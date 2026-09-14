Skoda все пак ще пусне ново поколение на кросоувъра Karoq

Чешкият автомобилен производител Skoda преразгледа продуктовата си стратегия и взе решение подготвяният оттеглен кросоувър Karoq все пак да получи пряк наследник. Първоначалното намерение на компанията бе да предаде щафетата изцяло на електрическия Elroq, но пазарните реалности наложиха промяна в курса. Второто поколение на бестселъра се очаква да стъпи на пазара през 2027 или 2028 година, предлагайки на клиентите модернизирана платформа и авангардни хибридни технологии.

Настоящият Karoq дебютира през 2017 година и бързо се превърна в един от стълбовете на марката. Главен изпълнителен директор Клаус Целмер потвърди, че новият модел вече е получил зелена светлина за производство. Конструкцията ще продължи да стъпва върху архитектурата MQB на Volkswagen Group, което гарантира запазване на характерната за модела практичност, отлична пространствена ергономия и висока интериорна функционалност.

Ключовата иновация в техническо отношение ще бъде заемането на задвижващи системи от по-големия брат Kodiaq. Основен акцент в гамата ще стане зареждаемият plug-in хибрид, чиято батерия ще осигурява пробег от над 100 километра изцяло на електричество. Наличието на тази модификация не само ще задоволи търсенето на гъвкави автомобили за дълги пътувания, но и ще разграничи Karoq от родствения Volkswagen T-Roc, който не разполага с подобна технология.

Продажбената стратегия на чехите предвижда новото поколение Karoq и електрическият Elroq да съществуват паралелно в подобен ценови сегмент. От компанията акцентират върху постигането на оптимално съотношение между крайна цена, ниво на оборудване и ежедневна полезност. По този начин марката ще предложи ясен избор както на традиционалистите, предпочитащи двигатели с вътрешно горене, така и на феновете на пълната електрификация.

Успехът на Elroq, който бързо се изкачи до челните позиции по продажби на електрически превозни средства в Европа, доказа необходимостта от гъвкавост на пазара. По думите на Клаус Целмер, коригирането на продуктовото портфолио спрямо реалното потребителско търсене е единственият правилен ход. Новото поколение Karoq има за цел да разгърне точно този потенциал и да поддържа високия пазарен дял на марката.

Запазването на популярния модел е ясен сигнал, че класическите инженерни решения с вътрешно горене и хибридизация продължават да играят ключова роля за глобалните производители. Очаква се повече технически подробности за финалната визия и конфигурациите на второто поколение да бъдат разкрити поетапно с наближаването на официалната му премиера.