Легендарният Mercedes 190 Evolution II се завръща с мощ от 765 конски сили

Един от най-въздействащите и разпознаваеми профили в историята на моторните спортове отново излиза на сцената. По време на специално събитие в италианския град Савона, бутиковата компания Vespera Automobili официално разкри своя най-амбициозен проект – Vespera Iride Evo 5. Това е съвременна и безкомпромисна интерпретация на легендарния Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II, превърнал се в абсолютна класика и желана находка за колекционерите по целия свят.

Вдъхновителят на този проект – оригиналният Evolution II, произведен в едва 502 бройки за хомологация в DTM шампионата – остава в историята със своя агресивен аеродинамичен пакет. Новата версия запазва монументалните разширени калници и масивното антикрило на покрива на багажника, но с една важна технологична стъпка напред. Всички компоненти от бодикита вече са изработени от свръхолекотени въглеродни влакна, а визията е допълнена от съвременни светодиодни фарове и емблематичните джанти OZ Rally Racing.

Макар интериорът на този уникален спортист да остава зад кулисите, от ателието загатват за изтънчена комбинация от естествена кожа, алкантара и видими карбонови елементи. True фокусът обаче е под предния капак. Инженерите са заложили на класическия 3.0-литров редови шестцилиндров агрегат M103 на Mercedes-Benz, но след радикална модификация и добавяне на турбокомпресор.

Резултатът от тази инженерна намеса е впечатляващ – мощност от 765 конски сили и максимален въртящ момент от 910 Нм. Тягата се изпраща към колелата чрез 6-степенна ръчна скоростна кутия и диференциал с ограничено приплъзване. С общо тегло от едва 1450 килограма, съвременният класикер спринтира от място до 100 км/ч за едва 3,4 секунди, а стрелката на скоростомера спира малко преди психологическата граница от 300 км/ч.

За пълния контрол върху тази брутална динамика се грижат изцяло преработено спортно окачване и високопроизводителна спирачна система. Моделът ще се предлага в строго лимитиран тираж, превръщайки се в поредното доказателство, че страстта към механичната съвършеност от миналия век е по-жива от всякога.