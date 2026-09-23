Класация за качество в Китай разкри най-надеждните китайски коли

Анализът за 2026 година отчита ръст на дефектите при електромобилите и смарт системите, докато класическите бензинови задвижвания запазват висока стабилност. Резултатите от мащабното проучване „Изследване на качеството на автомобилите в Китай 2026“ (AQR), проведено съвместно от специализираната платформа Chezhiwang и консултантската компания Car Research, официално посочиха лидерите по надеждност на най-големия автомобилен пазар в света.

За разлика от традиционните подредби, базирани на субективни експертни оценки, настоящият индекс залага на стриктно обработен обем от потребителски сигнали. За първите осем месеца на годината в системата са постъпили над 180 000 потвърдени жалби от собственици, което представлява увеличение от 15,46% спрямо същия период на изминалата година.

Данните сочат, че над 77% от регистрираните дефекти са свързани с технически и производствени проблеми, като най-сериозен дял заемат смущенията в интелигентните интериорни интерфейси, спомагателните системи за подпомагане на водача и електрическата архитектура.

Интересното е, че конвенционалните бензинови двигатели и качеството на екстериорната сглобка остават на значително по-високи нива. От Car Research отбелязват, че въпреки спада в търсенето на бензинови автомобили за сметка на устойчивия възход на превозните средства, задвижвани от нови енергийни източници (NEV), традиционните задвижвания продължават да показват по-висока производствена зрелост.

При сравнителния анализ на екологичните задвижвания серийните хибриди (EREV) показват по-малко дефекти спрямо чистите електромобили и класическите PHEV системи. Въпреки това, почти всички модели с батерии споделят сходно предизвикателство – разминаване между реалния пробег и каталожните данни, както и отклонения в обявената скорост на зареждане.

В сегмента на класическите бензинови седани първенството завоюва Volkswagen Passat, произвеждан от съвместното предприятие с FAW. При премиум седаните с двигатели с вътрешно горене начело застана Audi A5L Sportback, отново дело на на SAIC. Категорията на всъдеходите бе оглавена от GWM Tank 300 при китайските марки, докато FAW Toyota Crown Kluger грабна първото място сред моделите на чуждестранните партньорства. Титлата за най-надежден премиум кросоувър отиде при Cadillac XT5. В класа на минивановете лидер е GAC M8, а Maxus Interstellar X спечели първото място при пикапите.

При изцяло електрическите модели отличията бяха разпределени според ценовите категории. Достъпният Wuling Bingo взе първо място в началното ниво, Roewe D6 бе определен за първенец в средния клас, а Li Auto i6 спечели в по-високия сегмент. При полупремиум моделите надделя Voyah Dream +, докато спортният Xiaomi SU7 Ultra завоюва първото място в луксозната категория.

Плъгин хибридите също излъчиха своите фаворити. В средния ценови клас безапелационен победител стана Hongqi HS6 PHEV, разполагащ с един от най-дългите автономни пробези на пазара. По-нагоре в ценовата скала първенството пое BYD Fang Cheng Bao Ti 7. При полупремиум хибридите спечели разработеният от SAIC и немския концерн Volkswagen ID. Era 9X, а за най-добър луксозен хибриден модел бе обявен Buick Century.

Паралелно бе публикуван и индексът за общо потребителско удовлетворение, измерващ субективните впечатления на собствениците. При бензиновите лифтбеци от местни марки най-висока оценка получи Changan Uni-V, при съвместните предприятия – Changan Ford Mondeo, а в премиум сектора – BMW 5 Series.

При всъдеходите с конвенционално задвижване Hongqi HS5 спечели при китайските производители, GAC Toyota Wildlander оглави масовия сегмент от съвместни предприятия, а Volvo XC60 стана първенец в премиум категорията. Buick GL8 остана преобладаващият избор при минивановете.

При чисто електрическите превозни средства най-високо удовлетворение според различните ценови нива генерираха MG4, GAC Aion i60, Xiaomi YU7, Nio ES8 и Lotus Emeya. В хибридния сектор най-позитивни отзиви от експлоатацията отчитат собствениците на Nissan N6, Luxeed R7, Denza N8L и Aito M9.