът около река Арда и нейните притоци (Крумовица и Върбица) се смята за най-богатия регион у нас.
  • Северозападна България: Река Огоста, заедно с притоците Дългоделска Огоста, Златица и Чипровска река, привлича стотици ентусиасти всеки месец.
  • Централна България: Река Осъм (особено в района на Севлиево) и река Росица крият сериозен потенциал.
  • Витошкият регион: Река Палакария също е сред редовно претърсваните локации от софийските любители.

Имат ли успехи ентусиастите?

Повечето практикуващи споделят в специализираните платформи, че дейността е по-скоро форма на активен туризъм и хоби, отколкото сигурен начин за забогатяване. За един ден средностатистическият златотърсач успява да промие между няколко десети от грама до половин грам златен прах (т.нар. златинки).

Треска за злато в България: Къде и как ентусиасти пресяват реките за бързо богатство
Снимкa: Shutterstock

Понякога обаче късметът се усмихва на упоритите. При добри геоложки познания – например промиване в цепки на скали или под големи речни завои – могат да бъдат открити и по-едри самородни късове. Въпреки това, за да се натрупат сериозни количества, се изискват стотици часове тежък физически труд.

Какво оборудване е необходимо и колко струва? (Актуални цени към 2026 г.)

Първоначалната инвестиция за навлизане в хобито не е висока и е напълно достъпна. Пазарът в България вече предлага специализирани магазини, където цените на базовото оборудване варират според качеството:

  • Златотърсачески леген (тава): Основният инструмент от пластмаса със специални канали за улавяне на тежкия златен прах. Цена: 13 – 30 евро.
  • Сита и лопати: Използват се за отсяване на едрите камъни от речния чакъл преди промиване. Цена: 15 – 35 евро.
  • Улей (драга) за промиване: Преносимо съоръжение, което се поставя в речното течение. Водата сама отмива леките материали, а златото остава в гумените стелки. Цена: 60 – 175 евро.
  • Водоустойчива екипировка: Гащеризони (уейдърси) и гумени ботуши за часовете, прекарани в студената вода. Цена: 40 – 100 евро.
  • Металдетектор: Специализираните импулсни апарати за злато са по-скъпи, но помагат за откриване на по-едри късове по сухите тераси. Цена: 300 – 1300 евро.

Законно ли е да пресяваме речните корита?

Ръчното промиване на самородно злато в България е напълно законно. Според чл. 2, ал. 2, т. 2 от родния Закон за подземните богатства (ЗПБ), разпоредбите и рестрикциите на закона не се прилагат за дейности, свързани с „добив на злато от руслата на реките чрез ръчно промиване“.

Това означава, че не се изискват специални разрешителни, концесии или лицензи, стига да се спазват следните три златни правила:

  • Без тежка техника: Абсолютно забранено е използването на багери, фадроми или промишлени помпи. Допустими са единствено ръчни инструменти и малки любителски драги.
  • Забранени зони: Не се разрешава промиване на територията на национални и природни паркове, резервати, както и в непосредствена близост до хидротехнически съоръжения (мостове, язовирни стени).
  • Опазване на околната среда: Търсачите са длъжни да не замърсяват водата и да не изземват наносни материали в индустриални количества.

Занимаващите се с металдетекция обаче трябва да бъдат внимателни да не навлизат в границите на регистрирани археологически паметници на културата, което е престъпление по Наказателния кодекс.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как

    9 2 Отговор
    къде ? В Перловската река !

    16:48 02.08.2026

  • 2 намериш ли стара парички, се наказва

    12 1 Отговор
    хванат ли те с метал детектор и то от по-скъпите те регистрират във полицията като иманяр!

    Коментиран от #6

    16:53 02.08.2026

  • 3 хехе

    11 1 Отговор
    Само дето според местните феодали всичко им пренадлежи и ако те надушат пращат биячите си и ти прибират всичко.

    Коментиран от #10

    16:53 02.08.2026

  • 4 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Водна помпа с голям дебит да смуче яко пясък и каманяк от дъното и една ИЖовка 12 калибър

    16:53 02.08.2026

  • 5 злато

    26 0 Отговор
    Ако потърсите в една градина с магнолии направо кюлчета ще намерите !!

    16:57 02.08.2026

  • 6 хаха

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "намериш ли стара парички, се наказва":

    "регистрация" без никакви доказтелства е допълнителен доход.

    Без проблем ще се спечели делото.

    Коментиран от #11

    16:59 02.08.2026

  • 7 ПазарЖик

    8 2 Отговор
    Няма да свършат балъците в тази държава никога!

    17:02 02.08.2026

  • 8 Ооо

    17 0 Отговор
    В Банкя, там има мноооого злато във вид на кюлчета....

    17:04 02.08.2026

  • 9 икономическа милиция защо спи?

    3 4 Отговор
    защо работят без лиценз и разрешително?

    обадете се спешно в НАП

    задължително ЛИЦЕНЗ, РАЗРЕШИТЕЛНО + ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ И ДА СИ ПЛАЩАТ ОСИГУРОВКИТЕ КАТО РАБОТЕЩИ НА 8 ЧАСА

    17:05 02.08.2026

  • 10 и на плажа вече не дават да търсиш

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    същото е и по плажовете, не може както едно време нощем да обикаляш с метал детектора по плажа

    идват мутрите и ти прибират всичко и малко бой ядеш

    17:07 02.08.2026

  • 11 абе купи си нещо скъпо па тогава пиши

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "хаха":

    в масивите на милицията няма кои да ти разреши да се ровиш и да знаеш че имаш регистрация макар и да е официална

    нямаш си метал детектор за да знаеш че видят ли те шапкарите и веднага те задържат с уреда докато не ти направят регистрация като иманяр

    после те пущат но вече си регистриран!!!!

    ако ли нещо случайно си намерил и е по джобовете ти го конфискуват

    продаването на намерените парички също е голям проблем , макар че си ги намерил не си ги откраднал.. не се водят твоя собственост ха ха ха

    Коментиран от #13

    17:10 02.08.2026

  • 12 Преди 90 те години

    3 0 Отговор
    Един тока забогатя
    Прехвърляше тонове
    Накрая вече го няма..
    Живот

    17:14 02.08.2026

  • 13 хаха

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "абе купи си нещо скъпо па тогава пиши":

    Кой говори за "парички" бе пълен полудиот.

    Достъпът до масивите на мвр не е никакъв проблем. Като трябва и метал детектор ще купя и ще се разхождам с него пред милицЮнерите. ХАХАХА

    Сигурен допълнителен доход.

    17:14 02.08.2026

  • 14 Студопор

    4 4 Отговор
    Вместо да се хванат да отидат на работа...

    Коментиран от #16

    17:27 02.08.2026

  • 15 Боко Престъпникът

    6 0 Отговор
    Наивници, златото се събира по съвсеееем друг начин.😎

    17:32 02.08.2026

  • 16 Каква работа?

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Студопор":

    Напоследък се хващам, че имам повече пари като не ходя на работа.😯

    17:36 02.08.2026