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Opel представя бъдещето на Astra в Париж

Opel представя бъдещето на Astra в Париж

23 Септември, 2026 19:52 485 4

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  • stx-
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  • концепт-
  • франция-
  • париж

Премиерата е насрочена за изложението във френската столица

Opel представя бъдещето на Astra в Париж - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

През последните години SUV сегментът продължава да изтласква традиционните купета и практични хечбеци извън челните позиции. В отговор на тези пазарни тенденции Opel подготвя силен отговор, насочен към феновете на класическата и функционална каросерия. Германският производител официално потвърди, че подготвя за автосалона в Париж през октомври 2026 година премиерата на изцяло нов прототип – Opel STX Concept.

Името STX е съкращение от Sports Tourer eXperimental, като директно препраща към познатата номенклатура Sports Tourer, използвана за комби версиите на Astra. Прототипът не просто представя следващия дизайнерски език на бранда, но и служи като първи визуален и концептуален ориентир за следващото девето поколение на Astra. Главата на компанията Флориан Хютъл загатна в социалните мрежи, че STX Concept е скроен около идеята да прероди практичността на комбито в ерата на модерната аеродинамика и електрификация.

Макар подробните технически спецификации все още да се пазят в тайна преди официалното събитие на 12 октомври, се очаква бъдещият сериен модел да стъпи върху новата 800-волтова модулна архитектура STLA One на концерна Stellantis. Тази платформа позволява поддръжката както на изцяло електрическо задвижване, така и на хибридни агрегати, осигурявайки свръхбързо зареждане и голям пробег. На изложбения щанд в Париж прототипът STX Concept ще бъде разположен редом до нови спортни попълнения на марката, сред които Corsa GSE и пистовият болид GSE 27FE.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    1 0 Отговор
    Астрите станаха обемисти като Инсинии.
    Корсите - като Астри.

    19:56 23.09.2026

  • 2 Помак

    1 0 Отговор
    Таз кола Орел каква каква марка е ...пак някоя китайска ,?

    Коментиран от #3

    20:01 23.09.2026

  • 3 Муткурова , Пазарджик

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Помак":

    Орел е руска марка коли бе

    20:02 23.09.2026

  • 4 Механик

    2 0 Отговор
    OPEL вече не е Опел. Лека му пръст на Опел и едно ОПЕЛо дори ще му платя на попа.
    Жалко за хубавата марка със здравите и непретенциозни автомобили. И на него ср/...аха.

    20:03 23.09.2026