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Защо спирачните дискове ръждясват и кога това е опасно?

Защо спирачните дискове ръждясват и кога това е опасно?

30 Юли, 2026 15:55 1 403 8

  • спирачки-
  • спирачни дискове-
  • накладки-
  • ръжда

Повърхностната ръжда е често срещана при повечето автомобили с традиционни система

Защо спирачните дискове ръждясват и кога това е опасно? - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Случвало ли ви се е да паркирате чист автомобил вечер, само за да го намерите с ръждясали спирачни дискове сутрин. Ако отговорът е „да“, то добрата новина е, че тази драматична визуална промяна почти винаги е напълно безвредна естествена реакция и всъщност спирачните дискове могат да започнат да променят цвета си само за няколко часа, без да е паднала нито една капка дъжд.

Тайната зад това бързо окисляване се крие в простата физика на спирането на тежък автомобил. Повечето стандартни спирачни дискове се произвеждат от суров чугун, здрав, издръжлив материал, способен да поема екстремната топлинна енергия, генерирана всеки път, когато спирате напълно няколко тона метал.

За разлика от боядисаните ламаринени части или компонентите с покритие в долната част на каросерията, които го заобикалят, работната повърхност на спирачния диск трябва да остане напълно открита. Спирачните накладки се нуждаят от пряк контакт с голия метал, за да създадат триене. Оставен напълно непокрит, чугунът реагира бързо с кислорода и водата, като гъстата мъгла, сутрешната роса, морският въздух или остатъчната влага от миене на колата осигуряват повече от достатъчно течност, за да задействат окисляването. В много случаи може дори да видите точния правоъгълен контур на спирачната накладка, отпечатан върху диска. Това се случва просто защото металът, скрит под неподвижната накладка, изсъхва с различна скорост в сравнение с останалата част от откритото колело.

За щастие, за да премахнете тази ръжда, не са необходими инструменти, химически спрейове или някакъв труд. В момента, в който излезете на пътя и натиснете спирачния педал, триенето на накладките действа като фина шкурка, отстранявайки тънкия слой повърхностна корозия само за няколко спирания. Напълно нормално е да чуете кратък скърцащ звук или да усетите лека грапавост през педала при първоначалното забавяне., но щом накладките почистят диска, лъскавата метална повърхност се възстановява и шумът изчезва напълно.

Макар че никога не можете да попречите на голото желязо да реагира с влажния въздух, няколко добри навика могат да намалят натрупването. Ако току-що сте измили колата си, направете кратка двуминутна обиколка из квартала, преди да я паркирате за вечерта. Лекото натискане на спирачките няколко пъти генерира достатъчно топлина, за да изпари затворената влага от дисковете, преди тя да успее да се отложи през нощта. Паркирането в сух гараж също предпазва автомобила от обилната сутрешна роса и влажността на околната среда.

Преди всичко, никога не нанасяйте WD-40, масло, преобразувател на ръжда или грес върху която и да е част от спирачния механизъм, за да предотвратите ръждата. Замърсяването на триещата повърхност ще доведе до незабавна и опасна загуба на спирачна сила.

Въпреки това, докато тънката оранжева повърхностна ръжда е обичайна неприятност, дълбоката корозия е съвсем друг въпрос. Ако автомобилът стои паркиран на открито в продължение на месеци, без да се движи, ръждата може да проникне под повърхността и да започне да разяжда самия метал. Ако шумът от скърцане, пулсирането на педала или усещането за грубо спиране продължават и след няколко километра шофиране, дисковете може да са претърпели трайно увреждане и ще трябва да бъдат подменени.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевзек

    9 4 Отговор
    Ако не искате да скърцат и ръждясват ги намажете с грес

    Коментиран от #2

    16:02 30.07.2026

  • 2 Ха ха ха

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Зевзек":

    Или свинска мас

    Коментиран от #5

    16:10 30.07.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор
    Мили дами, спирачните дискове на Вашия автомобил
    НЯМА ДА РЪЖДЯСАТ "ЗА ЕДНА НОЩ"❗

    16:13 30.07.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 2 Отговор
    "Случвало ли ви се е да паркирате чист автомобил вечер, само за да го намерите с ръждясали спирачни дискове сутрин."

    Никога е ми се е случвало ❗

    16:14 30.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ново 20

    4 0 Отговор
    На жена ми колата. Нови дискови и нови накладки, след няколко дни се чува скърцане при спиране. Пак в сервиза, една обиколка от майстора и отново е Ок. Каза, че има фино натрупване от феродо върху диска и рязкото спиране го изчиства. На мен не ми се е случвало досега, използвам спирачките както си трябва за разлика от жена ми.

    16:19 30.07.2026

  • 7 Пуйко Мисирски

    3 2 Отговор
    "да усетите лека грапавост през педала" - какъв педал трябва да имаш, за да усетиш през него грапавия спирачен диск?

    Коментиран от #8

    17:07 30.07.2026

  • 8 жик так

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пуйко Мисирски":

    За последния Софиянец ли питаш ?

    17:44 30.07.2026