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Легендарният Mercedes 190 Evolution II се завръща с мощ от 765 конски сили

Легендарният Mercedes 190 Evolution II се завръща с мощ от 765 конски сили

30 Юли, 2026 12:26 1 003 4

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Италианското ателие Vespera Automobili вдъхва нов живот на култовия спортен седан от 90-те години, залагайки на карбон и брутална турбо сила

Легендарният Mercedes 190 Evolution II се завръща с мощ от 765 конски сили - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Един от най-въздействащите и разпознаваеми профили в историята на моторните спортове отново излиза на сцената. По време на специално събитие в италианския град Савона, бутиковата компания Vespera Automobili официално разкри своя най-амбициозен проект – Vespera Iride Evo 5. Това е съвременна и безкомпромисна интерпретация на легендарния Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II, превърнал се в абсолютна класика и желана находка за колекционерите по целия свят.

Легендарният Mercedes 190 Evolution II се завръща с мощ от 765 конски сили

Вдъхновителят на този проект – оригиналният Evolution II, произведен в едва 502 бройки за хомологация в DTM шампионата – остава в историята със своя агресивен аеродинамичен пакет. Новата версия запазва монументалните разширени калници и масивното антикрило на покрива на багажника, но с една важна технологична стъпка напред. Всички компоненти от бодикита вече са изработени от свръхолекотени въглеродни влакна, а визията е допълнена от съвременни светодиодни фарове и емблематичните джанти OZ Rally Racing.

Макар интериорът на този уникален спортист да остава зад кулисите, от ателието загатват за изтънчена комбинация от естествена кожа, алкантара и видими карбонови елементи. True фокусът обаче е под предния капак. Инженерите са заложили на класическия 3.0-литров редови шестцилиндров агрегат M103 на Mercedes-Benz, но след радикална модификация и добавяне на турбокомпресор.

Резултатът от тази инженерна намеса е впечатляващ – мощност от 765 конски сили и максимален въртящ момент от 910 Нм. Тягата се изпраща към колелата чрез 6-степенна ръчна скоростна кутия и диференциал с ограничено приплъзване. С общо тегло от едва 1450 килограма, съвременният класикер спринтира от място до 100 км/ч за едва 3,4 секунди, а стрелката на скоростомера спира малко преди психологическата граница от 300 км/ч.

Легендарният Mercedes 190 Evolution II се завръща с мощ от 765 конски сили

За пълния контрол върху тази брутална динамика се грижат изцяло преработено спортно окачване и високопроизводителна спирачна система. Моделът ще се предлага в строго лимитиран тираж, превръщайки се в поредното доказателство, че страстта към механичната съвършеност от миналия век е по-жива от всякога.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 естет

    1 7 Отговор
    селяндурски кич сякаш роден от мечтите на калашниците от ботунец....

    Коментиран от #2

    12:39 30.07.2026

  • 2 Пастет

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "естет":

    Ти май разбираш от бутикови, ретро, спортни автомобили, колкото прасе от кладенчова вода. Хора с мноооого повече пари и акъл от теб инвестират луди пари в такива автомобили. А ако първата ти мисъл като четеш нещо е "какво биха казали калашниците от Ботунец", е.... няма какво да се добави.

    12:51 30.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.