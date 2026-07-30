Кой лъже за хибридите? Volkswagen влезе в челен сблъсък с Xiaomi

Битката за електрическото и хибридно бъдеще на автомобилостроенето придобива брутални размери, а ръкавицата този път бе хвърлена неочаквано рано. Напрежението между изгряващата звезда Xiaomi и традиционния властелин Volkswagen ескалира до открита словесна престрелка в социалните мрежи, още преди китайският гигант официално да е разкрил всички подробности за новата си хибридна система Kunlun.

Повод за острата реакция от страна на VW стана гръмкото видео съобщение на Xiaomi, че техният бензинов агрегат-генератор ще може безпроблемно да работи с абсолютно всякакви горива – с октаново число 92, 95 или 98. От Volkswagen бързо контрираха, че подобна функция е по-скоро маркетингова димка, отколкото технически пробив, тъй като техният доказан мотор EA211 EVO II в новия хибриден SUV ID.ERA 9X прави абсолютно същото благодарение на своята турбина с променлива геометрия.

Войната на думи бързо прерасна в директно сравнение на характеристиките и гаранционните условия. Докато Xiaomi се хвали с 8 години или 160 000 км гаранция за силовата си система, от ателието на Volkswagen извадиха коз под формата на доживотна гаранция за целия си автомобил, макар и при спазване на определени сервизни условия.

Новодошлият в автоиндустрията технологичен гигант все пак запазва известна преднина на хартия при разхода на гориво и пробега. Очаква се кросоувърите от серията Pengcheng на Xiaomi да изразходват скромните 5,7 литра на сто с разредена батерия срещу 6,27 литра при конкурента от Мюнхен и Волфсбург. В допълнение, китайците залагат на огромна 76-киловатчасова батерия с над 500 км пробег изцяло на ток, изпреварвайки батерията на CATL от 65,2 kWh в ID.ERA 9X.

Официалното представяне на архитектурата Xiaomi Kunlun и новите им модели N90 Max и N70 Max тепърва предстои. Едва тогава ще стане ясно дали технологичният пионер има с какво реално да подплати смелите си думи, или германският опит за пореден път ще надделее над гръмкия PR.