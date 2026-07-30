Шефът на Mazda потвърди, че и Miata ще се задвижва изцяло на ток

В продължение на години Mazda поддържаше изключително предпазлива, почти скептична позиция по отношение на пълната електрификация на най-ценените си модели. В крайна сметка обаче, главният изпълнителен директор на компанията, Масахиро Моро, разкри интересна новина в откровено интервю за германското списание „auto motor und sport“.

Висшият мениджър потвърди, че петото поколение на роудстъра, известно вътрешно под кода NE и чийто дебют е планиран не по-рано от 2028 година, се проектира с голямо внимание за един свят, в който двигателите с вътрешно горене може би вече няма да са жизнеспособни. Макар марката да направи донякъде колеблив дебют на европейския пазар на електромобили, затягащите се глобални регулации за емисиите не чакат никого, което налага изцяло ново преосмисляне на най-символичния автомобил на Mazda.

Поставянето на батерии в спортен автомобил почти винаги води до значително увеличаване на теглото, което разрушава динамичното управление. Именно тази дилема не дава сън на японските инженери, тъй като настоящото поколение едва надхвърля една тон, а Моро е поставил твърд, неподлежащ на преговори праг за своите екипи за разработка. Според него, бъдещият MX-5 при никакви обстоятелства не трябва да надвишава целевия диапазон от 1 000 до 1 200 килограма. Постигането на такъв подвиг, без да се разчита на непосилно скъпи екзотични материали като въглеродни влакна, ще изисква истински технически гений. Дизайнерският екип ще трябва да сътвори чудо, за да запази характерната за автомобила остра маневреност, без да изтласка лоялните фенове от пазара поради високата цена.

Въпреки това, предстоящото поколение NE няма да бъде изцяло задвижвано от батерии при пускането си на пазара, а вместо това ще заложи на гъвкав мултиенергиен подход. Планът включва очаквания дебют на новоразработения Skyactiv-Z – 2,5-литров четирицилиндров атмосферен двигател, използващ усъвършенствана технология за запалване. Очаква се този бензинов двигател да развива около 180 конски сили и неизбежно ще бъде съчетан с меки хибридни системи, за да избегне строгите екологични санкции, като по този начин ще гарантира, че сладкият аромат на изгарянето ще се задържи още малко.

И докато новината за Miata не е достатъчна, за да доминира в заглавията, шефът на Mazda хвърли още една бомба, която със сигурност ще разпали страстта сред почитателите на марката. Компанията не се задоволява само с поддържането на своя достъпен спортен автомобил.

Тя замисля рядък, потенциално ръчно изработен автомобил от най-високо ниво, предназначен да въплъти върховното изражение на инженерните възможности и дизайнерския език на Mazda. Докато подробностите остават скрити, спекулациите в автомобилния свят вече бушуват относно това, което лесно би могло да се превърне в незабавен колекционерски екземпляр.