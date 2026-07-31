Франция обвинява Renault в манипулиране на дизеловите двигатели

Renault ще бъде изправена пред наказателни обвинения във Франция за измами с емисиите на дизелови двигатели, превръщайки се във втория автомобилен производител след Volkswagen, който ще бъде съден във Франция в така наречения скандал „Дизелгейт“

Това са автомобили с дизелови двигатели, продавани от 2009 до 2017 г. и отговарящи на екологичните стандарти Евро 5 и Евро 6. Според прокуратурата, инсталираните на тях системи са могли да разпознаят лабораторни тестове и да намалят емисиите на азотен оксид до разрешеното ниво. При нормална експлоатация автомобилите, според разследването, са отделяли повече замърсители.

Решението за препращане на делото към наказателния съд е подписано на 24 юли, а страните са уведомени няколко дни по-късно. Първото процесуално заседание е насрочено за април 2027 г. Това не означава, че вината на Renault е доказана: съдът ще трябва да разгледа материалите по разследването и аргументите на компанията.

Renault отрече обвиненията и настоява, че не е използвала незаконни устройства, за да мамят на екологични тестове. Производителят обясни, че ограниченията на системите за пречистване на отработените газове са определени от необходимостта едновременно да се намалят емисиите и да се гарантира безопасната експлоатация на автомобила.

Компанията също така посочва неотдавнашно решение на Висшия съд в Лондон, което до голяма степен оправда Renault и четирима други производители на автомобили по подобни обвинения. Френското производство обаче е отделен случай, така че британското решение не спира предстоящия процес в Париж. Renault заяви, че ще защитава невинността си в съда, както и професионалната репутация на своите служители.

Френските следователи разследват не само Renault. Съдията разглежда и искане на прокуратурата за прехвърляне на делата срещу Peugeot-Citroen и Fiat Chrysler, които сега са част от Stellantis. Самият скандал започна през 2015 г. с Volkswagen, който призна, че е използвал софтуер за занижаване на емисиите по време на тестове. Оттогава германският концерн е платил над 32 милиарда евро глоби и обезщетения, предимно в Съединените щати.