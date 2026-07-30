Напук на хейтърите, Ferrari разпродаде всички бройки от Luce планирани за 2026-та

Рискованият залог на Маранело в сегмента на луксозните автомобили опроверга всички първоначални скептици. Едва осем седмици след като разкри своя първи изцяло електрически автомобил, италианската икона тихо постигна зашеметяващ финансов успех. Целият планиран производствен обем за 2026-та вече е изчерпан. Когато Ferrari Luce направи световния си дебют на 25 май, първоначалната реакция в интернет беше, меко казано, смесена. Феновете негодуваха, цените на акциите се понижиха, а автомобилните анализатори обсъждаха смелите, авангардни силуети на модела.

Първоначално в Маранело предвиждаха да доставят около 500 бройки от Luce по целия свят през 2026 година, но вместо да отнеме месеци, за да се запълнят тези бройки, цялата квота за 2026 година се изчерпа за по-малко от 60 дни. Макар ръководството на Ferrari официално да запазва мълчание преди предстоящото представяне на полугодишните финансови резултати, запознати с бранша потвърждават, че потребителското търсене е изстреляло новите поръчки чак към края на 2027-ма.

Естествено, внезапното изчерпване на запасите при базова цена от 550 000 евро предизвика слухове в колекционерските среди. Информации, разпространявани от медии като Bloomberg, сочеха, че редовните клиенти на Ferrari са били принуждавани или подлагани на натиск да закупят Luce, само за да запазят мястото си в елитните приоритетни списъци за бъдещи модели с V12 двигатели или ограничени серии с двигатели с вътрешно горене. Ferrari категорично опроверга тези твърдения. Автомобилният производител поясни, че никой клиент не е задължен да купи електромобил, за да запази достъпа си до традиционните модели с двигатели с вътрешно горене. Ентусиазмът към Luce, твърди Маранело, е искрен.

Това, което прави мигновения финансов успех на Luce толкова интригуващ, е ожесточеният естетически дебат около него. Създаден в партньорство с Джони Айв и Марк Нюсън, легендарното дизайнерско дуо, стоящо зад много от най-емблематичните продукти на Apple, Luce се откъсва от традиционните форми на суперколите. С характерната си четириврата, петместна конфигурация, той балансира аеродинамичната ефективност с минималистичен визуален език.

Макар традиционните фенове първоначално да се възпротивиха на отклоненията от предишните модели на Ferrari, присъдата на пазара е ясна, купувачите с висока покупателна способност го възприемат като безпрецедентен колекционерски екземпляр за новата ера.

За онези, които пропуснаха първоначалното разпределение за 2026 година, все още има един много ексклузивен (и много скъп) начин да прескочат опашката. На предстоящия аукцион на RM Sotheby’s в Монтерей, Калифорния, Ferrari ще предложи на търг „Шаси 0“ – първото серийно шаси, произведено от модела и персонализирано чрез програмата „Tailor Made“ на с уникално иридизиращо полуматово лаково покритие „Madreperla“ и интериор от метализирана кожа „Le Mans“. Този единствен автомобил се очаква да бъде продаден за над 1 милион евро.