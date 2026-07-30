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Снимаха бивш водещ на Top Gear с превишена скорост два пъти в рамките на три седмици

Снимаха бивш водещ на Top Gear с превишена скорост два пъти в рамките на три седмици

30 Юли, 2026 19:42 647 5

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Освен глобата, Хамънд е и с отнети точки

Снимаха бивш водещ на Top Gear с превишена скорост два пъти в рамките на три седмици - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Привлекателността на автомобилите с висока мощност постави телевизионния водещ Ричард Хамънд в центъра на вниманието на органите на реда, след като в рамките на по-малко от три седмици в мрачната зима бившата звезда от Top Gear беше засечен два пъти от камери за контрол на скоростта, докато шофира два коренно различни автомобила, струващи по няколкостотин хиляди евро, по пътищата на Херефордшир.

Поредицата от неволи на Хамънд започва в началото на месеца, когато полицейска камера е заснела неговото Porsche Taycan по магистрала А40 в Пенкрайг, където е асечен да се движи с 68 мили в час в зона с ограничение 50 мили в час.

Още преди да се утаи прахът от тази първоначална грешка, Хамънд е зад волана на Bentley Continental GT на моста „Ръдхол“ по магистрала А50. Този път радарните пистолети са засекли, че гранд турерът е с 82 мили в час в участък, където ограничението е 70 мили в час. С две отделни регистрирани нарушения на скоростта по основни магистрални пътища за по-малко от месец, полицията на Уест Мерсия незабавно е завела официално съдебно производство срещу известния шофьор.

Първоначалните съдебни уведомления многократно са се връщали с отметка „адресатът се е преместил“, след като са изпратени до няколко имота, свързани с телевизионния водещ, включително исторически замък в Херефордшир и имение в провинцията. В крайна сметка властите са открили Хамънд в основното му имение близо до Абергавени. Макар прокуратурата първоначално да е добавила допълнителни обвинения във връзка с липсата на отговор на съдебните документи, тези процедурни бързо са оттеглени, след като екипът му по защитата е потвърдил, че той действително се е самоидентифицирал като шофьора чрез писмо.

Като се признава за виновен по двете основни обвинения за превишена скорост чрез адвоката си, Хамънд урежда въпроса в рамките на стандартна съкратена процедура. Магистратът Ан Минтон определи общите наказания, налагайки индивидуални глоби от 333 и 666 лири за съответните инциденти. Като се прибавят 240 лири съдебни разноски и 532 лири задължителни добавки, общата финансова сума се увеличава до 1 771 лири.

Макар финансовият удар да е просто капка в морето за медийна личност от най-високо ниво, истинският удар засяга директно шофьорските му права. Съдът официално наложи седем наказателни точки на шофьорската книжка на Хамънд. Съгласно пътните закони на Обединеното кралство, натрупването на дванадесет наказателни точки в рамките на три години води до автоматично отнемане на шофьорските права, което означава, че „Хамстерът“ вече върви по изключително тънък лед.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този и бившите му двама колеги

    10 1 Отговор
    Са пичаги отвсякъде , жалко че вече няма такава готина продукция

    19:47 30.07.2026

  • 2 Много

    5 2 Отговор
    Важно! И аз съм отнесъл много бой за превишена скорост! Никога бързото ми каране не е създавало ситуация за ПТП на магистралата, но някой от тези които се влачат - много пъти!

    19:51 30.07.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор
    За протокола. Нито А 40 , нито А 50 са магистрали. Това са основни пътища, в по голямата си част , като български скоростен път. Магистралите се означават с " М"

    19:53 30.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Човекът е легенда и лице на Топ Гиър! Едва ли не е длъжен да кара така! Тоя е цар на катастрофите! Преобръщал се е повече пъти отколкото някои са обръщали жените си!

    20:38 30.07.2026